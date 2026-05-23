تبریک وزیر کشور پاکستان به سفیر ایران پس از مذاکرات با ایران

سفیر ایران در پاکستان، رضا امیری مقدم، در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که وزیر کشور پاکستان، محسن نقوی، به او تبریک گفت و به صلح پایدار در منطقه امیدوار بود. وی افزود که این گام مثبت حاصل مواضع جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر عزت، پایداری نیروهای مسلح شجاع و مقاومت ملت دلاور ایران و همچنین ابتکار عمل و تلاشهای خستگیناپذیر میانجیگران پاکستانی است.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، رضا امیری مقدم، در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: چند دقیقه پیش، برادر عزیزم محسن نقوی، وزیر کشور محترم پاکستان به من به مناسبت دستاوردهای مذاکرات با مقامات ایران پس از بازگشت از تهران تبریک گفت.
وی افزود با خوشبینی محتاطانه میتوان امیدوار بود که در صورت پایبندی کافی طرف مقابل، گام مثبتی در حال شکلگیری است که حاصل مواضع جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر عزت، پایداری نیروهای مسلح شجاع و مقاومت ملت دلاور ایران و همچنین ابتکار عمل و تلاشهای خستگیناپذیر میانجیگران پاکستانی است. سفیر ایران ابراز امیدواری کرد تلاشهای صادقانه دولت و ارتش پاکستان، بهویژه نخستوزیر محمد شهباز شریف و ژنرال سید عاصم منیر، فرمانده کل ارتش، محمد اسحاق دار و معاون نخستوزیر و وزیر امورخارجه و محسن نقوی وزیر کشور در تلاشهای دیپلماتیک، به صلح پایدار در منطقه منجر شود
ایران، پاکستان، مذاکرات، صلح، توافق