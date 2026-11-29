دیوان عالی کشور حکم اعدام سودا ابراهیمی را تایید کرد. همزمان، قیمت دلار به ۳۰۵ هزار تومان رسید و تورم ۸۸.۷ درصدی، معیشت مردم را تهدید می‌کند.

سودا ابراهیمی شمس‌آبادی، بلاگر ۳۳ ساله اهل بندرعباس، پس از بیش از دو ماه بازداشت، با حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور روبه‌رو شد. این حکم در حالی صادر شده که پرونده این شهروند در بازداشتگاه‌های امنیتی با شرایط سختی همراه بوده است. خبر تایید این حکم همزمان با نوسانات شدید اقتصادی و افزایش قیمت‌ها در بازارهای داخلی منتشر شده است.

بر اساس گزارش‌های رسیده از بازداشتگاه‌ها، سودا ابراهیمی شمس‌آبادی از تاریخ ۹ فروردین در بازداشت به سر می‌برد. روند دادرسی و بازجویی این زندانی سیاسی با شرایطی همراه بود که خانواده او نیز در بسیاری از مراحل از وضعیت او بی‌خبر بودند. فشارهای روانی و انزوای سلول انفرادی بخش دیگری از تجربیات او در دوران بازداشت بوده است.

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جزئیات اتهامات و روند دادرسی

سودا ابراهیمی شمس‌آبادی در تاریخ ۲۱ شهریور توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب بندرعباس تحت ریاست قاضی خواجه‌حسنی مورد رسیدگی قرار گرفت. قاضی خواجه‌حسنی با صدور حکم اعدام، این جرم را با عنوان افساد فی‌الارض ارزیابی کرد. این عنوان حقوقی سنگین‌ترین مجازات کیفری در قوانین جاری کشور محسوب می‌شود.

اتهامات مطرح شده علیه این بلاگر شامل مواردی است که می‌توان آن‌ها را مرتبط با فعالیت‌های رسانه‌ای دانست. عبارت‌هایی چون توهین به رهبری، فعالیت تبلیغی برخلاف امنیت ملی، و اقدام اطلاعاتی به نفع دولت‌های متخاصم در پرونده این زندانی ثبت شده است. همچنین عکسبرداری و ارسال تصاویر برای رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور نیز از دلایل اعلام شده محسوب می‌شود.

نقش قوه قضاییه و قاضی خواجه‌حسنی

قاضی خواجه‌حسنی در سال ۱۴۰۲ به عنوان قاضی نمونه توسط قوه قضاییه ایران شناخته شده بود. این عنوان بر اساس صدور بیشترین احکام و جدیت در انجام وظایف شغلی به وی اهدا شد. این موضوع نشان‌دهنده سیاست‌های داخلی قوه قضاییه در آن بازه زمانی است که بر حجم احکام صادره تمرکز داشته است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که سودا ابراهیمی شمس‌آبادی در طول ۲۰ روز بازداشت در سلول انفرادی نگهداری شده است. این روش بازداشت معمولاً با فشارهای روانی و بازجویی‌های شدید همراه است. خانواده این زندانی سیاسی در طول این مدت از محل نگهداری و وضعیت سلامتی او هیچ اطلاع دقیقی دریافت نکردند.

تاثیرات اقتصادی بر معیشت مردم

در موازات این تحولات امنیتی، بازار ارز و کالا با نوسانات شدیدی دست و پنجه نرم می‌کند. بهای دلار در بازار آزاد تهران در روز یکشنبه هشتم آذر به عدد ۳۰۵ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. این افزایش قیمت تنها در چهار روز گذشته بیش از ۱۴ هزار تومان بوده است. این روند صعودی، قدرت خرید خانوارهای ایرانی را به شدت کاهش داده است.

تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده در ماه مهرماه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران به ۸۸.۷ درصد رسیده است. این رقم نشان‌دهنده سرخوردگی شدید قیمت‌ها در مدت کوتاه است. شهروندان گزارش می‌دهند که توانایی تامین هزینه‌های درمان و مواد غذایی اولیه را از دست داده‌اند. بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک نیز با تعطیلی مواجه شده‌اند.

واکنش‌های کارشناسان و مقامات

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، حدود سه ماه پیش هنگامی که دلار از مرز ۲۰۰ هزار تومان عبور کرد، هشدارهای جدی درباره وضعیت اقتصادی ایران صادر کرد. او زمستان سختی را برای اقتصاد این کشور پیش‌بینی کرده بود. این هشدارها همزمان با انتقاد برخی مقامات داخلی از پیش‌بینی‌های خارجی صورت گرفت.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در تاریخ چهارم آذر مدعی شد که بازار ارز در دو ماه گذشته ثبات نسبی داشته است. او این ادعا را در شرایطی بیان کرد که نرخ دلار به بیش از ۲۹۰ هزار تومان نیز رسیده بود. این اظهارات با واکنش‌های شدید مخاطبان و شهروندان مواجه شد که بر نوسانات شدید قیمت‌ها تاکید داشتند.

پیامدهای اجتماعی و نگرانی‌ها

مخاطبان از کوچک شدن سفره‌هایشان و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های درمان شکایت دارند. برخی گزارش داده‌اند که قیمت اقلامی مانند روغن ماشین، روغن خوراکی و مواد غذایی با دلار ۵۰۰ هزار تومانی محاسبه می‌شود. این فاصله قیمتی، فشار مضاعفی بر قشر متوسط و کم‌درآمد وارد کرده است.

افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی نیز به یک مشکل جدی تبدیل شده است. شهروندان گزارش داده‌اند که بیماران مجبور به خرید نیمی از داروهای تجویز شده شده‌اند. یک مسکن ساده دندان‌درد که ۱۵ هزار تومان بود، به ۲۶۰ هزار تومان رسیده است. این روند، امید به یک زندگی معمولی را در میان جوانان کاهش داده است.