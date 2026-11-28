سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش با اشاره به روز نیروی دریایی راهبردی تاکید کرد که دسترسی به تنگه هرمز تا زمان تامین منافع ایران مسدود خواهد ماند.

امیر سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در پیامی رسمی به مناسبت هفتم آذرماه، روز نیروی دریایی راهبردی ارتش، بیانیه مهمی صادر کرد. وی تصریح نمود که تنگه هرمز تا زمان برآورده شدن دقیق شروط و منافع جمهوری اسلامی ایران، مسدود و بسته خواهد ماند.

پیام رهبر کل ارتش درباره وضعیت تنگه هرمز

فرمانده کل ارتش در پیام تبریک خود با تقدیر از تلاش‌های دریادلان غیور، بر اهمیت حیاتی و راهبردی نیروی دریایی در حفظ تمامیت ارضی کشور تاکید کرد. وی با اشاره به نقش تعیین‌کننده این نیرو در تاریخ دفاع مقدس، خاطرنشان ساخت که ارتش ایران مصمم است هرگونه تهدیدی را خنثی کرده و امنیت منطقه را تضمین نماید.

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سرلشکر حاتمی یادآور شد که نیروی دریایی راهبردی ارتش در راستای سیاست‌های کلان نظام و تحت رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای، وظیفه دارد با توسعه قدرت دریایی، دشمن متجاوز را با پاسخ‌های سخت و قاطع مواجه سازد. این اقدامات شامل تنبیه مجازاتی برای هرگونه تجاوزگر در آب‌های بین‌المللی است که به سود ایران انجام می‌شود.

جایگاه تاریخی و دفاعی نیروی دریایی راهبردی

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازوی قدرتمند در دفاع از منافع ملی، همواره در خط مقدم مقابله با تهدیدات دشمنان ایستاده است. این نیرو در عملیات‌های مختلف از جمله در برابر تجاوزات دشمن به خرمشهر و سایر عرصه‌های دفاعی، نشان داد که حاضر است برای حفظ کشور جانفشانی کند و هیچ دشمنی را جرأت نزدیک شدن به حریم‌های حفاظتی نخواهد داد.

ارتش ایران با بهره‌گیری از قدرت درونی و بومی، توانسته است در منطقه خلیج فارس و دریای عمان، جایگاه خود را به عنوان یک نیروی بازدارنده تثبیت کند. سرلشکر حاتمی اشاره کرد که این موفقیت‌ها حاصل همراهی و همدلی مردم شریف ایران با ارتش و سپاه پاسداران است که تحت فرماندهی امام خامنه ای، از منافع ملی دفاع می‌کنند.

تاریخچه درخشان و گرامیداشت یاد شهدا

هفتم آذرماه به عنوان روز نیروی دریایی ارتش، یادآور حماسه‌های ماندگار دلاورمردان این نیرو در تاریخ پرفراز و نشیب ایران است. فرمانده کل ارتش در پیام خود به یاد شهدای نیروی دریایی، از ناوهای پرافتخار دنا و جماران گرفته تا شهیدان پهپادی و موشکی، تقدیر و تشکر کرد و از خانواده‌های معظم این عزیزان تجلیل نمود.

وی با ابراز ارادت و احترام به استقامت خانواده‌های شهدا، خواستار توفیقات روزافزون برای حماسه‌سازان این نیروی راهبردی شد. سرلشکر حاتمی امیدوار است که با عنایات حضرت حق و توجهات حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، نیروی دریایی ارتش همچنان در مسیر توسعه قدرت دریایی ایران و پاسداری از منافع ملی پیشگام بماند.