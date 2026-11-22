با تایید دیوان عالی کشور احکام اعدام میلاد آرمون و نوید نجاران، فعالان مدنی و خانواده‌ها خواستار توقف اجرای حکم شدند. نرگس محمدی و دیگران منتقد شدید دادگاه‌های غیرعلنی هستند.

پس از انتقال میلاد آرمون و نوید نجاران به سلول‌های انفرادی در زندان قزل‌حصار ، نگرانی‌ها درباره اجرای فوری احکام اعدام این دو زندانی پرونده اکباتان به اوج خود رسید. این انتقال در صبح شنبه ۳۰ آبان سال جاری توسط ماموران انجام شد که پس از آن، نرگس محمدی و مهدی محمودیان بلافاصله خواستار جلوگیری از اجرای این احکام شدند. همزمان، خانواده آرمان علی‌وردی در پرونده‌ای دیگر همچنان در انتظار صدور حکم قصاص هستند که روند آن نیز با چالش‌هایی همراه بوده است.

جزئیات انتقال به انفرادی و تایید احکام اعدام

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی خبرگزاری دانه‌بان، ماموران انتظامی در زندان قزل‌حصار در صبح روز شنبه ۳۰ آبان ماه، ابتدا نوید نجاران و سپس میلاد آرمون را از سلول‌های عادی جدا و به انفرادی منتقل کردند. این اقدام دو روز پس از آن رخ داد که دانه‌بان از ارسال احکام صادر شده به دادسرای اجرای احکام خبر داده بود. هرانا نیز گزارش داد که شعبه نهم دیوان عالی کشور در اقدامی جدی، احکام اعدام این دو متهم را تایید نهایی کرده است. با وجود این تاییدیه‌ها و انتقال زندانیان به شرایط ایزوله، تا زمان تنظیم این گزارش، زمان دقیق و رسمی برای اجرای حکم اعدام اعلام نشده بود و ابهامات زیادی درباره زمان‌بندی دقیق این فرآیند وجود داشت.

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واکنش‌های نرگس محمدی و مهدی محمودیان به روند دادرسی

نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، در واکنشی تند و صریح در تاریخ یکشنبه اول آذر ماه، از طریق شبکه‌های اجتماعی نوشت که نباید سکوت کرد و باید صدای اعدامیان شد. او استدلال کرد که میلاد آرمون و نوید نجاران در دادگاه‌های غیرعلنی و بدون رعایت قوانین جمهوری اسلامی محاکمه شده‌اند و این روند نقض فاحش حقوق بشر است. سازمان حقوق بشر ایران نیز در بیانی موازی هشدار داد که انتقال این دو زندانی به انفرادی، پس از تایید احکام، می‌تواند مقدمه‌ای مستقیم برای اجرای سریع حکم اعدام باشد. مهدی محمودیان، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین، نیز با اشاره به تناقضات جدی حقوقی در احکام صادر شده، خواستار توقف فوری اجرای احکام شد و تاکید کرد که آرمون و نجاران فاقد سلاح بودند و دستگاه قضایی باید توضیح دهد چه رفتاری مبنای صدور حکم مرگ بوده است. او به تبرئه نوید نجاران از اتهام مشارکت در قتل عمد و نیز صدور نکردن حکم قصاص برای میلاد آرمون در رسیدگی مجدد اشاره کرد و خواست شفافیت بیشتر در دلایل صدور احکام اعدام شد.

مواضع حقوقی وکلا و زندانیان سیاسی دیگر

امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، با انتشار استفتایی از آیت‌الله اسدالله بیات زنجانی، شیوه‌های دادرسی مورد انتقاد خود را دارای تعارض با مبانی فقهی دانست. رئیسیان در پیام خود نامی از آرمون و نجاران نبرد اما خواستار بازگشت دستگاه قضایی از رویه‌های اجرایی احکام بازگشت‌ناپذیر با توجه به نظر فقهی دریافتی شد. از سوی دیگر، رضا محمدحسینی، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزل‌حصار کرج، در نامه‌ای به تاریخ آذر ۱۴۰۵ خواستار توقف اعدام و پایان حبس انفرادی این دو زندانی شد. او وضعیت سلول‌های انفرادی را سرد، کم‌نور و غیربهداشتی توصیف کرد و نوشت که در چنین محیطی، حتی صدای چرخیدن کلید در قفل می‌تواند فشار روانی شدیدی بر زندانی وارد کند. محمدحسینی با اشاره به تجربه شخصی خود از شکنجه روانی در آن سلول‌ها، بر حق دسترسی موثر به وکیل و دادرسی عادلانه تاکید ورزید و از نهادهای حقوق بشری خواست نسبت به فراموشی وضعیت زندانیان در میان اخبار جنگ هشدار دهند.

تفاوت رویکرد خانواده‌ها و پیچیدگی‌های پرونده اکباتان

در مقابل موج اعتراضات بین‌المللی و داخلی، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران با انتشار ویدیویی از کشته شدن آرمان علی‌وردی، اعلام کرد که خانواده او همچنان در انتظار اجرای حکم قصاص هستند. این در حالی است که دادگاه کیفری در رسیدگی مجدد به پرونده قتل اعلام کرده بود به دلیل مشخص نبودن فردی که ضربه مرگبار را وارد کرده، امکان صدور حکم قصاص وجود ندارد. آرمان علی‌وردی در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ جان باخت و شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران در آبان ۱۴۰۳ شش متهم را به قصاص محکوم کرده بود که دیوان عالی کشور در شهریور ۱۴۰۴ این احکام را نقض کرد. دادگاه کیفری در رأی جدید صادر شده در بهمن ۱۴۰۵، میلاد آرمون را به پنج سال حبس و نوید نجاران را تبرئه کرد، اما در پرونده محاربه، هر دو به اعدام محکوم شدند که احکام آن‌ها تایید و احکام دو متهم دیگر نقض گردید.

منابع نزدیک به متهمان پیش‌تر از شکنجه جسمی و روانی برای گرفتن اعتراف خبر داده بودند و اصغر خلیلی، رییس شعبه ۱۳ دادگاه کیفری، نیز در دادنامه نوشته بود که اظهارات متهمان به تنهایی کافی نیست. این پرونده‌ها نشان‌دهنده پیچیدگی‌های حقوقی و قضایی گسترده در پرونده اکباتان است که با تایید دیوان عالی کشور، وضعیت فعلی را بحرانی کرده است.