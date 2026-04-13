با وجود فشارهای اقتصادی و تحریم‌های گسترده، ایران همچنان توانایی اثرگذاری در معادلات جهانی را دارد. تجاوز اخیر آمریکا و اسرائیل نشان داد که ایران ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه‌های مختلف دارد و تاب‌آوری ملی آن قابل توجه است. این گزارش به بررسی نقاط قوت و ضعف ایران در مواجهه با چالش‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی می‌پردازد.

با وجود تمام انتقادهایی که در طول سال‌ها به عملکرد ساختارهای مختلف کشور وارد شده است، تجاوز اخیر دولت آمریکا و اسرائیل به ایران کهن، واقعیت مهمی را آشکار کرد که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. تجربه این بحران نشان داد که ایران ، با وجود چهار دهه فشارهای گسترده اقتصاد ی، محدودیت‌های سیاسی و تحریم ‌های کم‌سابقه بین‌المللی، همچنان توانایی ایجاد اثرگذاری چشمگیری در معادلات ژئوپلیتیک و اقتصاد ی جهان را دارد؛ ظرفیتی که شاید در شرایط عادی کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت.

در طول این سال‌ها کشور شرایط دشواری را پشت سر گذاشته است؛ از هشت سال جنگ تحمیلی تمام‌عیار تا تحریم‌هایی که به تدریج گسترده‌تر و پیچیده‌تر شدند. مجموع این محدودیت‌ها می‌توانست هر نظامی را از پا درآورد یا دست‌کم توان کنشگری آن در عرصه بین‌المللی را به طور جدی محدود کند؛ اما تحولات اخیر نشان داد که ساختار اقتصادی، سیاسی و امنیتی ایران در برابر این فشارها، گرچه آسیب‌هایی را متحمل شده است، ولی تاب‌آوری درخور توجهی از خود نشان داده است. در یکی از مقاطع اخیر، تنها محدودیت اعمال‌شده بر تنگه هرمز، یکی از آبراه‌های مهم منطقه که بخشی از شبکه حیاتی تجارت جهانی به شمار می‌رود، کافی بود تا آثار آن به سرعت در اقتصاد بین‌الملل مشاهده شود. ظرف چند هفته، شاخص‌های اقتصادی جهانی واکنش‌های شایان توجهی از خود بروز دادند؛ از افزایش نرخ تورم در بسیاری از کشورها تا نوسانات جدی در بازارهای مالی. بازارهای بورسی در اروپا و آسیا دچار افت شدند و در ایالات متحده نیز بخش‌هایی از بازار سرمایه روزهای پرنوسانی را تجربه کرد. این شرایط نشان داد که اختلال در بخشی از مسیرهای انتقال انرژی و تجارت جهانی، حتی اگر بسیار محدود باشد، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای ایجاد کند. نکته مهم در این میان، مقایسه کشوری مانند ایران با دیگر بازیگران منطقه و حتی برخی قدرت‌های اقتصادی است. در شرایطی که بسیاری از کشورها با وجود برخورداری از منابع قابل توجه و روابط بین‌المللی گسترده، فاقد چنین سطحی از اثرگذاری در معادلات جهانی هستند، تجربه اخیر نشان داد که ایران همچنان یکی از بازیگران تاثیرگذار محیط ژئوپلیتیکی خود است. این موضوع صرف نظر از جهت‌گیری‌های سیاسی، اهمیت بررسی از منظر تحلیلی دارد؛ اینکه کشوری با سابقه طولانی تحریم و محدودیت، همچنان می‌تواند وزن مشخصی در معادلات قدرت داشته باشد. البته طرح چنین نکاتی به معنای نادیده‌گرفتن ضعف‌های مدیریتی، کاستی‌های ساختاری یا مشکلات مزمنی که در حوزه‌های مختلف وجود داشته، نیست. انتقادهایی که طی سال‌ها در حوزه‌های اقتصادی، مدیریتی و توسعه‌ای مطرح شده‌اند همچنان موضوعیت دارند و باید با دقت بررسی و اصلاح شوند. اما در عین حال، نمی‌توان دستاوردهای مربوط به حفظ ثبات، مدیریت بحران‌های امنیتی و جلوگیری از تهدیدات گسترده‌تر را نادیده گرفت. مفهومی به نام تاب‌آوری ملی دقیقا در چنین بزنگاه‌هایی معنا پیدا می‌کند؛ جایی که مجموعه‌ای از عوامل تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی دست به دست هم می‌دهند تا سطحی از پایداری را ایجاد کنند. از منظر تاریخی نیز جایگاه امروز ایران در مقایسه با بسیاری از مقاطع گذشته قابل توجه است. در بخش زیادی از دوران معاصر، کشور بارها در معرض فشار و تهدید قدرت‌های بزرگ قرار داشته و گاه بخشی از استقلال یا امنیت آن آسیب دیده است؛ اما در دهه‌های اخیر، شاخص‌هایی مانند حفظ تمامیت ارضی، ثبات داخلی و توان بازدارندگی به سطحی رسیده که در تاریخ معاصر نمونه‌های کمتری برای آن می‌توان یافت. این وضعیت به معنای نبود چالش نیست، با این حال نشان می‌دهد که معادلات قدرت در منطقه به شکلی شایان توجه تغییر کرده و ایران به عنوان یک بازیگر تاثیرگذار در این معادلات نقش ایفا می‌کند. در نهایت، تجاوز هوایی، زمینی و دریایی دولت ایالات متحده و رژیم صهیونیستی بار دیگر یادآور شد که ایران در کنار تمام ضعف‌ها، نارسایی‌ها و نیازهای اصلاحی، از ظرفیت‌هایی برخوردار است که درک دقیق و بهره‌برداری درست از آن‌ها می‌تواند نقش مهمی در آینده ایفا کند. آنچه اهمیت دارد، مواجهه واقع‌بینانه با نقاط ضعف و در عین حال حفظ توجه به نقاط قوت و ظرفیت‌هایی است که در بزنگاه‌های حساس می‌توانند در خدمت منافع ملی قرار گیرند





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ایران آمریکا اسرائیل تحریم تاب‌آوری ژئوپلیتیک اقتصاد

United States Latest News, United States Headlines