هزینه بیش از ۷۵ میلیون دلاری تبلیغات انتخاباتی درباره پرونده اپستین در آمریکا و استراتژی‌های تبلیغاتی دو حزب بزرگ برای متهم کردن یکدیگر.

در جریان رقابت‌های انتخاباتی آمریکا، نامزدهای حزب دموکرات و گروه‌های حامی آن، کمپین تبلیغاتی گسترده‌ای را به راه انداخته‌اند که در آن جمهوری‌خواهان به مخالفت با انتشار اسناد پرونده جفری اپستین متهم شده‌اند. هدف اصلی این تبلیغات، برانگیختن واکنش‌های احساسی در میان رای‌دهندگان از طریق ارتباط دادن نامزدهای جمهوری‌خواه با فرد بدنامی است که به کودک‌آزاری و اداره یک شبکه قاچاق جنسی با مشارکت افراد زیر سن قانونی متهم شده بود.

هزینه‌های سنگین تبلیغات انتخاباتی

بر اساس بررسی انجام شده توسط شبکه خبری سی‌ان‌ان، نامزدهای انتخاباتی در مجموع بیش از ۳۵ میلیون دلار برای تبلیغات مرتبط با پرونده اپستین هزینه کرده‌اند. این رقم قابل توجه نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک این موضوع در جنگ روانی دو حزب بزرگ آمریکایی است.

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روزنامه واشنگتن پست نیز در گزارشی اعلام کرد که حزب دموکرات در شش رقابت مهم سنا، بیش از ۴۰ میلیون دلار صرف تبلیغات مرتبط با این پرونده کرده است. مجموع این هزینه‌ها نشان می‌دهد که پرونده اپستین به یکی از محوری‌ترین مباحث سیاسی در انتخابات اخیر تبدیل شده است.

سابقه تاریخی رای‌گیری درباره اسناد

سال گذشته، دموکرات‌ها و تعداد محدودی از جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان تلاش کردند با استفاده از سازوکار "دادخواست تخلیه"، رای‌گیری درباره اسناد اپستین را به جریان بیندازند. این سازوکار قانونی به نمایندگان اجازه می‌دهد مراحل معمول بررسی یک طرح را دور بزنند و آن را مستقیماً برای رای‌گیری به صحن مجلس بیاورند.

دونالد ترامپ که در دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ با اپستین آشنایی داشت، در ابتدا با این دادخواست مخالفت کرد. این موضع‌گیری وعده انتخاباتی او برای افزایش شفافیت دولت را نقض می‌کرد و باعث ایجاد تنش در میان پایه‌های حامیانش شد.

جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان نیز عمدتاً از موضع ترامپ پیروی کردند که این اقدام خشم برخی از حامیان سرشناس او را برانگیخت. با این حال، دونالد ترامپ در نهایت تحت فشار متحدانش از این طرح حمایت کرد و به نمایندگان جمهوری‌خواه اجازه داد تا به آن رأی مثبت بدهند.

تلاش جمهوری‌خواهان برای واکنش

در نتیجه تلاش‌های انجام شده، به جز یک نماینده، همه جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان به قانون شفافیت اسناد اپستین رأی موافق دادند. این اتفاق نشان داد که فشارهای سیاسی می‌تواند حتی بر مواضع سخت‌گیرانه اولیه نیز تأثیر بگذارد.

در مقابل، برخی جمهوری‌خواهان و گروه‌های حامی این حزب تلاش کرده‌اند ورق را برگردانند و دموکرات‌ها را به دریافت کمک‌های مالی از اهداکنندگانی متهم کنند که با اپستین ارتباط داشته‌اند. این استراتژی نشان می‌دهد که چگونه هر دو طرف در حال استفاده از پرونده جنجالی اپستین برای کسب امتیازات سیاسی هستند و این موضوع همچنان یکی از پرتنش‌ترین بخش‌های فضای سیاسی آمریکا را تشکیل می‌دهد.