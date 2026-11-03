تایید نهایی نتایج انتخابات کنست اسرائیل و آغاز مشاوره برای تشکیل دولت

مقامات اسرائیلی نتایج انتخابات کنست بیست و ششم را تایید کردند. تحقیقات از ادعای تخلف آغاز شده و جلسات مشاوره برای تشکیل دولت روز چهارشنبه برگزار می‌شود.

مقامات عالی‌رتبه اسرائیل روز یکشنبه به طور رسمی صحت برگزاری انتخابات دور بیست و ششم کنست را تایید کردند. آن‌ها اعلام داشتند که اگرچه شواهدی از دستکاری در برخی آرا وجود دارد، اما این موارد نتایج کلی را بی‌اعتبار نمی‌سازند و اراده رأی‌دهندگان محترم شمرده می‌شود. این تصمیم مهم در حالی اتخاذ شد که فرآیند قانونی برای تشکیل دولت جدید در پی این انتخابات وارد فاز جدیدی شد و انتظار می‌رود ریاست جمهوری اسحاق هرتزوگ از چهارشنبه آینده مذاکرات را با فراکسیون‌های پارلمانی آغاز کند.

تایید سلامت انتخابات و ادامه شمارش آرا

نوام سولبرگ، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات، گالی باهاروف-میره، دادستان کل، و دیوید زینی، مدیر سازمان امنیتی شین بت، در یک بیانیه مشترک اعلام کردند که انتخابات با رعایت کامل اصول دموکراتیک برگزار شده است. آن‌ها تاکید کردند که نتایج منعکس‌کننده خواست واقعی شهروندان است و به آن احترام گذاشته خواهد شد. با این حال، هر سه مقام خبر از تشکیل یک تیم مشترک تحقیقاتی دادند که با رهبری شین بت و همکاری پلیس و دفتر دادستانی، به بررسی سوءظن‌های مطرح شده می‌پردازند. این تحقیقات نباید مانعی برای تکمیل مراحل قانونی شود و کار طبق جدول زمانی پیش‌بینی شده ادامه خواهد یافت. طبق اعلام مقامات، در حال حاضر هیچ مدرک قطعی برای زیر سوال بردن نتایج نهایی انتخابات وجود ندارد.

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بررسی ادعای تخلفات در رای‌گیری جامعه عرب

بخش قابل توجهی از جنجال‌ها و اتهامات مطرح شده پس از انتخابات، مربوط به نحوه رای‌گیری در میان جامعه عرب اسرائیل است. در بیانیه مشترک مقامات امنیتی و قضایی صراحتاً تاکید شده است که تحقیقات انجام شده به هیچ وجه به منظور ایجاد تردید در آرای شهروندان عرب یا مخدوش نشان دادن مشارکت آن‌ها نیست. مقامات با قاطعیت اعلام کردند که مشارکت شهروندان عرب در انتخابات و اعمال حق دموکراتیک آن‌ها مشروع است و مورد استقبال قرار می‌گیرد. با وجود این توضیحات، تیم تحقیقاتی مشترک به بررسی دقیق حوادث مشکوک در بخش‌های مختلف کشور خواهد پرداخت تا اطمینان حاصل شود که هیچگونه تقلب یا تخلفی رخ نداده است. این شفاف‌سازی‌ها در پاسخ به نگرانی‌های گسترده جامعه مدنی و احزاب مختلف سیاسی درباره صداقت فرآیند انتخاباتی صورت گرفته است.

آغاز رسمی مشاوره برای تشکیل دولت جدید

در همزمانی با اعلام تایید نتایج، دفتر ریاست جمهوری اسرائیل از ارسال دعوت‌نامه‌های رسمی به تمامی فراکسیون‌های پارلمانی خبر داد که توانسته‌اند کرسی‌هایی در کنست کسب کنند. ایال شویکی، مدیرکل دفتر ریاست جمهوری، صبح یکشنبه نامه‌هایی را برای رؤسای بلوک‌های پارلمانی ارسال کرد و از آن‌ها دعوت نمود تا برای آغاز دور مشاوره‌ها با اسحاق هرتزوگ ملاقات کنند. هدف از این نشست‌ها، تعیین تکلیف مأموریت تشکیل دولت به یکی از نامزدهای واجد شرایط است. شویکی تاکید کرد که دفتر ریاست جمهوری به روی تمامی بلوک‌ها باز است و رئیس‌جمهور مشتاقانه منتظر است تا نمایندگان با ذهنی گشاده و تمایل به شنیدن پیشنهادات مختلف، در این فرآیند مشارکت کنند.

پخش زنده جلسات هرتزوگ برای شفافیت بیشتر

اسحاق هرتزوگ در اقدامی نوین و با هدف افزایش شفافیت در فرآیند تشکیل دولت، دستور داده است که جلسات او با نمایندگان بلوک‌های پارلمانی به صورت زنده از پلتفرم‌های رسانه‌ای مختلف پخش شود. این تصمیم نشان‌دهنده تلاش رئیس‌جمهور برای ایجاد اعتماد عمومی و دوری از فضای ابهام‌آمیز در روزهای حساس پس از انتخابات است. شویکی در سخنان خود ابراز امیدواری کرد که روحیه مسئولیت‌پذیری مشترک و احترام متقابل میان جناح‌های مختلف سیاسی، به تکمیل موفقیت‌آمیز روند دموکراتیک کمک کند و از نیاز به برگزاری انتخابات جدید جلوگیری نماید. نتایج نهایی و رسمی انتخابات قرار است در روز چهارشنبه چهارم نوامبر منتشر شده و رسماً به رئیس‌جمهور ارائه گردد تا مراحل بعدی قانونی برای دولت بعدی آغاز شود.