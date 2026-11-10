خانی، معاون وزیر اقتصاد، از تایید پنج شرط ایران در FATF خبر داد و با رد اتهامات، حقایق حقوقی کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را برای شفافیت بیشتر تشریح کرد.

خانی ، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، با رد کامل ادعاهای مطرح شده علیه الحاق ایران به کنوانسیون‌های مقابله با تأمین مالی تروریسم و پالرمو ، اعلام کرد که در آخرین مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی ، پنج مورد از ده شرط ایران برای عضویت در این کنوانسیون‌ها مورد تایید قرار گرفت است. این مقام مسئول بر این باور است که تمامی اتهامات و شایعات علیه این فرآیند حقوقی، کذب محض بوده و تلاش‌ها برای پذیرش سایر شرایط نیز با جدیت در جریان دارد.

جزئیات مذاکرات FATF و تحولات رم

اعضای گروه ویژه اقدام مالی در نشست اخیر خود در شهر رم، جدیدترین تحولات پرونده ایران را مورد بررسی قرار دادند. علی‌رغم حضور و تلاش‌های هیات‌های آمریکایی و صهیونیستی برای کارشکنی در این روند، جمهوری اسلامی ایران توانست با استناد به مستندات و دفاعیات فنی هیات ایرانی، اجماع و تایید پیشرفت اقدامات ایران در ده بند از برنامه اقدام را کسب کند. این موفقیت نشان‌دهنده ظرفیت بالای کارشناسان داخلی در ارائه مستندات حقوقی بین‌المللی است.

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بررسی ده‌ساله و اقدامات اصلاحی قوانین

خانی با اشاره به برنامه اقدام ایران برای عضویت در گروه ویژه اقدام مالی، یادآوری کرد که ده سال از امضای این برنامه اقدام برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌گذرد. وی پذیرش این برنامه اقدام در آن مقطع را اقدامی صحیح دانست و تأکید کرد که جنس این برنامه از نوع اصلاح و اجرای قوانین و مقرراتی است که در داخل کشور نیز بر اجرای آن تاکید می‌شود. ایران تنها کشوری است که اجرای برنامه اقدام آن با گروه ویژه اقدام مالی بیش از یک سال است که آغاز شده و هنوز پابرجاست.

رد نگرانی‌ها درباره حاکمیت ملی و حقوق بین‌الملل

رئیس مرکز اطلاعات مالی معتقد است که موضوع گروه ویژه اقدام مالی یک موضوع حقوقی و فنی است و باید افراد متخصص و مسلط به حقوق بین‌الملل درباره آن نظر دهند. وی بیان کرد که کسانی که در جریان مستندات مرتبط با پرونده نیستند، تفسیرهای شخصی ارائه می‌دهند و برخی افراد از شرایطی که مسئولان فرصت مطالعه مستندات را نداشته‌اند، سوء استفاده کرده و فضاسازی نادرست در حوزه پرونده ایران را القا می‌کنند. بنابراین، ورود غیرمتخصصان به این مباحث می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

تشریح مفاد پالرمو و CFT و حق تحفظ ایران

خانی در توضیح علت پیوستن ایران به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو، اظهار داشت که ماجرای تصویب این دو کنوانسیون در ایران داستان دردناکی بود و هشت سال به دلیل القای تفکرات نادرست توسط افراد غیرمتخصص، در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف ماند. وی شرح داد که اعضای مجمع وقتی به جمع‌بندی رسیدند، تصمیم به پیوستن به این دو کنوانسیون گرفتند و برای رفع نگرانی‌ها، ساعت‌ها بررسی‌های کارشناسانه به صورت خط به خط و همراه با متن انگلیسی تشریح شد. کشورهای جهان با پیوستن به کنوانسیون پالرمو تعهد می‌کنند که با جرایم سازمان‌یافته فراملی شامل قاچاق سلاح، انسان، مواد مخدر و اعضای بدن مبارزه کنند و بر اساس کنوانسیون CFT نیز به یکدیگر تعهد می‌دهند با تأمین مالی اقدامات تروریستی مبارزه کنند.

پایان سال‌ها تعلیق و شفاف‌سازی حقوقی

خانی با یادآوری اینکه از ۱۹۵ کشور عضو سازمان ملل متحد ۱۹۲ کشور قبل از ایران به عضویت این دو کنوانسیون درآمده‌اند، افزود که الحاق این حجم از کشورها نشان می‌دهد این کنوانسیون‌ها تأثیر خاصی بر حاکمیت ندارند. وی خاطرنشان کرد که کشورهای دوست یا میزبان گروه‌های مقاومت مانند لبنان، سوریه، عراق، یمن و پاکستان یا حتی کره شمالی سال‌ها قبل از ما به این دو کنوانسیون ملحق شده‌اند. همچنین برخلاف بسیاری از کنوانسیون‌ها، CFT و پالرمو سیستم نظارت، ارزیابی و گزارش‌دهی سخت‌گیرانه‌ای ندارند.

مکانیسم دفاعی در برابر تفسیرهای دوگانه

وی در پایان خطر نشان داد که در ماده ۳۵ پالرمو و ماده ۲۴ CFT به صراحت به تمام کشورهای عضو اجازه داده شده است تا برای تعیین مرجع حل اختلاف که دیوان بین‌المللی دادگستری است، حق تحفظ قرار دهند. به این معنا که اگر دشمن اعلام کند شخص یا گروهی در ایران تروریست است، ایران اجازه دارد بگوید آن را قبول ندارد. مرجع حل اختلاف در کنوانسیون CFT دیوان بین‌المللی دادگستری است، اما کشورها می‌توانند حق تحفظ داشته و بگویند ما این مرجع جهانی را قبول نداریم که ایران نیز این موضوع را اعلام کرده است.