تبعیض سیاسی در فوتبال جهانی؛ محرومیت داور سومالیایی از حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا

گزارش مفصلی درباره جلوگیری از ورود عمر آرتان، داور برجسته سومالیایی، به خاک ایالات متحده برای قضاوت در جام جهانی ۲۰۲۶ و نقد سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سکوت فیفا.

در دنیای امروز که ورزش قرار است به عنوان پلی برای پیوند میان ملت‌ها و فرهنگی برای ترویج صلح و دوستی عمل کند، شاهد اتفاقاتی هستیم که نشان می‌دهد سیاست‌های سخت‌گیرانه و تبعیض‌آمیز برخی قدرت‌های جهانی همچنان بر روح ورزشی غلبه می‌کند.

یکی از تلخ‌ترین نمونه‌های این رویه، ماجرای عمر آرتان است؛ داور برجسته و صاحب‌نام سومالیایی که با وجود تخصص بالا و انتخاب توسط فیفا، در بدترین شکل ممکن با دیوارهای سیاست مواجه شد. آرتان که قرار بود به عنوان نخستین نماینده کشورش در جام جهانی ۲۰۲۶ قضاوت کند، در فرودگاه بین‌المللی میامی با مانعی غیرمنتظره روبرو شد و اجازه ورود به خاک ایالات متحده آمریکا را نیافت.

این اتفاق نه تنها یک ضربه شخصی به یک ورزشکار حرفه‌ای بود، بلکه پیامد آن، به چالش کشیدن مفاهیم عدالت و شایسته‌سالاری در سطح جهانی است. هرچند دلایل دقیق این منع ورود به طور رسمی و شفاف اعلام نشده است، اما شواهد نشان می‌دهد که این تصمیم ریشه در پروتکل‌های امنیتی و لیست‌های سیاهی دارد که وزارت امور خارجه آمریکا برای شهروندان برخی کشورها، از جمله سومالی، وضع کرده است.

این محدودیت‌ها که از دوران دولت دونالد ترامپ آغاز شد و همچنان اثرات خود را در سیستم‌های اداری آمریکا دارد، باعث شده است تا ملیت یک فرد بر توانایی‌های تخصصی و اعتبار بین‌المللی او پیشی بگیرد. نگاهی به رزومه عمر آرتان نشان می‌دهد که او صرفاً یک داور معمولی نبوده است.

آرتان از سال ۲۰۱۸ که به فهرست داوران بین‌المللی فیفا پیوست، با سخت‌کوشی و صداقت مسیر پیشرفت خود را هموار کرد و در مسابقات لیگ فوتبال سومالی و سپس در سطح قاره‌ای درخشید. او در مرحله نهایی جام ملت‌های آفریقا در سال ۲۰۲۳ که در کشور الجزایر برگزار شد، با موفقیت قضاوت کرد و عملکردش مورد تحسین همگان قرار گرفت.

اوج موفقیت‌های او زمانی بود که در سال ۲۰۲۵ توسط کنفدراسیون فوتبال آفریقا به عنوان بهترین داور مرد سال آفریقا انتخاب شد. این دستاوردها باعث شد تا حسن شیخ محمود، رئیس‌جمهور سومالی، در ماه آوریل از او تقدیر کرده و او را نمادی الهام‌بخش برای نسل جدید جوانان سومالیایی بداند که می‌توانند با تکیه بر تخصص و تلاش، در عرصه‌های جهانی بدرخشند. اما متأسفانه، تمام این افتخارات و تاییدیه های بین‌المللی نتوانست مانع از اعمال قوانین سخت‌گیرانه مهاجرتی آمریکا شود.

عیسی آدن ابشیر، مشاور ارشد وزارت جوانان و ورزش سومالی، با اشاره به اینکه آرتان دارای ویزای معتبر بوده است، تاکید کرد که محروم کردن چنین شخصیتی از قضاوت در مسابقات جهانی، در واقع توهینی به روح بازی جوانمردانه و تعهدات اخلاقی فوتبال است. در این میان، نقش و واکنش فیفا به عنوان نهاد حاکم بر فوتبال جهان، یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های این داستان است.

فیفا سال‌هاست که شعار جدایی سیاست از ورزش را سر می‌دهد و ادعا می‌کند که فوتبال باید محیطی پاک از تنش‌های سیاسی باشد. اما در پرونده عمر آرتان، این شعار تنها یک عبارت توخالی به نظر می‌رسد. فیفا در کمال شگفتی، هیچ حمایت جدی یا اقدام دیپلماتیکی برای رفع مشکل این داور انجام نداد و در بیانیه‌ای اعلام کرد که نمی‌تواند در تصمیمات حاکمیتی و قوانین داخلی کشورهای میزبان دخالت کند.

این سکوت فیفا، تناقضی آشکار را به نمایش می‌گذارد؛ از یک سو جام جهانی ۲۰۲۶ را در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک سازماندهی می‌کند و از سوی دیگر، اجازه می‌دهد یکی از داوران منتخب خود صرفاً به دلیل ملیت، از حضور در این رویداد محروم شود. این رویکرد نشان می‌دهد که حتی در بالاترین سطوح مدیریتی ورزش جهان، قدرت‌های سیاسی می‌توانند تصمیمات تخصصی را خنثی کنند.

عمر آرتان که حالا به استانبول بازگشته و در مسیر بازگشت به کشورش است، قربانی سیستمی شد که در آن پاسپورت یک فرد، اهمیت بیشتری نسبت به تخصص و اخلاق حرفه‌ای او دارد. این اتفاق زنگ خطری برای تمام ورزشکاران کشورهای در حال توسعه است که می‌بینند حتی در صورت رسیدن به بالاترین مدارج موفقیت، ممکن است در برابر دیوارهای تبعیض سیاسی متوقف شوند





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

عمر آرتان جام جهانی ۲۰۲۶ فیفا تبعیض ورزشی سومالی

United States Latest News, United States Headlines