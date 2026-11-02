تایید مرگ حمید علیدوستی، حمله به نفتکش در خلیج فارس و تصادف قطار اسپانیا

گزارش جامع از درگذشت حمید علیدوستی، حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی در خلیج فارس، مرگ مارتا شهبازی در تصادف قطار اسپانیا و حملات یمن. بررسی کامل اخبار.

روابط ایالات متحده و ایران به دلیل ادبیات تخاصم‌آمیز نظامی تیره‌تر شده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام ، در پیامی در شبکه ایکس اظهارات عباس عراقچی را نادرست خواند. این در حالی است که عراقچی حملات ایران را علیه غیرنظامیان رد کرده بود. در سوی دیگر، حملات هوایی عربستان به یمن شدت گرفته است. همچنین خبرهای غم‌انگیزی از اسپانیا و ایران منتشر شده است.

تقابل رسانه‌ای سنتکام و وزارت خارجه ایران

سنتکام در واکنش به اظهارات وزیر خارجه ایران اعلام کرد که تهران به طور عمدی زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف گرفته است. این نیروی نظامی آمریکا نوشت که ایران محله‌های مسکونی در کشورهای همسایه را نیز مورد حمله قرار داده است. اشاره این نهاد به حملات به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز است. این حملات از زمان آغاز درگیری‌های منطقه‌ای ادامه دارد.

Also read چگونه روزنامه‌نگاران ایرانی هدف سرکوب قرار می‌گیرند؟

عباس عراقچی روز یکشنبه در مصاحبه با الجزیره تأیید کرد که ایران به پایگاه‌های آمریکا حمله کرده است. او هدف قرار دادن غیرنظامیان را قویاً رد کرد و آن را نادرست خواند. با این حال، مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا گزارش داد که یک نفتکش در خلیج فارس مورد اصابت قرار گرفت. این حمله در فاصله هفتاد و دو مایل دریایی از عربستان سعودی رخ داد.

خدمه این نفتکش در سلامت هستند و خسارت زیست‌محیطی گزارش نشده است. شورای همکاری خلیج فارس نیز حمله به کشتی گاز قطر را تشدید خطر دانسته است. ایران در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل، تنگه هرمز را بست و حملات موشکی انجام داد.

مرگ مارتا شهبازی در سانحه ریلی اسپانیا

خبرهای جدید از سانحه قطار در اسپانیا حاکی از کشته شدن مارتا شهبازی است. این پژوهشگر ایرانی‌الاصل در راه مراسم اهدای جایزه بود. او سی و یک ساله و شهروند اسپانیا و بریتانیا محسوب می‌شد. شهبازی در رشته زیست‌شناسی رشد در دانشگاه کمبریج فعالیت می‌کرد.

این سانحه مرگبارترین تصادف ریلی اروپا در سال جاری است. قطار سریع‌السیر با سرعت نزدیک به دویست کیلومتر بر ساعت به قطار متوقف برخورد کرد. شصت و نه نفر در این حادثه جان باختند. ده و پنجاه نفر از کشته‌ها اسپانیایی بودند.

سایر قربانیان شامل چهار آمریکایی و شهروندان کشورهای مختلفی بودند. شهبازی فرزند یک پدر ایرانی و مادر اسپانیایی بود. او مسئولیت یک گروه تحقیقاتی را در آزمایشگاه زیست‌شناسی سلول‌ها بر عهده داشت. این حادثه دومین سانحه مرگبار ریلی در اسپانیا در سال جاری است.

تداوم درگیری‌ها در یمن و حمله به بندر حدیده

شبکه مسیره وابسته به حوثی‌ها از حمله هوایی عربستان سعودی به بندر رأس عیسی خبر داد. این بندر در استان حدیده قرار دارد و مسیر اصلی ورود مواد بشردوستانه است. ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرد هدف خنثی‌سازی منابع حیاتی حوثی‌ها بوده است.

رسانه‌های حوثی همچنین از حمله به دانشکده پزشکی دانشگاه حدیده گزارش دادند. آتش‌بس سال ۲۰۲۲ پس از فرود هواپیمای ایرانی فروپاشید. سازمان ملل اعلام کرده است که بیش از یک هزار و ششصد نفر در یمن کشته شده‌اند. سهصد هزار نفر نیز آواره شده‌اند.

درگذشت حمید علیدوستی، اسطوره فوتبال ایران

رسانه‌های ایران خبر درگذشت حمید علیدوستی را تأیید کردند. او روز یکشنبه دهم آبان در تهران از دنیا رفت. علیدوستی سال ۱۳۳۴ متولد شد و سال‌ها با سرطان مبارزه می‌کرد. علت مرگ او ایست قلبی اعلام شده است.

او ده سال برای تیم ملی فوتبال بازی کرد. پانزده گل ملی در کارنامه این بازیکن پیشین ثبت شده است. علیدوستی در جام ملت‌های آسیا در سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۸۴ عضو تیم ملی بود. مرگ او ضایعه‌ای بزرگ برای ورزش ایران است.