سعید خطیب‌زاده از تثبیت پیروزی ایران در جنگ‌های وجودی ۱۲ و ۴۰ روزه سخن گفت و تحلیل دقیقی از شکست آمریکا و جریان‌های سیاسی داخلی این کشور ارائه داد.

سعید خطیب‌زاده معاون وزیر امور خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی این وزارتخانه، عصر روز سه‌شنبه در پیش‌نشست دهمین کنگره ملی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با موضوع "سیاست خارجی ایران در دوران جنگ و پساجنگ" اظهار کرد که ایران در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه با یک نبرد وجودی مواجه بوده است.

شکست آمریکا در اهداف وجودی خود

خطیب‌زاده با تأکید بر این نکته که دشمنان این نبرد وجودی را علیه ایران آغاز کردند، افزود که آمریکا در این جنگ با شکست روبه‌رو شد و نتوانست به اهداف وجودی خود دست پیدا کند. وی گفت ما پیروز این جنگ شدیم، اما اکنون مهم‌ترین مسئله، تثبیت این پیروزی است.

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وی خاطرنشان کرد که اگرچه ایران در این نبرد آسیب دید و رهبر عزیز انقلاب به شهادت رسیدند، اما تسلیم نشد و دشمنان نتوانستند حضور ایران در منطقه را پایان دهند. در مقابل، ما به حضور دشمنان در منطقه پایان دادیم.

تلاش آمریکا برای بازی مار و پله

معاون وزیر امور خارجه ادامه داد که آمریکا در واقع شکست خورده است، اما نمی‌خواهد این وضعیت را بپذیرد و تلاش می‌کند مانند بازی مار و پله دوباره این موضوع را آغاز کند. وی اشاره کرد که برخی کشورها برای ایجاد الگوی بازدارندگی به سمت اقدامات جمعی حرکت کرده‌اند.

خطیب‌زاده به پیمان دفاعی پاکستان، عربستان و ترکیه به عنوان مثال‌هایی از این اقدامات جمعی اشاره کرد و افزود برخی دیگر از کشورها نیز برای ایجاد بازدارندگی به تقویت توانمندی‌های خود از درون روی آورده‌اند.

تحلیل جریان‌های سیاسی داخلی آمریکا

در بخش دیگری از سخنرانی خود، خطیب‌زاده سه جریان موجود در ساختار سیاست خارجی آمریکا را تشریح کرد و گفت در آمریکا در حال حاضر رئیس‌جمهوری مسئولیت را بر عهده دارد که با هر معیاری مجرم است. وی جریان نخست را جنگ‌طلبان با ریاست روبیو دانست که بر اولویت اسرائیل تأکید دارند.

وی جریان دوم را ماگاها با ریاست ونس دانست که شعار آمریکا اول را دنبال می‌کنند و تمایلی به جنگ ندارند. در نهایت، وی ریاست گروه سوم را بر عهده دونالد ترامپ دانست و گفت او فردی فرصت‌طلب و خودشیفته است که به دنبال حفظ میراث خود است.

نقش فعال ایران در معادلات منطقه‌ای

خطیب‌زاده با اشاره به اینکه بازیگران این تحولات تنها آمریکا و رژیم صهیونیستی نیستند، تأکید کرد که ایران یک بازیگر موثر و توانمند است. وی افزود که تمام تلاش ما بر این است که جنگی اتفاق نیفتد، اما برای اینکه جنگ نشود، باید جنگیدن را بلد بود و آماده جنگ بود.

معاون وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره علت اجرا نشدن یادداشت تفاهم اسلام‌آباد اظهار کرد که در آمریکا گروهی مسئول اجرای این تفاهم شدند که همان جریان نخست، یعنی طرفداران اولویت اسرائیل و جنگ‌طلبان بودند و آگاهانه از روز سوم به‌گونه‌ای عمل کردند که این تفاهم را برهم بزنند.