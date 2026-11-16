دیوان عالی کشور حکم جواد علیکردی را تایید کرد و زندان نورآباد به کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام پیوست. جزئیات اعتصاب غذای مهسا نوری و واکنش سازمان ملل را بخوانید.

رسانه‌ها و منابع حقوق بشری روز دوشنبه ۲۵ آبان ماه از پیوستن زندان نورآباد ممسنی به کارزار " سه‌شنبه‌های نه به اعدام" خبر دادند. این خبر همزمان با اعلام رد درخواست اعاده دادرسی و فرجام‌خواهی جواد علیکردی ، وکیل دادگستری محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، از سوی دیوان عالی کشور منتشر شد.

پیوستن زندان نورآباد به کارزار مخالفان اعدام

کانون حقوق بشر ایران روز دوشنبه اعلام کرد که زندانیان زندان نورآباد ممسنی در استان فارس با اعلام پیوستن به این کارزار، اعتصاب غذای هفتگی خود را از روز سه‌شنبه ۲۶ آبان آغاز کرده‌اند. با گام جدید زندان نورآباد، تعداد کل زندان‌های شرکت‌کننده در این حرکت اعتراضی به ۶۷ زندان افزایش یافت.

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تایید اعدام جواد علیکردی و سرنوشت وکیل مشهدی

عباس موسوی، وکیل مدافع جواد علیکردی، در مطلبی در شبکه اجتماعی اینستاگرام تایید کرد که دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی موکلش را رد کرده و احکم حبس، تبعید، انفصال از حرفه وکالت و ممنوع‌الخروجی او از کشور را تایید نموده است. این در حالی است که دادگاه انقلاب مشهد پیش‌تر جواد علیکردی را به ۱۸ سال زندان، محرومیت دائمی از وکالت، دو سال ممنوعیت خروج و دو سال تبعید به شهرستان سرباز در سیستان و بلوچستان محکوم کرده بود.

بازداشت جواد علیکردی پس از مرگ مشکوک برادرش

جواد علیکردی در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۴ و پس از شرکت در مراسم یادبود برادرش، خسرو علیکردی، در مشهد دستگیر شد. خسرو علیکردی که وکیل شماری از بازداشت‌شدگان بود، شامگاه جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴ در دفتر کار خود درگذشت و پیکر او صبح روز بعد پیدا شد. مقام‌های حکومتی علت مرگ را سکته قلبی اعلام کردند اما بسیاری از منابع مستقل آن را مشکوک دانسته‌اند.

اعتصاب غذای مهسا نوری در زندان اوین و واکنش‌ها

همزمان با این رویدادها، خبرگزاری هرانا گزارش داد که مهسا نوری، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، از روز دوشنبه ۲۵ آبان دست به اعتصاب غذا زده است. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه ۱۹ آبان در بیانیه‌ای از افزایش فشار بر وکلا انتقاد کرد و خواستار پایان فوری آزار وکیلان شد. وزارت خارجه آمریکا نیز پرونده جواد علیکردی را مستند کرده و بر نقض حقوق بشر در محاکمه وکلا تاکید دارد.