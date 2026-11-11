تایید عدم افزایش انتقال واریانت XHA کرونا توسط وزارت بهداشت

وزارت بهداشت اعلام کرد واریانت نوترکیب XHA که در ژوئن ۲۰۲۶ شناسایی شد، هنوز شواهد کافی برای افزایش قابلیت انتقال یا کاهش اثربخشی واکسن‌ها ندارد. بررسی‌های اپیدمیولوژیک نشان می‌دهد این سویه خطری جدی تر ایجاد نکرده است.

وزارت بهداشت ایران در تازه‌ترین بیانیه رسمی خود درباره وضعیت ویروس کرونا تأکید کرد که واریانت نوترکیب XHA فاقد شواهد کافی برای افزایش قابلیت انتقال یا کاهش اثربخشی واکسن ‌ها است. دکتر مهشید ناصحی ، رئیس گروه تخصصی مدیریت سل، جذام و عفونت‌های حاد تنفسی وزارت بهداشت ، با ارائه جزئیات فنی درباره این سویه جدید اعلام کرد که اطلاعات موجود نشان‌دهنده خطر جدی نیست.

شناسایی واریانت XHA و تاریخچه آن

این واریانت نوترکیب طی ماه ژوئن سال ۲۰۲۶ به فهرست دودمان Pango اضافه شده است. این سویه حاصل ترکیب دو دودمان RV.1.1.1 و TB.2 از تبار اومیکرون بوده و تغییرات ژنتیکی خاصی را نشان می‌دهد. اگرچه نوترکیبی ژنتیکی می‌تواند سبب ایجاد ترکیب جدیدی از جهش‌ها شود، اما این موضوع به خودی خود به معنای افزایش قابلیت انتقال نیست.

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رئیس گروه تخصصی وزارت بهداشت تصریح کرد که برای تایید افزایش قابلیت انتقال باید موارد متعددی مورد بررسی قرار گیرد. پاسخ به پرسش افزایش قابلیت انتقال این واریانت نیازمند بررسی و رصد مواردی مانند افزایش پایدار سهم واریانت در توالی ژنومی طی چند هفته متوالی است.

بررسی شواهد علمی و وضعیت جهانی

آمار و ارقام نشان می‌دهد تاکنون ۴۰ مورد از این واریانت در جهان گزارش شده است. آمریکا، انگلستان، آلمان و دانمارک کشورهایی هستند که این واریانت را گزارش کرده‌اند. سهم ایالات‌متحده و انگلستان از تعداد موارد شناسایی‌شده به ترتیب ۲۲ و ۱۰ مورد است. همچنین آلمان و دانمارک نیز به ترتیب ۶ و ۲ مورد XHA شناسایی و گزارش کرده‌اند.

دکتر ناصحی توضیح داد که ارزیابی کاهش اثربخشی واکسن یا فرار ایمنی به بررسی مواردی مانند تغییرات اسید آمینه در پروتئین Spike، تغییرات در نواحی RBD و NTD، نتایج آزمایش‌های خنثی‌سازی با سرم افراد واکسینه شده، نتایج خنثی‌سازی با سرم افراد دارای سابقه عفونت و اثربخشی واکسن‌ها در پیشگیری از بستری و بیماری شدید دارد.

وضعیت واریانت در ایران و علائم بالینی

در خصوص وضعیت این واریانت در ایران، رئیس گروه تخصصی مدیریت سل، جذام و عفونت‌های حاد تنفسی وزارت بهداشت توضیح داد که تعداد موارد شناسایی‌شده از مجموع نمونه‌های تنفسی سه ماه گذشته برای ماه‌های شهریور و مهر به ترتیب ۱۳ و ۲۳.۷ درصد است. این آمار نشان‌دهنده پایش مستمر نمونه‌های جمع‌آوری شده در سطح کشور است.

او همچنین درباره علائم جدید واریانت XHA کووید ۱۹ توضیح داد که با توجه به اینکه تعداد موارد ابتلا محدود است، علایم خاص یا متفاوتی تا به این لحظه گزارش نشده است. بنابراین فعلاً هیچ نشانه‌ای مبنی بر تغییر شکل بیماری یا بروز علائم جدید و خطرناک مشاهده نمی‌شود.