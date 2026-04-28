تبرئه مردی که در دفاع از خود به مهاجمان مسلح شلیک کرد

دادگاه کیفری استان تهران مردی را که در جریان یک درگیری خانگی به دو نفر شلیک کرده بود، به اتهام دفاع مشروع تبرئه کرد. تحقیقات نشان داد مهاجمان مسلح به خانه او حمله کرده بودند.

دادگاه کیفری استان تهران در حکمی قابل توجه، مردی را که یک سال پیش در جریان یک درگیری خانگی به دو نفر شلیک کرده بود، تبرئه و آزاد کرد.

این پرونده که از اوایل سال گذشته با گزارش شهروندان مبنی بر شنیده شدن صدای شلیک گلوله از یک منزل مسکونی در شرق تهران آغاز شد، پیچیدگی‌های فراوانی داشت و نیازمند بررسی دقیق و همه‌جانبه بود. در آن زمان، ماموران پلیس با حضور در محل حادثه، دو نفر را به شدت مجروح یافتند و بلافاصله به بیمارستان منتقل شدند. همزمان، فردی به نام سهیل، صاحب‌خانه، به عنوان مظنون اصلی بازداشت و برای تحقیقات بیشتر به مقر پلیس منتقل شد.

سهیل در اظهارات اولیه خود، ضمن تأیید مالکیت قانونی اسلحه، مدعی شد که این سلاح را صرفاً برای دفاع از خود و اموالش در برابر سارقان احتمالی نگهداری می‌کند. او به گزارش‌های خبری اخیر در مورد افزایش سرقت از خانه‌های تک‌نفره و قتل صاحبان آنها اشاره کرد و گفت که از این رو، برای حفظ امنیت خود، به داشتن سلاح روی آورده است.

به گفته او، در روز حادثه، دو نفر به خانه‌اش حمله کرده و پس از شکستن در، وارد منزل شده‌اند. سهیل در واکنش به این حمله، با استفاده از سلاح شخصی خود، دو گلوله به سمت مهاجمان شلیک کرده است. تحقیقات تکمیلی پلیس، صحت اظهارات سهیل را تأیید کرد.

بررسی‌های انجام شده نشان داد که در واقع چهار نفر به خانه او حمله کرده بودند، اما با شنیدن صدای شلیک گلوله، دو نفر از آنها که در خودرویی در مقابل منزل حضور داشتند، متواری شده‌اند. همچنین، مشخص شد که مهاجمان نیز مسلح بوده‌اند که این موضوع، ابعاد جدیدی به پرونده بخشید. متأسفانه، چند روز پس از حادثه، یکی از مجروحان به دلیل شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داد.

این فرد، سابقه دار در زمینه سرقت منزل بود که این موضوع، انگیزه‌های احتمالی حمله را روشن‌تر کرد. با توجه به مرگ یکی از مجروحان و وجود شواهد کافی، کیفرخواست علیه متهم صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. در جریان رسیدگی به پرونده در دادگاه، نکته قابل توجه، اعلام گذشت اولیای دم قبل از برگزاری جلسه دادگاه بود.

این اقدام، جنبه خصوصی جرم را از بین برد و جلسه دادگاه صرفاً به بررسی جنبه عمومی جرم اختصاص یافت. متهم در دفاع از خود، بار دیگر تأکید کرد که هیچ‌گونه شناختی از مهاجمان نداشته و هیچ خصومتی با آنها نداشته است. او اظهار داشت که تنها هدفش، دفاع از خود و اموالش در برابر حمله غیرمنتظره و مسلحانه بوده است.

وکیل مدافع متهم نیز با ارائه مستندات و استدلال‌های حقوقی، بر دفاع مشروع بودن عمل موکل خود تأکید کرد و خواستار تبرئه او شد. پس از پایان دفاعیات متهم و وکیل او، قضات دادگاه برای صدور رأی وارد شور شدند. پس از بررسی دقیق و همه‌جانبه شواهد و مدارک موجود در پرونده، قضات به این نتیجه رسیدند که با توجه به حمله مهاجمان به خانه متهم و مسلح بودن آنها، عمل متهم مصداق دفاع مشروع است.

همچنین، قضات با در نظر گرفتن این نکته که در این پرونده، بیم تجری و تکرار جرم وجود ندارد، رأی به آزادی متهم صادر کردند. این حکم، نشان‌دهنده توجه دادگاه به حقوق دفاعی متهم و همچنین اهمیت دفاع مشروع در قانون است. این پرونده، بار دیگر اهمیت حفظ امنیت و دفاع از جان و مال را در برابر تهدیدات احتمالی یادآوری می‌کند. حکم دادگاه در این پرونده، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشته است.

بسیاری از کارشناسان حقوقی و فعالان اجتماعی، از این حکم استقبال کرده و آن را گامی مثبت در جهت حمایت از حقوق شهروندان در برابر جرم و خشونت دانسته‌اند. برخی دیگر نیز با اشاره به خطرات احتمالی ناشی از گسترش فرهنگ استفاده از سلاح، خواستار تدوین قوانین سخت‌گیرانه‌تر در این زمینه شده‌اند. با این حال، اکثر تحلیلگران بر این باورند که حکم دادگاه، با توجه به شرایط خاص پرونده و شواهد موجود، منطقی و عادلانه بوده است.

این پرونده، درس‌های مهمی را برای قانون‌گذاران، مجریان قانون و شهروندان در پی داشته است. قانون‌گذاران باید با تدوین قوانین جامع و کارآمد، زمینه را برای حفظ امنیت و دفاع از حقوق شهروندان فراهم کنند. مجریان قانون نیز باید با انجام تحقیقات دقیق و بی‌طرفانه، از اجرای صحیح قوانین اطمینان حاصل کنند. شهروندان نیز باید با آگاهی از حقوق و تکالیف خود، در حفظ امنیت جامعه مشارکت کنند.

در نهایت، این پرونده نشان داد که دفاع مشروع، حق قانونی هر فردی است که در معرض خطر جانی یا مالی قرار دارد، اما این حق باید در چارچوب قانون و با رعایت شرایط قانونی اعمال شود. این حکم، تأکیدی بر این اصل مهم است که قانون، هم از حقوق متهم و هم از حقوق قربانیان جرم حمایت می‌کند و هدف نهایی، برقراری عدالت و امنیت در جامعه است





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دفاع مشروع تبرئه شلیک سرقت منزل تهران

United States Latest News, United States Headlines