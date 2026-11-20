تیم زیر ۱۷ سال ایران با پیروزی مقتدرانه مقابل لائوس راهی مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا شد و علی بیرانوند جایزه بهترین بازیکن سال فوتبال آسیا را کسب کرد.

تیم فوتبال زیر ۱۷ سال ایران در آخرین دیدار مرحله انتخابی، با نتیجه سه بر صفر لائوس، میزبان مسابقات را شکست داد و این پیروزی سومین برد متوالی خود را در این دوره ثبت کرد. شاگردان ارمغان احمدی با کسب این پیروزی، جواز حضور در مرحله نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا را با اقتدار دریافت کردند. این تیم پیش از این نیز صعود خود را قطعی کرده بود و اکنون با چهار برد پیاپی در مرحله انتخابی، سهمیه خود را نهایی کرده است.

جزئیات دقیق گل‌ها و عملکرد تیم نوجوانان

نوجوانان ایران در دقیقه شانزده با گل کیوان ایرانزاد که روی پاس طاها یوسفی‌راد به ثمر رسید، از حریف خود پیش افتادند. در دقیقه سی هم محمدحسین مرادی با استفاده از پاس کیوان ایرانزاد گل دوم را وارد دروازه حریف کرد تا نیمه نخست با برتری دو بر صفر ایران به پایان برسد. این بازی نشان داد که ترکیب ایرانزاد و مرادی به عنوان کانون اصلی حملات، توانایی تبدیل موقعیت‌ها به گل را به خوبی دارند.

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نتیجه این بازی باعث شد پرونده نامزدی جیانی اینفانتینو و رقبا برای ریاست فیفا نیز در اخبار فوتبال ایران گنجانده شود، هرچند این دو موضوع از هم جدا هستند. نامزدی سه نفر برای ریاست فیفا به کمیته انتخاباتی ارجاع شده و فدراسیون‌های عضو تا اواسط فوریه از اسامی تایید شدگان مطلع می‌شوند. اینفانتینو از سال ۲۰۱۶ در این سمت است و در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۳ بدون رقیب پیروز شد.

بررسی دقیق نامزدهای انتخابات ریاست فیفا

فیلیپ دیالو، ۶۳ ساله، رییس فدراسیون فوتبال فرانسه، به عنوان رقیب جیانی اینفانتینو در انتخابات ریاست فیفا معرفی شد. دیالو در ژانویه ۲۰۲۳ پس از استعفای نوئل لوگرائه ریاست فدراسیون فرانسه را بر عهده گرفت و در دسامبر ۲۰۲۴ برای دوره چهارساله دیگر ابقا شد. یوفا سه روز پیش دیالو را به عنوان رقیب اینفانتینو معرفی کرد و فدراسیون‌های مختلف اروپایی نیز از او حمایت کردند.

کوزو تاشیما، ۶۸ ساله رییس افتخاری فدراسیون فوتبال ژاپن، نخستین ژاپنی است که نامزد ریاست فیفا می‌شود. او از سال ۲۰۱۵ در شورای فیفا عضویت دارد و پیشینه مربیگری تیم‌های پایه و بازی در تیم ملی ژاپن را دارد. رامون وگا، مدافع پیشین تیم ملی سوئیس، در فهرست رسمی نامزدها قرار ندارد، هرچند پیش‌تر گفته بود حمایت پنج فدراسیون عضو را کسب کرده است.

شرایط پیروزی در انتخابات و واکنش فدراسیون‌ها

برای پیروزی در انتخابات ریاست فیفا، نامزد باید حمایت اکثریت فدراسیون‌های ملی را کسب کند. با توجه به اینکه ۲۱۱ فدراسیون ملی عضو فیفا هستند و هر فدراسیون یک رای دارد، کسب بیش از ۵۰ درصد آرا معادل حمایت ۱۰۶ فدراسیون است. اگر تنها دو نامزد در انتخابات حضور داشته باشند، اکثریت ساده برای پیروزی کافی است و در صورت عدم مشخص شدن برنده، رای‌گیری در دورهای بعدی ادامه می‌یابد.

بسیاری از چهره‌های فوتبال مانند یوفا و کونکاکاف پیشگام مخالفت با اینفانتینو بودند، اما کنفدراسیون فوتبال آسیا موضع خود را تغییر داد و از او حمایت کرد. مخالفت یوفا با ۵۵ رای و کونکاکاف با ۳۵ رای ممکن است چالش‌هایی ایجاد کند، اما اینفانتینو با افزایش بودجه توسعه فوتبال جهان به ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون پوند، شانس خود را تقویت کرده است.

رکوردشکنی بیرانوند در کسب جایزه برترین بازیکن

علی بیرانوند در مراسم انتخاب برترین‌های فوتبال آسیا که در بانکوک پایتخت تایلند برگزار شد، عنوان بهترین بازیکن سال قاره را کسب کرد. او با کسب این جایزه، پس از خداداد عزیزی، علی دایی، مهدی مهدوی‌کیا و علی کریمی، پنجمین بازیکن ایرانی است که نام خود را در فهرست برندگان جایزه مرد سال فوتبال آسیا ثبت می‌کند. علی کریمی آخرین بار در سال ۲۰۰۴ این عنوان را برای ایران به دست آورده بود.

در بخش مربیان، مرضیه جعفری سرمربی خاتون بم و تیم ملی فوتبال زنان ایران، برای دومین سال متوالی به عنوان بهترین مربی زن فوتبال آسیا انتخاب شد. او در رقابت با ما ژیائوژو سرمربی تیم زیر ۱۷ سال چین و پارک یون جئونگ سرمربی تیم زیر ۲۰ سال کره جنوبی این جایزه را به دست آورد. همچنین در بخش فوتسال، محمد عثمان موسی بازیکن تیم ملی تایلند جایزه بهترین بازیکن سال آسیا را دریافت کرد.