تبادل آتش بین ایران و آمریکا در تنگه هرمز

منابع خبری به خبرگزاری فارس گفتند که صداهای انفجار بامداد گذشته در شرق هرمزگان و حوالی تنگه هرمز در نتیجه تبادل آتش بین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای آمریکایی و فعال شدن پدافند رخ داده است.

این منابع همچنین گفتند که چند فروند شناور آمریکایی تلاش داشتند بدون هماهنگی قبلی از تنگه هرمز عبور کنند که با واکنش به‌موقع و قاطع نیروهای دریایی ایران مواجه شدند. ایران پیش از این هشدار داده بود که هرگونه عبور از این آبراه استراتژیک منوط به هماهنگی با مقامات ایرانی است. این شناورها پس از مواجهه با نیروهای ایران، ناگزیر به عقب‌نشینی و بازگشت شدند.

در پی این اقدام آمریکایی‌ها به سمت یک پایگاه نظامی شلیک کردند و در اطلاعیه‌ای رسماً به تجاوز به خاک کشورمان اعتراف کردند. با این حال، ارتش آمریکا بلافاصله اعلام کرد که این تبادل آتش را نقض آتش‌بس جاری نمی‌داند. گفتنی است که در دو روز گذشته در پی ماجراجویی‌های ارتش آمریکا، درگیری‌های پراکنده‌ای در آب‌های خلیج فارس گزارش شده بود. این درگیری‌ها درپی درخواست‌های متعدد واشنگتن برای ائتلاف در تنگه هرمز رخ داده است.

