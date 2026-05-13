تبیین volaridades Sociale، پزشکی و اخلاقی جنگی اخیر

در حمله اخیر، تیمهای بهداشتی موفق شدند به رسیدگی به مجروحان و درمان آنها بپردازند که در ادامه نهایتا مورد تقدیر سازمان جهانی بهداشت قرار گرفتند.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گزارشی را در رابطه باعملکرد تیمهای بهداشتی در دوران جنگ اخیر ارائه داد. در جریان حمله اخیر، ۴۰ هزار مجروح به صورت رایگان تحت درمان قرار گرفتهاند.
در مدت نبرد، تیمهای بهداشتی موفق شدند به ویزیت و تحت نظر قرار دادن این تعداد مجروح بپردازند. حسین کرمانپور اضافه کرد که سازمان جهانی بهداشت روز جهانی سلامت را با تکیه بر علم نامگذاری کرده بود. با توجه به شرایط جنگی، ایران با شعار داخلی خود به «سلامت پایدار با علم و اقتدار، ایران ماندگار» تغییر داد تا بر صیانت از مرزهای سلامت و اصل اقتدار ملی تأکید کند.
در یکی از روزهای بحرانی، حوالی ظهر، آمبولانسهای حامل دانشآموزان مجروح به مراکز درمانی سرازیر شدند. مستندسازی تجربیات مجروحان و فداکاریهای کادر سلامت از سوی مقامات حکومتی دستور داده شده است تا بخشی از تاریخ شفاهی «مقاومت سلامت» در جنگ اخیر ثبت شود
Healthcare Medical War Armed Conflicts Tehran Iran Health Worker Military Health Service Disaster Victims World Health Organization Archive Learning From Others Commemoration What People Did Medical Staff In Action