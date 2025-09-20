گزارش روزنامه اعتماد به بررسی تبعیض‌های ساختاری علیه افراد مجرد در ایران پرداخته است و به مشکلات و چالش‌های پیش روی آنان در حوزه‌های مختلف زندگی اشاره می‌کند. این گزارش با استناد به آمارها و مصاحبه با افراد مجرد، به بررسی ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی این تبعیض‌ها پرداخته و خواستار اصلاح قوانین و ساختارهای ناعادلانه شده است.

روزنامه اعتماد در گزارشی مفصل به بررسی تبعیض ‌های ساختاری و آشکار علیه افراد مجرد در جامعه ایران پرداخته است. این گزارش با اشاره به اصطلاح «تجرد قطعی» که برای افراد بالای ۴۰ یا ۵۰ سال به کار می‌رود، آن را برچسبی سوگیرانه و نادرست معرفی می‌کند که به ادبیات رسمی، رسانه‌ای و حتی محاوره‌ای راه یافته است. گزارش تاکید دارد که این برچسب‌گذاری، زمینه‌ساز قضاوت‌های منفی و محرومیت‌های متعددی برای مجردها در حوزه‌های مختلف زندگی شده است.

بر اساس این گزارش، افراد مجرد در حوزه‌هایی همچون استخدام، ارتقای شغلی، دریافت مرخصی‌های استحقاقی، بهره‌مندی از تسهیلات مسکن و حتی در روابط اجتماعی با تبعیض و بی‌عدالتی روبه‌رو می‌شوند. آمارها نشان می‌دهد که سهم «تجرد قطعی» در جامعه ایران از حدود ۸ درصد در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۳ درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است، که این افزایش خود گویای عمق و وسعت این مشکل است. این آمارها نشان می‌دهد که تجرد نه تنها به یک انتخاب شخصی محدود نمی‌شود، بلکه به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده است که نیازمند بررسی دقیق و راه‌حل‌های اساسی است. \در ادامه گزارش، به تجربیات و دیدگاه‌های افراد مجرد در مواجهه با این تبعیض‌ها پرداخته شده است. سمانه، یکی از کارکنان حوزه درمان، به عنوان نمونه، به محرومیت مجردها از دریافت حق عائله‌مندی اشاره می‌کند. او می‌گوید: «ما مجردها از دریافت این مزایا محرومیم، در حالی که همکاران مرد متاهل از این مزایا برخوردارند.» این تبعیض آشکار، نشان‌دهنده نابرابری در حقوق و مزایای شغلی است که بر اساس وضعیت تاهل افراد اعمال می‌شود. سمانه همچنین به نگاه جنسیت‌زده‌ای اشاره می‌کند که زنان مجرد با آن مواجه هستند و می‌گوید: «نگاه جنسیت‌زده به زنان مجرد باعث شده در بسیاری موارد محل سؤال و آزار باشیم.» این موضوع، نشان‌دهنده وجود کلیشه‌ها و پیش‌داوری‌های نادرست در مورد زنان مجرد است که منجر به آزار و اذیت روانی و اجتماعی آنان می‌شود. محمد، جوان مجرد دیگری نیز به تجربه خود در مورد تبعیض اشاره می‌کند. او می‌گوید: «بارها حقم را به متاهل‌ها داده‌اند و گفته‌اند او واجب‌تر است. همین دریغ شدن فرصت‌ها، زمان ازدواج من را به تأخیر انداخت.» این اظهارات نشان می‌دهد که مجردها در بسیاری از موارد از فرصت‌های شغلی، اجتماعی و اقتصادی به دلیل وضعیت تاهل‌شان محروم می‌شوند. پریسا، مادر مجرد، نیز به مشکلات حقوقی و قانونی که در مواجهه با آن‌ها قرار دارد، اشاره می‌کند. او می‌گوید: «به عنوان مادر نمی‌توانم برای فرزندم پاسپورت بگیرم یا حتی او را به سفر ببرم، چون قانون بدون اذن پدر اجازه نمی‌دهد.» این محدودیت‌ها، نشان‌دهنده نقص در قوانین و مقرراتی است که حقوق و منافع افراد مجرد و خانواده‌های تک‌سرپرست را نادیده می‌گیرد. \سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس، در این گزارش با تاکید بر ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی این تبعیض‌ها، به بررسی عوامل زمینه‌ساز این نابرابری‌ها می‌پردازد. او می‌گوید: «در جامعه سنتی، هویت بهنجار در قالب ازدواج تعریف می‌شود و مجردها با انگ اجتماعی یا سینگلیسم روبه‌رو هستند.» این دیدگاه، نشان می‌دهد که در بسیاری از جوامع، ازدواج به عنوان یک هنجار اجتماعی پذیرفته شده و مجردها به عنوان افرادی غیرعادی یا ناموفق تلقی می‌شوند. کاظمی همچنین تاکید می‌کند که شدت این تبعیض برای زنان مجرد میانسال و کم‌درآمد بسیار بیشتر است. این گروه از افراد، به دلیل ترکیبی از عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، با مشکلات و چالش‌های بیشتری مواجه هستند. او با انتقاد از سیاست‌های آمرانه برای تشویق ازدواج، مانند امتیازات استخدامی برای متاهل‌ها و فرزنددارها، بر بی‌نتیجه بودن این سیاست‌ها تاکید می‌کند. کاظمی معتقد است که «آنچه باید اصلاح شود قوانین تبعیض‌آمیز و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی است، نه اینکه با فشار برای ازدواج، مشکلات جوانان و جامعه نادیده گرفته شود.» در نهایت، این گزارش با ارائه این تحلیل جامع، خواستار اصلاح قوانین و ساختارهای ناعادلانه است تا حقوق و منافع افراد مجرد در جامعه به رسمیت شناخته شود و از تبعیض‌های ناروا علیه آنان کاسته شود. این تغییرات، نه تنها به بهبود وضعیت زندگی مجردها کمک می‌کند، بلکه به ایجاد یک جامعه عادلانه‌تر و منصفانه‌تر نیز منجر خواهد شد





