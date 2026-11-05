تایید حکم ۱۲ سال زندان برای مجید عبدالحسینی و آغاز دوره محکومیت

حکم ۱۲ سال زندان مجید عبدالحسینی، سرمربی پیشین تیم‌های ملی کاراته ایران و چین، دیروز در دیوان عدالت اداری تایید شد. او از ۱۶ آبان باید به زندان برود.

حکم اعدام اجتماعی و حبس ابد در لباس ۱۲ سال زندان برای مجید عبدالحسینی ، سرمربی پیشین تیم ملی زیر ۲۱ سال کاراته ایران و سرمربی سابق تیم ملی کاراته چین ، روز ۱۱ آبان ۱۴۰۵ از سوی دیوان عدالت اداری تایید شد. این خبر مهم که نشان‌دهنده پایان مراحل قضایی برای این قهرمان پیشین است، حاکی از آن است که مجید عبدالحسینی باید در تاریخ ۱۶ آبان خود را برای شروع دوران محکومیت به زندان معرفی کند. این رویداد مهم در سوابق ورزشی و قضایی این مربی بزرگ رخ داده است.

زمان و مکان بازداشت و روند قضایی پرونده

مجید عبدالحسینی در روز ۲۲ دی ۱۴۰۴، در نخستین روزهای پس از اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی ماه، با یورش نیروهای امنیتی به خانه شخصی خود در شهر قم بازداشت شد. این بازداشت ناگهانی باعث شد که خانواده و نزدیکان او برای هفته‌های طولانی هیچ اطلاعی از محل نگهداری، نهاد بازداشت‌کننده یا وضعیت سلامتی این مربی ۵۴ ساله نداشته باشند. سازمان حقوق بشر برای ورزش در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ بی‌خبری خانواده را علنی کرد تا فشارهای اولیه بر روی نهادها وارد شود.

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در گزارش‌های اولیه که توسط رسانه‌های داخلی و نهادهای بین‌المللی منتشر شد، نام مجید عبدالحسینی در فهرست ورزشکاران بازداشت‌شده قرار گرفت. گزارش زمستان سرخ که به ۵۰ روز نخست اعتراضات سراسری می‌پردازد، نام او را در نسخه‌های فارسی و انگلیسی ثبت کرده و وضعیت او را در زمان تهیه گزارش در بازداشت ذکر نموده است. این گزارش‌ها نشان می‌دهند که بازداشت او بلافاصله پس از رویدادهای دی ماه رخ داده و ارتباط مستقیمی با آن ایام داشته است.

سوابق قهرمانی و مربیگری در ایتالیا و چین

مجید عبدالحسینی از اوایل دهه ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۵ عضو تیم ملی کاراته ایران بود و سابقه کاپیتانی این تیم را نیز در کارنامه خود دارد. وی در سال ۱۹۹۷ در رقابت‌های جهانی کاراته که در ایتالیا برگزار شد، موفق به کسب مدال طلا شد و افتخارات دیگری نیز در مسابقات آسیایی فیلیپین در سال ۱۹۹۵ و ماکائو در سال ۲۰۰۵ به دست آورد. این افتخارات بین‌المللی او را به یکی از چهره‌های شناخته شده در صحنه جهانی کاراته تبدیل کرده بود.

فعالیت‌های مربیگری مجید عبدالحسینی از اردیبهشت ۱۳۹۵ آغاز شد که به صورت رسمی به عنوان سرمربی تیم ملی کاراته چین منصوب گردید. او پیش از این در اسفند ۱۳۹۲ سرمربی تیم ملی زیر ۲۱ سال کاراته ایران بوده است. فعالیت او در چین از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ ادامه داشت و جانشین احمد صافی در این سمت شد. این دوران مربیگری بین‌المللی نشان‌دهنده توانایی‌های بالای فنی وی در آموزش و هدایت ورزشکاران خارجی نیز بوده است.

واکنش‌های نهادهای حقوق بشری و سکوت سازمان‌های جهانی

سازمان حقوق بشر برای ورزش و خبرگزاری هرانا از هفته‌های پس از بازداشت، بی‌خبری خانواده مجید عبدالحسینی را علنی کردند. این سازمان در ماه‌های بعد، در پرونده مجید عبدالحسینی و سایر ورزشکاران دیگر ایرانی، به انتشار اطلاعات بسنده نکرد و تلاش کرد تا فشار افکار عمومی را حفظ کند. با این حال، تاکنون هیچ واکنش علنی مشخصی از سوی فدراسیون جهانی کاراته یا کمیته بین‌المللی المپیک درباره پرونده مجید عبدالحسینی صورت نگرفته است.

سکوت طولانی مدت خانواده و اطرافیان مجید عبدالحسینی از ترس وخیم‌تر شدن وضعیت این قهرمان و مربی سابق کاراته ایران، تا هفته‌های اخیر ادامه داشت. رسانه‌ها پس از گذشت ۸ ماه از بازداشت، از تایید حکم ۱۲ سال زندان خبر داده‌اند. این خبر بزرگ نشان‌دهنده این است که دوره محکومیت وی به زودی آغاز خواهد شد و آینده ورزشی وی با چالش‌های جدی مواجه است. پرونده مجید عبدالحسینی به عنوان یکی از نمادهای تأثیر بازداشت‌های سیاسی بر ورزشکاران برجسته در ایران شناخته می‌شود.