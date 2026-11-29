حکم اعدام سودا ابراهیمی شمس‌آبادی زندانی سیاسی در بندرعباس توسط دیوان عالی کشور تایید شد. او به اتهام افساد فی‌الارض و فعالیت رسانه‌ای محکوم شده است.

حکم اعدام سودا ابراهیمی شمس‌آبادی، زندانی سیاسی ساکن بندرعباس ، در دیوان عالی کشور ایران تایید نهایی را دریافت کرد. ابلاغ این حکم مرگبار در صبح روز شنبه ۷ آذرماه در زندان بندرعباس به وی اطلاع‌رسانی شده است. این رویداد پس از آن رخ داد که پرونده او ماه‌ها پیش برای بررسی به مرجع عالی دادرسی ارجاع شده بود.

جزئیات اتهامات و روند دادرسی کیفری

سودا ابراهیمی شمس‌آبادی پیش‌تر از سوی دادگاه انقلاب بندرعباس به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده بود. دادگاه محلی پرونده او را با اتکا به اتهاماتی نظیر توهین به رهبری و فعالیت‌های تبلیغی علیه امنیت کشور تشکیل داده بود. همچنین اتهام فعالیت اطلاعاتی به نفع دول متخاصم و تصویربرداری از یک مکان نظامی و ارسال تصاویر آن برای رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور در لایحه اتهامات ذکر شده است.

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پرونده این متهم پس از صدور حکم اولیه توسط دادگاه انقلاب بندرعباس، در شهریور ماه سال جاری برای بررسی به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارسال شد. این فرآیند دادرسی که ماه‌ها طول کشید، سرانجام با تایید حکم اعدام توسط دیوان عالی کشور به نقطه پایانی خود رسید. ابلاغ رسمی این حکم در زندان بندرعباس صورت گرفت و مسیر اجرایی شدن آن هموار شد.

سوابق سلامتی و وضعیت جسمانی متهم

سودا ابراهیمی شمس‌آبادی ۳۲ ساله، متولد اراک و بزرگ‌شده تهران، سال‌هاست که در بندرعباس ساکن بوده است. وی در جریان تحولات امنیتی مرتبط با جنگ در فروردین ماه امسال بازداشت شد. گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که این زندانی سیاسی حدود شش سال است که به بیماری ام‌اس (MS) مبتلا است.

علاوه بر بیماری ام‌اس، سودا ابراهیمی شمس‌آبادی از عوارض چند بیماری دیگر مانند پسوریازیس، نارکولپسی و کولیک معده نیز رنج می‌برد. وضعیت پیچیده جسمانی و ابتلا به این بیماری‌های مزمن، پیش‌تر نگرانی‌های جدی درباره سلامت و بقای او در محیط زندان ایجاد کرده بود. فعالان حقوق بشر بارها بر شرایط نامناسب درمانی این زندانی در بازداشت تاکید داشته‌اند.

نتیجه پرونده و وضعیت فعلی در زندان

با تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، وضعیت حقوقی سودا ابراهیمی شمس‌آبادی به عنوان یک زندانی سیاسی در بندرعباس تثبیت شد. خبرگزاری هرانا این رویداد را تأیید کرده و جزئیات ابلاغ حکم را گزارش داده است. این اتفاق پس از سال‌ها مبارزه حقوقی و فشارهای سلامتی رخ داده که توجه رسانه‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده بود.

تایید نهایی حکم اعدام برای سودا ابراهیمی شمس‌آبادی به معنای پایان مراحل دادرسی کیفری در سطوح بالاتر قضایی است. با توجه به سابقه بیماری‌های متعدد وی، هرگونه اقدام اجرایی می‌تواند پیامدهای جدی انسانی و حقوق بشری به همراه داشته باشد. جامعه مدنی و نهادهای نظارتی همچنان بر پیگیری مستمر وضعیت سلامت این متهم در زندان بندرعباس تمرکز دارند.