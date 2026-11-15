سخنگوی وزارت خارجه ایران با رد هرگونه مذاکره هسته‌ای، از حمله سپاه به تأسیسات آمریکا در بحرین و رد اتهامات سایبری اروپا سخن گفت.

اسماعیل بقایی ، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در نشست خبری روز یکشنبه بیست و چهارم آبان ماه با اشاره به تحولات اخیر منطقه و بین‌المللی، رسماً اعلام کرد که در حال حاضر هیچ نوع گفت‌وگو یا بحثی درباره جزئیات موضوع هسته‌ای با ایالات متحده آمریکا در جریان نیست. وی با رد شایعات پیرامون پروازهای هوایی به تهران، تأکید نمود که ورود هرگونه هواپیمای خارجی لزوماً به معنای آغاز فرآیند مذاکره جدید نیست و ایران بر اساس منافع ملی خود عمل می‌کند. این بیانیه در حالی منتشر شد که گزارش‌هایی از حمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تأسیسات نظامی ایالات متحده در بحرین منتشر شده بود.

واکنش به حمله سپاه و سیاست دیپلماسی فعال

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به پرسش‌های مربوط به اقدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و حمله به تأسیسات نظامی ایالات متحده در بحرین، بیان داشت که این اقدامات بخشی از مسیر خود برای صیانت از امنیت و منافع ملی است و ایران منتظر پاسخ رسمی واشنگتن به طرح‌های پیشنهادی خود نمی‌ماند. بقایی تصریح کرد که تهران به توانمندی‌های دفاعی خود تکیه دارد و هیچ ضربه‌ای را بی‌پاسخ نمی‌گذارد، اما این به آن معنا نیست که امید بسته‌ای به طرف‌های خارجی دارد. وی خاطرنشان ساخت که ایران از ابزار دیپلماسی استفاده می‌کند اما هرگز فرآیندهای دیپلماتیک را از اقدامات دفاعی جدا ندانسته است.

Also read دستاورد تاریخی اسپیس‌ایکس: بازپس‌گیری استارشیپ با بازوهای مکانیکی

بقایی همچنین توضیح داد که ایران در آینده نیز بر اساس تشخیص نیروهای نظامی مقتدر خود و با هدف تأمین امنیت، بهترین شیوه اقدام را انتخاب خواهد کرد. سخنگوی دولت ایران با اشاره به گذشته نیز یادآور شد که اثبات توانایی پاسخگویی به تعرضات پیش از این در عمل رخ داده است و سیاست ایران نسبت به هرگونه تجاوز نظامی تغییر نکرده است. این موضع‌گیری در شرایطی است که مارکو روبیو به عنوان مذاکره‌کننده ارشد آمریکا منصوب شده و ونس کنار گذاشته شده است.

مسائل داخلی آمریکا و رد غنی‌سازی موقت

در خصوص انتصاب مارکو روبیو به عنوان مذاکره‌کننده ارشد ایالات متحده و کنار رفتن ونس، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهار داشت که اختلافات داخلی و انتخاباتی آمریکا برای تهران اهمیت چندانی ندارد و مسائل داخلی این کشور لزوماً بر دیپلماسی آن تأثیر مثبت نگذاشته است. وی با رد هرگونه احتمال تعلیق موقت غنی‌سازی اورانیوم یا کاهش سطح غنی‌سازی به میزانی پایین‌تر، صراحتاً بیان کرد که ایران در حال حاضر اصلاً در آن مرحله از مذاکرات نیست. بقایی تأکید کرد که در این بازه زمانی، هیچ بحثی درباره جزئیات مرتبط با موضوع هسته‌ای وجود نداشته و ندارد.

وی همچنین در پاسخ به درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و گروه هفت برای ازسرگیری همکاری‌ها، بیان داشت که آژانس نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن تاریخچه پیچیده این مسئله چنین درخواستی را مطرح کند. سخنگوی وزارت خارجه اشاره کرد که خود آژانس در گزارش‌هایش اذعان نموده است که تجاوز نظامی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی شرایط بی‌سابقه‌ای ایجاد کرده و این وضعیت باعث اختلال در دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای ایران شده است. بنابراین، مسئولیت بازگشت به شرایط عده بر عهده متجاوزان است نه ایران.

رد اتهامات سایبری و مطالبه غرامت از همسایگان

اسماعیل بقایی با انتقاد تند از رویکرد کشورهای اروپایی، اتهامات فرانسه و بلژیک مبنی بر دست داشتن ایران در حملات سایبری به سامانه‌های سرمایشی فروشگاه‌ها و دیگر زیرساخت‌ها را کاملاً بی‌پایه و اساس دانست. وی گفت که متأسفانه این کشورها به عادت اتهام‌زنی بدون ارائه مدرک و دلیل تبدیل شده‌اند و ایران این اقدامات را به سخره می‌گیرد. سخنگوی دولت ایران همچنین در پاسخ به درخواست دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس برای مسئول شناختن ایران و پرداخت غرامت، تأکید کرد که همه موارد مشارکت و همکاری کشورهای منطقه با متجاوزان مستندسازی شده است.

وی افزود که ایران مطالبه غرامت از کشورهای همسایه که در گذشته از صدام حسین حمایت کردند و در حمله آمریکا و اسرائیل علیه ایران نقشی داشتند را از طریق مجاری دیپلماتیک و حقوقی پیگیری خواهد کرد. بقایی در پایان در خصوص درخواست سازمان ملل برای عبور محموله‌های کود شیمیایی از تنگه هرمز، بیان کرد که ایران حتی در اوج درگیری‌ها برای کمک به انتقال اقلام بشردوستانه آماده همکاری بود. وی خاطرنشان ساخت که مسئله باید از ریشه بررسی شود و سازمان ملل متحد از ابتدا مکلف بود در قبال تجاوز آشکار ایالات متحده و رژیم صهیونیستی موضع‌گیری کند و نمی‌تواند با صدور بیانیه‌های ساده از کنار نقض منشور ملل متحد بگذرد.