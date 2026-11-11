زین‌الدین زیدان به طور غیرمستقیم به هدایت یوونتوس اشاره کرد و رونالدو نیز سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیون یورویی در کارخانه آب را تایید کرد.

زین‌الدین زیدان سرمربی تیم ملی فرانسه پیش از بازی با ایتالیا در هفته پنجم لیگ ملت‌های اروپا ، به طور غیرمستقیم علاقه خود را برای هدایت یوونتوس در آینده تایید کرد. او در نشست خبری گفت که اگر همچنان به مربیگری ادامه دهد، دوست دارد روزی این اتفاق بیفتد.

زیدان و امید به هدایت یوونتوس

زین‌الدین زیدان در پاسخ به سوال درباره احتمال هدایت یوونتوس گفت: "بله، دوست دارم روزی این اتفاق بیفتد. چرا که نه؟ هیچ‌وقت نمی‌شود از آینده مطمئن بود. اگر همچنان به مربیگری ادامه بدهم، دوست دارم این اتفاق بیفتد." این اظهارات نشان می‌دهد که زیدان هنوز رویای بازگشت به تیم مورد علاقه‌اش در ایتالیا را در سر دارد.

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سرمربی تیم ملی فرانسه با اشاره به تجربیات گذشته‌اش در یوونتوس یادآوری کرد که روزهای ابتدایی حضورش در این تیم آسان نبود. او گفت: "اوایل خوب بازی نمی‌کردم. هواداران و رسانه‌ها مرا دوست نداشتند. کمی سختی کشیدم، اما لیپی به من گفت که در یوونتوس او بازی خواهم کرد. همه چیزم را مدیون او هستم."

تحلیل تاکتیکی فوتبال ایتالیا توسط زیدان

زیدان تاثیر فوتبال ایتالیا بر دوران حرفه‌ای خود را بسیار بالا ارزیابی کرد و افزود: "فوتبال ایتالیا از نظر تاکتیکی چیزهای زیادی به من آموخت. با لیپی هر روز زمان زیادی را صرف تمرین‌های تاکتیکی می‌کردیم. برای بازیکنی مثل من که همیشه توپ را می‌خواست، این تمرین‌ها باعث شد چیزهای بسیار بیشتری یاد بگیرم."

او درباره عملکرد ضعیف فرانسه در دیدار رفت با ایتالیا در پاریس توضیح داد که تیم میهمان در برابر دفاع مستحکم ایتالیا دچار مشکل شد. زیدان بیان کرد: "در بازی رفت شب دشواری داشتیم، چون می‌دانیم ایتالیا وقتی بخواهد خوب بازی کند، این کار را انجام می‌دهد؛ به‌ویژه از نظر دفاعی."

زیدان با اشاره به فلسفه فوتبال ایتالیا گفت: "من چهار تا پنج سال در یوونتوس بازی کردم و فکر می‌کنم برای یک ایتالیایی، ابتدا دفاع خوب اهمیت دارد و بعد حمله کردن. ایتالیا این کار را بسیار خوب انجام می‌دهد." عملکرد جانلوییجی دوناروما و بازی شجاعانه تیم ملی ایتالیا در دیدار رفت باعث شد مسابقه با تساوی به پایان برسد.

وضعیت تیم ملی فرانسه و غیبت امباپه

زین‌الدین زیدان از غیبت تعداد زیادی از بازیکنانش در تیم ملی فرانسه ابراز ناراحتی کرد، اما تأکید داشت که باید خود را با شرایط وفق دهد. او در مورد وضعیت کیلیان امباپه گفت که او فردا غایب خواهد بود زیرا کمی احساس درد کرده و طبق معمول هیچ ریسکی نمی‌کنند.

سرمربی تیم ملی فرانسه ادامه داد: "از دست دادن بازیکنان اتفاق تاسف‌آوری است، اما بخشی از فوتبال محسوب می‌شود. امیدوارم مشکل جدی نباشد و بتوانیم یکشنبه او را در اختیار داشته باشیم." این غیبت‌ها در ماه نوامبر و هم‌زمان با برگزاری لیگ قهرمانان اروپا امری معمول است.

زیدان در مورد این وضعیت توضیح داد: "هدف این است که بهترین تیم ممکن را به میدان بفرستیم. با وجود این شرایط، بازیکنانی داریم که می‌توانند عملکرد خوبی داشته باشند. غایبان زیادی داریم، اما تیمی رقابتی روانه زمین خواهیم کرد. برای یک مربی تاسف‌آور است، حتی وحشتناک است، اما چاره‌ای نداریم. مهم‌ترین موضوع، سلامتی بازیکنان است."

سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیون یورویی رونالدو در آب معدنی

کریستیانو رونالدو پس از اعلام بازنشستگی از تیم ملی پرتغال، در حال ساختن آینده‌ای فراتر از فوتبال است. این مهاجم ۴۱ ساله در پروژه تجاری بزرگی مشارکت دارد که شامل سرمایه‌گذاری نزدیک به ۲۰ میلیون یورو برای ساخت یک کارخانه بسته‌بندی آب در کشور زادگاهش است.

طبق گزارش بی‌این اسپورتس، این کارخانه از ابتدای سال ۲۰۲۸ فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. کارخانه از آب یک چشمه محلی به نام گوشتِی برای تولید آب بسته‌شده استفاده می‌کند که عمدتا برای بازارهای بین‌المللی در نظر گرفته شده است.

این سرمایه‌گذاری از طریق شرکت "ماراویلیا دسیمال" انجام می‌شود که مالکیت آن به‌طور مشترک در اختیار رونالدو و گروه "اوتیرینیو" است. انتظار می‌رود ظرفیت تولید این کارخانه به سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون لیتر برسد. فرانسیسکو فریرا، یکی از مدیران این گروه، ویژگی‌های آب چشمه گوشتِی را مزیت اصلی این پروژه دانست.

ورود رونالدو به صنعت سرگرمی با سریال Day 1s

رونالدو علاوه بر پروژه تجاری، وارد صنعت سرگرمی نیز شده است. او در اینستاگرام همراه با انتشار سه عکس، آغاز تولید نخستین سریال تلویزیونی خود به نام "Day 1s" را اعلام کرد. در یکی از تصاویر، او در کنار متیو وان دیده می‌شود.

همکاری رونالدو با متیو وان، کارگردان فیلم‌هایی مانند "کینگزمن" و "مردان ایکس: کلاس اول"، سال گذشته اعلام شد. آن‌ها استودیویی برای توسعه پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی با استفاده از فناوری‌های نوآورانه تاسیس کردند و "Day 1s" نخستین محصول این شرکت خواهد بود.

داستان سریال در دنیای فوتبال جریان دارد و زندگی حرفه‌ای استنلی دالتون، یک مدیر برنامه بریتانیایی را دنبال می‌کند. انتظار می‌رود کریستیانو رونالدو تهیه‌کننده اجرایی این سریال باشد، اما احتمال حضور او در جمع بازیگران نیز وجود دارد. پیش‌تر نام چهره‌هایی مانند دیمین لوئیس، تیری آنری و دیو نیز با این پروژه مطرح شده بود.

رونالدو پس از خداحافظی از تیم ملی، با تهیه‌کنندگی یک فیلم اکشن و کمدی در کنار متیو وان، نخستین تجربه رسمی خود در صنعت سینما را نیز آغاز کرده است. امپراتوری تجاری او از طریق سرمایه‌گذاری در صنایعی که ارتباطی با زمین فوتبال ندارند، به گسترش خود ادامه می‌دهد و آینده‌ای متفاوت را برای خود رقم می‌زند.