دیوان عالی کشور ایران حکم اعدام نوید نجاران و میلاد آرمون را در پرونده اکباتان تایید کرد. مهدی ایمانی و محمدمهدی حسینی تبرئه شدند.

دیوان عالی کشور ایران روز پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ حکم اعدام دو تن از متهمان اصلی پرونده معروف به اکباتان را تایید کرد. بر اساس گزارش منتشر شده توسط رسانه "دادبان"، این تصمیم حقوقی علیه نوید نجاران و میلاد آرمون اتخاذ شده است. این حکم تایید شده بلافاصله برای اجرا به دادسرای اجرای احکام ارجاع داده شده است. این روند حقوقی جان این دو شهروند را در معرض خطر فوری قرار می‌دهد.

در حالی که حکم اعدام برای نوید نجاران و میلاد آرمون قطعی اعلام شد، سرنوشت دو متهم دیگر متفاوت بود. دیوان عالی کشور حکم اعدام صادر شده علیه مهدی ایمانی و محمدمهدی حسینی را نقض کرد. دستور دادگاه این بود که پرونده این دو فرد برای بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض بازگردانده شود. این تفکیک در حکم دیوان، مسیر دفاعیات متهمان را برای دو نفر تغییر داد.

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ریشه این پرونده به خرداد ماه ۱۴۰۵ بازمی‌گردد که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران رسیدگی کرد. این دادگاه تحت ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار می‌شد. در آن تاریخ، دادگاه چهار متهم این پرونده شامل نوید نجاران، میلاد آرمون، مهدی ایمانی و محمدمهدی حسینی را محاکمه کرد. حکم اولیه صادر شده برای هر چهار نفر اعدام بود. این پرونده مرتبط با اعتراضات جنبش زن، زندگی، آزادی طبقه‌بندی شده است.

تاریخچه حقوقی این پرونده نشان‌دهنده تناقضات و پیچیدگی‌های فراوان در فرآیند رسیدگی بوده است. پیش از این نیز حکم اعدام برای این چهار متهم از سوی دادگاه کیفری صادر شده بود. اتهام اصلی در آن مرحله مشارکت در قتل عمد عنوان شده بود. اما دیوان عالی کشور در مرحله قبل حکم صادر شده از دادگاه کیفری را رد کرد. پس از بررسی مجدد در شعبه بدوی، احکام حبس و پرداخت دیه به جای اعدام صادر شده بود. این تغییر حکم قبلی، انتظارات را برای متهمان بالا برده بود.

تایید مجدد اعدام توسط دیوان عالی کشور، نقطه عطفی در روند پرونده اکباتان محسوب می‌شود. این تصمیم به‌ویژه برای نوید نجاران و میلاد آرمون پیامدهای جدی دارد. ارسال پرونده به دادسرای اجرای احکام یعنی آماده‌سازی برای اجرای حکم مرگ. هر لحظه اکنون باقی‌مانده، زمان اجرای نهایی حکم برای این دو متهم است. خطرات جدی جانی برای نوید نجاران و میلاد آرمون تهدید اصلی فعلی است.

نقض حکم اعدام برای مهدی ایمانی و محمدمهدی حسینی امکان تجدیدنظر را فراهم می‌کند. این دو متهم دیگر در مرز فوری اعدام قرار ندارند اما پرونده آن‌ها بسته نشده است. بررسی مجدد در شعبه هم‌عرض سرنوشت این دو نفر را تعیین خواهد کرد. تفکیک رفتار دیوان عالی کشور نسبت به متهمان چهارگانه، پیچیدگی قضایی پرونده را نشان می‌دهد. جامعه مدنی و حقوق بشر منتظر مراحل بعدی رسیدگی به پرونده هستند.