تایید نهایی طرح مدیریت تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی و انتظار برای تصویب در مجلس

حسن قشقاوی خبر تایید طرح مدیریت تنگه هرمز را در کمیسیون امنیت ملی داد. این طرح همسو با حقوق بین‌الملل بوده و پس از بررسی دقیق، برای تصویب نهایی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

حسن قشقاوی ، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، خبرهای جدیدی را از روند پیشرفت طرح مدیریت تنگه هرمز ارائه داد. وی در یک نشست خبری با بیان جزئیات کامل از مراحل کارشناسی این طرح، تاکید کرد که تمامی مراحل بررسی به صورت ماده‌به‌ماده و با دقت کامل انجام شده است. این طرح که از اهمیت استراتژیک بسیار بالایی برای کشور برخوردار است، اکنون در مرحله نهایی خود قرار دارد.

همسویی طرح با قوانین بین‌المللی و توافق‌های دوجانبه

این طرح از نظر حقوق بین‌الملل و کنوانسیون‌های 1958 و 1982 کاملاً هماهنگ است. مبنای اصلی این توافق، هماهنگی با دو کشور ساحلی است که حقوق بین‌الملل آن را به رسمیت می‌شناسد. قشقاوی افزود که جلسات متعددی در تهران و مسقط در سطوح وزیر، معاون وزیر و کارشناسی برگزار شد. خوشبختانه با دو کشور ساحلی بر سر کریدور موردنظر به توافق رسیدیم.

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این کریدور قرار بود ابتدا به‌صورت موقت اجرایی شود و سپس به شکل دائمی درآید. توافق حاصل شده نشان‌دهنده دیپلماسی موثر و تلاش برای ایجاد ثبات در منطقه است. این اقدامات نشان می‌دهد که ایران توانایی مدیریت فضای دریایی خود را با رعایت کامل قوانین جهانی دارد.

فرآیند کارشناسی و حضور نهادهای تخصصی در مجلس

در کمیسیون امنیت ملی مجلس، با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه، نیروهای مسلح، سازمان بنادر و دریانوردی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، بررسی کارشناسی طرح تنگه هرمز به‌صورت ماده‌به‌ماده انجام شد. این حضور گسترده نهادهای مربوطه، ضمانت‌کننده جامعیت و دقت فنی این طرح حیاتی است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: کار کارشناسی و بررسی این طرح به پایان رسیده و اکنون منتظر هستیم هیئت‌رئیسه آن را در دستورکار صحن مجلس قرار دهد تا به تصویب برسد. این مرحله‌بندی نشان می‌دهد که فرآیند قانونی به صورت شفاف و طبق اصول دموکراتیک دنبال می‌شود. هرگونه تغییر یا اصلاح در متن طرح، از طریق کانال‌های رسمی و در چارچوب قوانین داخلی انجام خواهد شد.

تصمیم‌گیری کلان نظام و عدم تقسیم‌بندی جناحی در امنیت

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: این‌طور نیست که یک جناح یک نظر داشته باشد، جناح دیگر نظر دیگری بدهد و دولت و کمیسیون هم هرکدام مسیر جداگانه‌ای را دنبال کنند. تصمیم‌گیری درباره این موضوع در سطح کلان نظام و با مشارکت نهادهای تصمیم‌گیر انجام شده است. این رویکرد نشان می‌دهد که امنیت ملی موضوعی فراتر از رقابت‌های داخلی است و تمام ارکان نظام در آن نقش دارند.

عزیزانی که درباره حذف یا باقی‌ماندن شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات اظهارنظر می‌کنند، باید ساختار نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی را بشناسند. این موضوع صرفاٌ تصمیم یک وزیر، دولت یا مجلس نیست، بلکه تصمیمی در سطح کلیت نظام است. تاکید بر این نکته ضروری است که مسائل امنیتی و راهبردی نیازمند هماهنگی حداکثری و اجتهاد درست در چارچوب قوانین اساسی است.

تغییر فوریت طرح و گام‌های بعدی برای تصویب نهایی

اتفاقی که امروز در مجلس افتاد و طرح از دو فوریت به یک فوریت تبدیل شد، فرصت بیشتری برای بررسی کارشناسی فراهم می‌کند تا وزارت اطلاعات و دولت نظرات خود را مطرح کنند و نمایندگان نیز پیشنهادهایشان را ارائه دهند. این تغییر در روند رسیدگی، به نفع کیفیت نهایی طرح تمام می‌شود و به اعضای مجلس زمان کافی برای مطالعه دقیق مواد قانونی می‌دهد.

در نهایت، هر تصمیمی درباره این طرح گرفته شود، تصمیم کلیت نظام خواهد بود، نه تصمیم یک جناح، دولت یا مجلس به‌تنهایی. رأی امروز مجلس نیز این موضوع را نشان داد و مجلس در مرحله بعد درباره متن نهایی طرح رأی‌گیری خواهد کرد. این روند شفافیت کامل را در تصمیم‌گیری‌های امنیتی و قانونی تضمین می‌کند و اعتماد عمومی را به نهادهای قانون‌گذار افزایش می‌دهد.