تایید محرومیت استقلال و واکنش دلافوئنته به شکست اسپانیا

سامانه فیفا محرومیت نقل‌وانتقالاتی استقلال را تایید کرد و لولو دلافوئنته پس از باخت اسپانیا به انگلستان، به جاه‌طلبی برای قهرمانی در لیگ ملت‌ها اشاره کرد.

بررسی‌های جدید در سامانه نقل‌وانتقالات سازمان جهانی فوتبال ( فیفا) نشان می‌دهد که محرومیت باشگاه استقلال همچنان پابرجاست و پنجره نقل‌وانتقالات این تیم باز نشده است. شایعات منتشر شده در روز یکشنبه مبنی بر رفع این ممنوعیت، ناشی از یک اختلال فنی در پایگاه داده وب‌سایت رسمی فیفا بود که زمینه‌ساز انتشار اخبار نادرست شد.

تداوم محرومیت استقلال و دلایل حقوقی

باشگاه استقلال از زمستان سال گذشته به دلیل شکایت منتظر محمد، هافبک عراقی، و پرونده‌های مربوط به فسخ قرارداد بازیکنان دیگر، با حکم فیفا از دو پنجره نقل‌وانتقالاتی محروم شده است. این حکم تا زمان حل کامل پرونده‌ها در سیستم فیفا، همچنان برای این باشگاه اجرایی خواهد بود.

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زمان‌بندی نهایی وضعیت نقل‌وانتقالات

طبق گزارش‌های منتشر شده، وضعیت نهایی پنجره نقل‌وانتقالات استقلال در زمان آغاز پنجره زمستانی فوتبال ایران، یعنی از ۲۹ آذر، مشخص خواهد شد. این تعیین تکلیف منوط به این است که تا آن تاریخ، حکم محرومیت جدیدی علیه باشگاه استقلال صادر نشود و وضعیت پرونده‌های جاری در فیفا تغییر نکند.

واکنش دلافوئنته به شکست اسپانیا

لولو دلافوئنته، سرمربی تیم ملی اسپانیا، پس از بازی سخت مقابل انگلستان، ابراز افتخار کرد که سرمربی این تیم بزرگ است و به بازیکنان گفت که مسیر قهرمانی در لیگ ملت‌ها همچنان ادامه دارد. او تاکید کرد که اسپانیا در گروه دوم قرار گرفت و به مرحله یک‌چهارم نهایی صعود کرده است، اما همچنان تمام شانس‌ها برای قهرمانی دوباره در این مسابقات وجود دارد.

بررسی تاکتیکی باخت اسپانیا به انگلستان

دلافوئنته بازی را بسیار نزدیک و دشوار توصیف کرد و گفت که تیمش نتوانست با آرامش کافی بازی کند، اما موقعیت‌های زیادی خلق کرده بود. او اشاره کرد که در نیم‌ساعت نخست، اسپانیا با بازیکنانی با قد بیش از ۱۹۵ سانتی‌متر مواجه شد که کار را دشوار کرد، اما پس از ۱۵ دقیقه بازی تا حد زیادی متعادل شد و پس از ۱۰ نفره شدن انگلستان، امید به برگرداندن نتیجه افزایش یافت.

رونالدینیو در بازگشت رسمی به فوتبال

در اخبار مرتبط دیگر، رونالدینیو در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۴ آبان ۱۴۰۵) در ورزشگاه مملو از تماشاگر برونو بنلی، در ۴۶ سالگی به زمین فوتبال بازگشت. او با پیراهن شماره ۱۰ در ترکیب اصلی تیم راونا تحت هدایت آندره‌آ ماندورلینی قرار گرفت و در نقش وینگر چپ کاذب بازی کرد.

تیم‌های حاضر در دیدار رونالدینیو

تیم راونا که در رتبه دوم گروه بی سری سی قرار داشت، در این مسابقه میزبان تیم فورلی بود. هم‌تیمی‌های سابق رونالدینیو، از جمله دیدا و سرجینیو، این بازگشت هیجان‌انگیز را از روی سکوها تماشا می‌کردند و حضور ستاره برزیلی در ترکیب اصلی، نشان‌دهنده جدیت این پروژه فراتر از یک اقدام تبلیغاتی ساده بود.