فیفا میزبانی جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱ را به آمریکا، مکزیک، کاستاریکا و جامائیکا واگذار کرد. این تورنمنت با حضور ۴۸ تیم برگزار می‌شود.

فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا در کنگره فوق‌العاده خود، رسماً میزبانی جام جهانی فوتبال زنان سال ۲۰۳۱ را به میزبانی مشترک ایالات متحده آمریکا ، مکزیک ، کاستاریکا و جامائیکا واگذار کرد. این تصمیم مهم به عنوان یکی از رویدادهای بزرگ ورزشی جهان شناخته می‌شود و مسیر توسعه این رشته را در قاره آمریکا هموار خواهد ساخت.

جزئیات فنی و ابعاد اقتصادی رویداد بزرگ

این دوره از رقابت‌ها برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم و برگزاری ۱۰۴ دیدار برگزار خواهد شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ایالات متحده احتمالاً میزبان بیش از ۸۰ مسابقه از مجموع ۱۰۴ دیدار این تورنمنت خواهد بود. کشورهای میزبان پیش‌بینی کرده‌اند که این مسابقات بیش از ۴.۵ میلیون تماشاگر و بیش از چهار میلیارد دلار درآمد اقتصادی ایجاد کند که ارقامی بی‌سابقه در تاریخ این رقابت‌ها محسوب می‌شود.

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واکنش دونالد ترامپ و مسئولان فیفا

دونالد ترامپ با ابراز افتخار از میزبانی آمریکا در این مسابقات، در پلتفرم تروث سوشال نوشت که جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱ تاثیر اقتصادی ماندگاری برای نسل‌های آینده آمریکا خواهد داشت. او افزود که این رویداد موجب گسترش فوتبال در سراسر کشور و جهان شده و استثنایی بودن آمریکا را به نمایش خواهد گذاشت. ترامپ همچنین از جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، و تیم وی برای تلاش‌هایشان در راستای آوردن این مسابقات به آمریکا تشکر کرد.

سیندی پارلو کون، رییس فدراسیون فوتبال آمریکا، درباره اهمیت این رویداد گفت که جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱ بزرگ‌ترین رویداد ورزشی زنان در تاریخ خواهد بود. او خاطرنشان کرد که جام جهانی ۱۹۹۹ مسیر فوتبال زنان را در کشورش تغییر داد و در سال ۲۰۳۱ این فرصت را دارند که همین کار را در مقیاسی حتی بزرگ‌تر انجام دهند.

انتظار برای تعیین شهرها و ورزشگاه‌ها

با وجود قطعی شدن میزبانی مشترک چهار کشور، شهرها و ورزشگاه‌های میزبان هنوز مشخص نشده‌اند. شهرهای آمریکایی به دنبال دستیابی به توافق‌های مالی مطلوب‌تری با فیفا هستند و روند انتخاب شهرهای میزبان از نیمه دوم سال ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد. این تاخیر نشان‌دهنده حساسیت بالای میزبانان بر منافع اقتصادی و زیرساختی این رویداد بزرگ است.

اعلام میزبان آینده و بازگشت فوتبال به بریتانیا

در همین کنگره، فیفا میزبانی جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۵ را نیز به نامزدهای این دوره واگذار کرد. با واگذاری این میزبانی، بریتانیا برای نخستین بار پس از سال ۱۹۶۶ میزبان مسابقات جام جهانی خواهد بود. سال ۱۹۶۶ سالی است که تیم ملی فوتبال مردان انگلستان برای نخستین و تنها بار قهرمان جهان شد و این اتفاق بازگشتی تاریخی برای فوتبال بریتانیا محسوب می‌شود.