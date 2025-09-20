تبریک قالیباف به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در مسابقات جهانی زاگرب

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با صدور پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در مسابقات جهانی زاگرب را تبریک گفت و این افتخار را به ملت ایران تقدیم کرد.

به گزارش مشرق، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در مسابقات جهانی زاگرب نوشت: کسب عنوان شیرین قهرمانی کشتی فرنگی کشورمان در مسابقات جهانی زاگرب ، افتخار بزرگی بود که توسط تیم ملی کشورمان به دست آمد و قلب ایران و ایرانی واقعی را در هر نقطه‌ای از جهان به وجد آورد. این پیروزی غرورآفرین، تجلی‌بخش همت والای جوانان غیور ایران زمین بود که با تلاش و پشتکار، پرچم پرافتخار کشورمان را به اهتزاز درآوردند.

کسب این عنوان ارزشمند، نشان‌دهنده عزم راسخ و اراده پولادین ورزشکاران، مربیان و دست‌اندرکاران زحمتکش کشتی فرنگی است که با برنامه‌ریزی دقیق و تمرینات مداوم، به این مهم دست یافتند. این موفقیت بزرگ، نه‌تنها غرور ملی را افزایش داد، بلکه الگویی برای سایر رشته‌های ورزشی و جوانان کشورمان شد و نشان داد که با توکل بر خدا، تلاش و پشتکار، دستیابی به قله‌های افتخار دور از دسترس نیست.\این افتخارآفرینی در حالی رقم خورد که تیم ملی کشتی فرنگی با ترکیبی از جوانان جویای نام و باتجربه‌ها پا به عرصه مسابقات گذاشته بود و با عملکرد درخشان خود، قدرت و توانمندی کشتی ایران را به جهانیان نشان داد. این قهرمانی، حاصل ماه‌ها تمرینات طاقت‌فرسا، فداکاری و ازخودگذشتگی ورزشکاران، مربیان و کادر فنی تیم ملی بود. این عزیزان با وجود تمام سختی‌ها و مشکلات، لحظه‌ای از تلاش و کوشش دست نکشیدند و با اراده‌ای پولادین، برای سربلندی ایران اسلامی جنگیدند. همچنین این پیروزی، ثمره حمایت‌های بی‌دریغ مردم عزیز ایران از تیم ملی کشتی فرنگی بود که با دعاهای خود، انرژی مضاعفی را به ورزشکاران تزریق کردند. این هم‌افزایی میان ورزشکاران، کادر فنی و مردم، یکی از عوامل اصلی این موفقیت بزرگ به شمار می‌رود.\این قهرمانی تاریخی، پیامی روشن برای نسل جوان ایران دارد: با اتکا به توانایی‌های خود، با تلاش و پشتکار و با حفظ روحیه پهلوانی و جوانمردی، می‌توان بر تمام موانع فائق آمد و به قله‌های رفیع افتخار دست یافت. این موفقیت، همچنین مسئولیت سنگینی را بر دوش مسئولان و متولیان ورزش کشور می‌گذارد تا با فراهم کردن امکانات و زیرساخت‌های لازم، زمینه را برای رشد و توسعه ورزش در تمام رشته‌ها فراهم کنند. این قهرمانی، نشان داد که با برنامه‌ریزی صحیح، استفاده از دانش روز، حمایت از ورزشکاران و کادر فنی و همچنین ایجاد همدلی و همبستگی در جامعه، می‌توان به موفقیت‌های بزرگ دست یافت. در پایان، بار دیگر این پیروزی ارزشمند را به تمامی مردم شریف ایران، ورزشکاران، مربیان، کادر فنی و دست‌اندرکاران کشتی فرنگی تبریک عرض می‌کنم و از خداوند متعال، تداوم پیروزی‌ها و سربلندی ایران اسلامی را در تمامی عرصه‌ها مسئلت دارم





