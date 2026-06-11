تایید مرگ سه دریانورد هندی در پی حمله نظامی ایالات متحده به نفتکش در سواحل عمان

گزارشهای تکمیلی از کشته شدن سه دریانورد هندی در حمله موشکی ارتش آمریکا به نفتکش ستبلو در نزدیکی سواحل عمان و واکنشهای شدید دیپلماتیک دولت هند به این حادثه.
در یک حادثه تکاندهنده و پرتنش در آبهای بینالمللی، دولت هند سرانجام مرگ سه تن از دریانوردان خود را که در جریان حمله نظامی ایالات متحده به یک نفتکش در نزدیکی سواحل عمان مفقود شده بودند، تایید کرد.
این حادثه که از شامگاه سهشنبه آغاز شد، زمانی رخ داد که نیروهای ارتش آمریکا نفتکشی به نام ستبلو را هدف قرار دادند. در ابتدا گزارشهای متناقضی منتشر شد؛ مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا در گزارشهای اولیه خود مدعی شده بود که این کشتی دچار یک آتشسوزی داخلی در بخش موتورخانه شده است و علت حادثه نقص فنی یا خطای انسانی است. اما این روایت توسط شرکت مدیریت ریسک دریایی ونگارد به شدت رد شد.
طبق گزارشهای این شرکت، نفتکش ستبلو پس از اصابت یک موشک که منجر به آتشسوزی گسترده در بدنه و موتورخانه کشتی شد، پیامهای اضطراری متعددی را مخابره کرد. نیروی دریایی عمان که در نزدیکی منطقه حضور داشت، بلافاصله به درخواست کمک پاسخ داد و عملیات امداد و نجات را آغاز کرد تا خدمه کشتی را از مرگ نجات دهد. جزئیات مربوط به قربانیان این حمله نشاندهنده تراژدی انسانی است که بر خانوادههای دریانوردان هندی سایه افکنده است.
بر اساس اظهارات مانوج یاداو، دبیرکل اتحادیه دریانوردان هند، آدیتیا شارما که به عنوان کارآموز عرشه در این کشتی فعالیت میکرد و شیواناند چوراسیا که تعمیرکار موتور بود، در همان لحظات اولیه حمله جان خود را از دست دادند. در ابتدا گزارش شده بود که پاتنالا سورش، مهندس ارشد کشتی، مفقود شده و امیدها برای یافتن او زنده است، اما سارباناندا سونوال، وزیر کشتیرانی هند، در بیانیهای رسمی تایید کرد که متأسفانه او نیز در این حادثه جان باخته است.
این نفتکش در مجموع ۲۴ خدمه هندی داشت که خوشبختانه ۲۱ نفر از آنها موفق شدند نجات یابند و به سلامت به ساحل بازگردند. با این حال، مرگ سه متخصص دریایی هند باعث موجی از خشم و اعتراض در داخل این کشور شده است و فشارها بر دولت برای پاسخگویی سختگیرانه از سوی واشنگتن افزایش یافته است. در سطح دیپلماتیک، دولت هند واکنش بسیار سریع و شدیدی به این حادثه نشان داد.
وزارت خارجه هند در اقدامی نمادین و جدی، جیسون میکس، کاردار سفارت ایالات متحده در دهلی نو را احضار کرد تا اعتراض شدید خود را نسبت به این حمله نظامی به یک کشتی تجاری اعلام کند. هند تاکید کرده است که حمله به کشتیهای غیرنظامی و به خطر انداختن جان شهروندانش اقدامی غیرقابل توجیه است. در مقابل، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا یا همان سنتکام، ضمن تایید حمله، استدلالهای خاص خود را ارائه کرد.
سنتکام مدعی است که نفتکش ستبلو حامل نفت ایران بوده و در حال نقض تحریمها یا قوانین بینالمللی بوده است. همچنین این فرماندهی ادعا کرد که خدمه کشتی از اجرای دستورات مستقیم نیروهای آمریکایی برای توقف و بازرسی خودداری کردهاند و همین امر منجر به استفاده از نیروی نظامی شد. این توجیهات توسط دولت هند پذیرفته نشده و دهلی نو بر حق حاکمیت و امنیت دریانوردان خود تاکید دارد.
این حادثه در حالی رخ میدهد که منطقه خلیج فارس و سواحل عمان همواره کانون تنشهای ژئوپلیتیک میان قدرتهای جهانی و کشورهای منطقه بوده است. همکاریهای فعال هند با مقامات عمانی در عملیات جستجو و نجات نشاندهنده پیوندهای استراتژیک این دو کشور در حوزه امنیت دریایی است.
با این حال، این اتفاق شکافی جدید در روابط هند و آمریکا ایجاد کرده است، چرا که هند همواره تلاش کرده توازنی میان روابط اقتصادی با شرق و همکاریهای امنیتی با غرب ایجاد کند. حمله به یک نفتکش که خدمه آن شامل شهروندان کشوری همپیمان مانند هند باشد، نشاندهنده رویکرد تهاجمی ایالات متحده در برخورد با حاملان نفت ایران است، حتی اگر این امر به قیمت جان انسانهای بیگناه تمام شود.
اکنون جامعه جهانی منتظر است ببیند آیا ایالات متحده برای مرگ این سه دریانورد عذرخواهی خواهد کرد یا اینکه این پرونده در لایههای پیچیده سیاستهای تحریمی آمریکا دفن خواهد شد
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