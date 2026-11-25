دادگاه عالی فدرال عراق اختیار استقرار نیرو در مرزهای اقلیم کردستان را تایید کرد. همزمان حملات موشکی به کی‌یف و حمله اوکراین به پایگاه‌های هوایی روسیه گزارش شد.

دادگاه عالی فدرال عراق در چهارم آذرماه، اختیار دولت مرکزی برای استقرار نیروهای نظامی در تمامی مرزهای بین‌المللی این کشور از جمله در اقلیم کردستان را تایید کرد. این تصمیم حقوقی در پی تشدید اختلافات سیاسی و امنیتی بین بغداد و اربیل بر سر کنترل میدان‌های نفتی و گذرگاه‌های مرزی اتخاذ شده است. دولت عراق بلافاصله پس از صدور این رای، گزارش‌های منتشر شده درباره حرکت فیزیکی یگان‌های ارتش به سمت مناطق کردستان را تکذیب نمود.

تایید اختيارات فدرال و تضمين حقوق مناطق

دادگاه عالی فدرال عراق ضمن تایید اختیار دولت فدرال برای نظارت بر نهادهای فعال در گذرگاه‌های مرزی، بر مشارکت دولت‌های منطقه‌ای و استان‌های مربوطه در اداره امور گمرکی و مدیریت نفت و گاز تولیدشده تاکید کرد. وزارت نفت نیز ماموریت یافت تا بر نظارت و حسابرسی میدان‌های نفت و گاز نظارت داشته باشد. حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، در گفت‌وگو با تلویزیون العراقیه الاخباریه بیان کرد که علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، هدف خود را حفاظت از مردم اقلیم کردستان و حقوق آنان دانسته و نه تهدید آن‌ها.

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عبودی افزود که زیدی بر ضرورت حفاظت از ثروت نفتی و جلوگیری از دست‌اندازی به آن یا انتقال آن به جیب افراد ذی‌نفع تاکید کرده است. او بیان کرد که حقوق مردم اقلیم کردستان در قانون اساسی عراق تضمین شده است و پرداخت حقوق کارکنان اقلیم نباید تحت تاثیر اختلافات قرار گیرد. به گفته سخنگوی دولت، ده‌ها میلیارد از درآمدهای حاصل از قاچاق نفت به جیب افراد و حساب‌های شخصی آنان سرازیر می‌شود، بی‌آنکه مردم اقلیم کردستان از آن بهره‌ای ببرند.

واكنش‌هاي امنيتي و هشدارهاي كاخ سفيد

دولت اقلیم کردستان آنچه را "ادبیات نظامی و تهدیدها" در بیانیه سخنگوی ارتش عراق خواند، رد کرد و ضمن اعلام همکاری با مقام‌های فدرال برای مبارزه با فساد، خواستار پایان دادن به قاچاق نفت در سراسر عراق شد. یک منبع ارشد امنیتی عراق به رویترز گفت که رویارویی نظامی مستقیم با نیروهای اقلیم کردستان گزینه مورد نظر بغداد نیست، اما احتمال استقرار نیروهای بیشتر دولت فدرال در نزدیکی میدان‌های نفتی در روزهای آینده وجود دارد.

نخست‌وزیر عراق در سوم آذر به نهادهای دولت فدرال عراق دستور داده بود کنترل گذرگاه‌های مرزی تحت مدیریت دولت اقلیم کردستان را در اختیار بگیرند. او همچنین به وزارت نفت عراق ماموریت داده بود مدیریت میدان‌های نفتی تحت کنترل نیروهای امنیتی کرد در استان‌های کرکوک، نینوا، دیاله و صلاح‌الدین را که خارج از محدوده اقلیم کردستان قرار دارند، بر عهده بگیرد.

گزارش قاچاق نفت و درگیری‌های منطقه‌اي

خبرگزاری رسمی عراق به نقل از گزارشی اطلاعاتی منتسب به دولت این کشور اعلام کرد نفت متعلق به شرکت دولتی نفت شمال از کرکوک و همچنین سلیمانیه در اقلیم کردستان به ایران و سپس افغانستان قاچاق شده است. اتهامات مربوط به قاچاق نفت زمینه‌ساز رویارویی دولت زیدی با کتائب حزب‌الله، گروه شبه‌نظامی شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی، در هفته گذشته نیز بود. این گروه پس از مخالفت اولیه، در پی توافقی با میانجی‌گری سیاستمداران شیعه، با ورود نیروهای ارتش به این شهر موافقت کرد.

پیش‌تر به توقف بیش از دو سال صادرات روزانه حدود ۴۵۰ هزار بشکه نفت از مسیر ترکیه منجر شده بود. دو طرف در شهریور ۱۴۰۴ برای ازسرگیری صادرات به توافق رسیدند. در پی برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان در سال ۱۳۹۶، نیروهای دولت فدرال عراق کنترل کرکوک و شماری دیگر از مناطق مورد مناقشه را از نیروهای کرد پس گرفتند.

تحولات نظامي اوکراين و حملات روسيه

ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف، چهارم آذر در تلگرام از ادامه حمله خبر داد و از ساکنان پایتخت اوکراین خواست در پناهگاه‌ها بمانند. کلیچکو گفت موشک‌ها به ساختمان‌هایی در شرق رودخانه دنیپرو که کی‌یف را به دو بخش تقسیم می‌کند، اصابت کردند و یکی از این ساختمان‌ها به‌شدت آسیب دیده است. این در حالی است که ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، اوایل هفته جاری گفت بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع اطلاعاتی، نیروهای روسیه در حال آماده‌سازی حمله گسترده دیگری به اوکراین هستند.

ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین چهارم آذر اعلام کرد نیروهای این کشور در حمله به یکی از پایگاه‌های هوایی مهم روسیه، به پنج هواپیمای نظامی مورد استفاده در حملات موشکی و بمباران اوکراین آسیب زده‌اند. این ستاد اعلام کرد حمله به پایگاه هوایی ساواسلیکا در منطقه نیژنی نووگورود، در شرق مسکو، انجام شده است. در این حمله سه جنگنده میگ-۳۱، مورد استفاده برای شلیک موشک‌های هایپرسونیک و دو جنگنده‌بمب‌افکن سوخو-۳۴ برای مدتی از چرخه عملیاتی خارج شده‌اند.

ممانعت از استفاده شيميايي و تحولات انرژي

مقام‌های ۳۴ کشور و اتحادیه اروپا چهارم آذر از روسیه خواستند استفاده از عوامل شیمیایی کنترل شورش در میدان نبرد را متوقف کند. این درخواست پس از آن مطرح شد که سازمان منع سلاح‌های شیمیایی وجود آثار گاز اشک‌آور را در نمونه‌های جمع‌آوری‌شده از سنگری تایید کرد که به گفته اوکراین، هدف حمله نیروهای روسیه قرار گرفته بود. این بیانیه مشترک در واکنش به گزارشی از اوکراین صادر شد که در اختیار ۱۹۳ کشور عضو سازمان منع سلاح‌های شیمیایی حاضر در نشست هفته جاری در لاهه قرار گرفت.

یوهن خمارا، وزیر دفاع اوکراین، نیز هفته جاری گفت نیروهای این کشور در چند ماه گذشته ۱۶ پرتابگر موشک‌های بالستیک روسیه را هدف قرار داده‌اند. همچنین منابع صنعت نفت در ماه جاری اعلام کردند حملات مجدد پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه، حجم پالایش نفت در این کشور را از اواخر اکتبر ۴۵ درصد کاهش داده است.