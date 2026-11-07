تبدیل آزمایشگاه خاک تهران به رگولاتوری و مرجع نظارتی

احمد قالیباف از تلاش برای تبدیل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به سازمان حاکمیتی خبر داد تا نظارت بر ۴۰۰ آزمایشگاه خصوصی و تضمین کیفیت پروژه‌های عمرانی را در تهران بر عهده بگیرد.

احمد قالیباف مدیرکل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان تهران ، خبر از پیگیری‌های جدی جهت تغییر ساختار حقوقی این مجموعه به رگولاتوری و مرجع نظارتی داده است. این اقدام با هدف ارتقای استانداردهای کنترل کیفیت و ایجاد یک سیستم نظارتی یکپارچه در صنعت ساختمان کشور صورت می‌گیرد. قالیباف در نشست خبری خاطرنشان کرد که هزینه‌های مربوط به ایمنی و کنترل کیفیت نباید صرفاً به چشم هزینه دیده شود بلکه باید به عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت تلقی گردد.

تغییر جایگاه از شرکت به سازمان حاکمیتی

مهم‌ترین دستاورد این تغییر جایگاه، تبدیل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک از یک شرکت معمولی به یک سازمان حاکمیتی و مرجع نظارتی مستقیم است. با ابلاغ مصوبه هیئت دولت، این نهاد متولی بررسی صلاحیت و نظارت بر تمامی آزمایشگاه‌های خصوصی استان تهران خواهد شد. در حال حاضر حدود ۴۰۰ آزمایشگاه خصوصی در تهران دارای گرید سازمان برنامه و بودجه یا سازمان نظام مهندسی ساختمان فعالیت می‌کنند و این رگولاتوری جدید به رشد و توسعه این بخش کمک شایانی خواهد کرد.

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تفاوت کنتر کیفیت و تضمین کیفیت در پروژه‌ها

با تصویب نهایی این طرح، مأموریت آزمایشگاه مکانیک خاک از نقش سنتی کنترل کیفیت یا QC به تضمین کیفیت یا QA تغییر خواهد یافت. این تغییر مفهوم به این معناست که نهاد نظارتی علاوه بر بررسی‌های فنی، به بخش خصوصی نیز کمک می‌کند تا جان بگیرد و بتواند استانداردهای لازم را در پروژه‌های عمرانی رعایت کند. آزمایشگاه مکانیک خاک پیش از شروع پروژه در فاز صفر و پهنه‌بندی حضور دارد و حین اجرا نیز بر کیفیت نظارت می‌کند و پس از افتتاح پروژه با تعیین مقاومت بتن‌ها تا انتهای عمر ساختمان حضور مستمر دارد.

سهم بازار و حمایت از فعالان خصوصی

با وجود اینکه آزمایشگاه مکانیک خاک صد درصد دولتی است، اما آمارها نشان می‌دهد که ۷۵ درصد خدمات ارائه شده به مشتریان بخش خصوصی تعلق دارد. این مجموعه با بیش از ۳۰ درصد سهم بازار، پروژه‌های ملی و بزرگ را اجرا می‌کند و عمدتاً به پروژه‌های کوچک ورود نمی‌یابد. مدیرکل آزمایشگاه تأکید کرد که حضور این نهاد به عنوان بازوی دولت در پروژه‌ها، امکان ارائه خدمات تخصصی را برای بخش خصوصی فراهم کرده است.

خدمات آموزشی و کالیبراسیون تجهیزات گران‌قیمت

یکی از چالش‌های بزرگ بخش خصوصی، هزینه بالای تجهیزات آزمایشگاهی است که در تهران بیش از ۵۰ میلیارد تومان هزینه دارد و خرید آن برای فعالان خصوصی صرفه اقتصادی ندارد. آزمایشگاه مکانیک خاک با ارائه خدمات کالیبراسیون و انجام آزمایش‌های غیرمخرب این نیاز را پوشش می‌دهد. همچنین این نهاد دوره‌های آموزشی متعددی را برگزار می‌کند تا فعالان بخش خصوصی بتوانند رتبه‌های فنی خود را ارتقا دهند و در بازار رقابتی ساختمان پویایی بیشتری داشته باشند.

آینده نظارت بر پروژه‌های عمرانی کشور

موضوع تبدیل وضعیت این مجموعه سال‌هاست که مورد توجه مراجع مربوطه قرار دارد و هیئت دولت نیز با این تغییر وضعیت موافقت ضمنی داشته است. امیدواریم به زودی مصوبه نهایی ابلاغ شود تا آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک بتواند به عنوان یک مرجع نظارتی مستقل، بر پایش و کنترل پروژه‌های عمرانی نظارت کند. این تحول ساختاری باعث می‌شود فرهنگ کنترل کیفیت در تمام سطوح ساخت‌وسازهای کشور نهادینه شده و ایمنی ساختمان‌ها تضمین گردد.