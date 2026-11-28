وزارت جنگ آمریکا نفوذ هکرها به سامانه‌های رایانش ابری و کنترل نیروی هوایی را تایید کرد اما اعلام کرد که این حادثه سایبری جزئی بوده و عملیات حیاتی را مختل نکرده است.

یک مقام رسمی در وزارت جنگ ایالات متحده آمریکا، روز شنبه تأیید کرد که سامانه‌های حیاتی این سازمان ایمن و امن باقی مانده‌اند. این اظهارنظر پس از گزارش‌های منتشر شده توسط شبکه خبری فاکس نیوز در روز جمعه، مبنی بر نفوذ احتمالی هکرها به زیرساخت‌های ابری و کنترل نیروی هوایی این کشور انجام شد. مقام مسئول در گفت‌وگو با صدای آمریکا تاکید کرد که تمامی عملیات‌ها و سامانه‌های حیاتی وزارت جنگ بدون هیچ‌گونه وقفه و اختلالی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

توصیف مقامات از سطح تهدید و امنیت

این مقام وزارت جنگ با اشاره به حضور همیشگی تیم‌های متخصص، اظهار داشت که بهترین کارشناسان و تیم‌های دفاعی جهان به صورت شبانه‌روزی و در تمام روزهای هفته، مدیریت و نظارت بر این سامانه‌ها را بر عهده دارند. هدف از این توضیحات، اطمینان‌بخشی به افکار عمومی و نهادهای مرتبط درباره ثبات وضعیت امنیتی پس از گزارش‌های نگران‌کننده اخیر بوده است.

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در ادامه همین روند، یک مقام آگاه نیز جزئیات بیشتری از این رویداد سایبری به صدای آمریکا ارائه داد. این منبع معتبر اعلام کرد که این حمله سایبری در اوایل سال جاری میلادی رخ داده است و ماهیت آن در سطح یک مزاحمت جزئی ارزیابی می‌شود. بنابراین، نگرانی‌های مربوط به خطرناک بودن یا گسترده بودن این نفوذ از سوی مقامات آمریکایی رد شده است.

رد تاثیر بر عملیات‌های طبقه‌بندی شده

بر اساس گفته‌های این منبع آگاه، حمله سایبری هیچ‌گونه تاثیری بر عملیات‌های حیاتی نیروی هوایی ایالات متحده وارد نکرده است. همچنین مشخص شده که هیچ‌یک از سامانه‌ها و داده‌های طبقه‌بندی‌شده و محرمانه وزارت جنگ در این نفوذ مورد هدف یا سرقت قرار نگرفته‌اند. این موضوع نشان‌دهنده توانایی سیستم‌های پدافندی در جلوگیری از دسترسی به اطلاعات حساس است.

منبع خبر اضافه کرد که نهادها و نهادهای مرتبط تحت رهبری مستقیم ستاد فرماندهی دفاع سایبری وزارت جنگ، توانسته‌اند این تهدید را با موفقیت مدیریت و خنثی کنند. در حال حاضر، وضعیت امنیتی این نهادها پس از این رویداد، حتی قوی‌تر و تاب‌آورتر از قبل ارزیابی می‌شود. این بهبود در آمادگی دفاعی، حاصل تحلیل‌های انجام شده پس از کشف حمله بوده است.

ادامه بررسی‌های دفاعی و هماهنگی‌ها

شبکه خبری فاکس نیوز در تاریخ جمعه ۶ آذر ۱۴۰۵ گزارش داده بود که هکرها موفق به نفوذ به سامانه اصلی رایانش ابری و کنترل نیروی هوایی آمریکا شده‌اند. پس از این گزارش، بررسی‌های دفاعی و امنیتی برای درک دقیق‌تر ابعاد و آثار آن حمله سایبری همچنان ادامه دارد. این بررسی‌ها برای اطمینان از عدم وجود آسیب‌های پنهان در زیرساخت‌ها انجام می‌شوند.

شورای امنیت ملی و شورای امنیت داخلی آمریکا به‌طور مداوم با سایر نهادهای مربوطه در ارتباط هستند تا هرگونه حادثه سایبری احتمالی دیگر را شناسایی کنند. این هماهنگی مستمر به منظور واکنش سریع و مؤثر به هرگونه تهدید جدید در فضای سایبری صورت می‌گیرد. این اقدامات نشان‌دهنده اولویت بالای امنیت سایبری در استراتژی‌های دفاعی ایالات متحده است.

به طور کلی، واکنش مقامات وزارت جنگ آمریکا به این گزارش‌ها، تلاش برای کاهش نگرانی‌ها و نشان دادن کنترل کامل بر اوضاع بوده است. با وجود تایید نفوذ اولیه، تاکید بر عدم اختلال در عملیات‌ها و عدم دسترسی به داده‌های محرمانه، پیام اصلی این رویداد برای مخاطبان بوده است.