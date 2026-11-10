تایید انصارالله یمن: سوریه در یمن حضور ندارد و عربستان مشروعیت خود را از دست داده است

عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن با تایید عدم حضور نیروهای سوری در یمن، اعلام کرد ریاض مشروعیت خود را از دست داده است.

علی العماد ، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن ، با اعلام استقبال از اظهارات اخیر اسعد الشیبانی ، وزیر خارجه سوریه ، تایید کرد که دمشق هیچ نیروی نظامی را در خاک یمن مستقر نکرده است. این مقام یمنی در گفت‌وگوی تخصصی با شبکه المیادین تصریح کرد که ادعاهای مطرح شده درباره طایفه‌ای بودن درگیری‌ها فاقد هرگونه صحت است و یمن همواره خود را برای مقابله با رژیم صهیونیستی آماده نگه می‌دارد. العماد با رد هرگونه دخالت دمشق در تحولات داخلی یمن، تاکید کرد که نیروهای سوری در هیچ مرحله‌ای از نبردهای جاری در یمن شرکت نداشتند و این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که ادعاهای غربی مبنی بر دخالت نظامی سوریه بی‌اساس است.

وزیر خارجه سوریه پیش از این با انتشار بیانییه‌ای رسمی مدعی شده بود که دولت دمشق هیچ برنامه‌ای برای اعزام نیرو به یمن ندارد و هرگونه اقدام نظامی در خارج از مرزهای این کشور به صورت شفاف به اطلاع جامعه جهانی خواهد رسید. این موضع‌گیری رسمی دمشق در پاسخ به گزارش‌های پراکنده خبری صورت گرفت که اخیراً از سوی رسانه‌های غربی مانند رویترز و آسوشیتدپرس منتشر شده بود. بر اساس گزارش‌های آن رسانه‌ها، ده‌ها نیروی نظامی سوری طی هفته‌های اخیر برای آموزش نیروهای عربستانی و یمنی به خاک عربستان رفته‌اند، اما مقامات سوری این ادعاها را به شدت تکذیب کرده و بر شفافیت کامل در اقدامات دیپلماتیک خود تاکید دارند.

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نقد عملکرد عربستان و ائتلاف مکه

عماد در بخش دیگری از صحبت‌های خود با نقد شدید سیاست‌های ریاض، اعلام کرد که تحرک جدی و مؤثری از سوی عربستان برای همراهی با تلاش‌های بین‌المللی جهت پایان دادن به جنگ در یمن مشاهده نمی‌شود. وی با بی‌پروایی تمام عنوان کرد که عربستان در مسیری مستقیم به سمت شکست حرکت کرده است و این کشور به دلیل اقدامات نظامی و سیاسی خود دیگر از هیچ‌گونه مشروعیت قانونی یا پایگاه مردمی در منطقه برخوردار نیست. این عضو ارشد انصارالله یمن بر این باور است که درگیری‌ها ماهیت نیمه‌ونیمه ندارند و این جنبش حاضر به پذیرش هیچ‌گونه راه‌حل ناقص یا مصالحه‌جویانه نیست.

عضو دفتر سیاسی انصارالله با اشاره به نقش محوری پاکستان در تحولات منطقه، سخن از مشارکت مستقیم عربستان در جنگ علیه یمن به میان آورد و اظهار داشت که ائتلاف موسوم به "ائتلاف مکه" با وجود تمام توانایی‌های مالی و نظامی، نتوانسته است اهداف استراتژیک ریاض را تأمین کند. وی تاکید کرد که این شکست پیاپی ائتلاف تحت رهبری عربستان نشان‌دهنده ناکارآمدی ساختارهای نظامی غربی و متحدان آن در مقابله با اراده مردمی یمن است. العماد خواستار خروج کامل و بی‌قید و شرط نیروهای عربستانی از خاک یمن شد و بر ضرورت احترام به حاکمیت این کشور توسط کشورهای منطقه تاکید ورزید.

گزارش‌های متناقض آسوشیتدپرس و رویترز

در مقابل مواضع رسمی سوریه و انصارالله، خبرگزاری‌های غربی گزارش‌های متفاوتی ارائه داده‌اند که این تفاوت رویکرد را برجسته می‌کند. بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از سه مقام آگاه، سوریه در حال آماده‌سازی خود برای اعزام نیرو به عربستان جهت استقرار در طول مرزهای مشترک با یمن است. مقامات ناشناس در این گزارش‌ها بیان کرده‌اند که دمشق پیش از این مشاوران نظامی خود را برای آموزش نیروهای یمنی وابسته به دولت مستعفی یمن در خاک عربستان مستقر کرده است، اما هنوز هیچ نیروی نظامی مستقیمی به یمن اعزام نشده است.

از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز نیز به نقل از دو منبع نظامی سوری و یک مقام آمریکایی گزارش داده بود که گروه‌های آموزش‌دهنده سوری در چارچوب مأموریتی مشخص به عربستان رفته‌اند. این گزارش‌ها暗示 می‌کنند که ممکن است مأموریت این نیروها فراتر از آموزش نظامی صرف باشد و ابعاد استراتژیک تری داشته باشد. با این حال، تکذیب‌های قاطع مقامات سوری و تاییدهای صریح انصارالله یمن نشان می‌دهد که هرگونه ادعای حضور مستقیم نیروهای نظامی سوریه در خاک یمن از اساس غلط است و تمرکز اصلی بر تحولات دیپلماتیک و نظامی در داخل مرزهای عربستان و یمن است.

پیش‌زمینه تحولات منطقه و تنش‌های ژئوپلیتیک

تداوم این تنش‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که اخبار و شایعات متعددی از جمله ادعای فرود هواپیمای حامل رئیس اطلاعات روسیه در تل‌آویو و تلاش‌های نتانیاهو برای ترغیب ترامپ به ازسرگیری جنگ با ایران در رسانه‌ها منتشر شده است. این ادعاهای رسانه‌ای اسرائیلی و فشارهای سیاسی بر آمریکا برای خروج هواپیماها از پایگاه میلدهال انگلیس، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های لایه‌به‌لایه تحولات خاورمیانه است. در چنین فضایی، تایید عدم دخالت سوریه در یمن می‌تواند به عنوان یک نشانه دیپلماتیک مهم برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای تلقی شود.

همزمان با این تحولات سیاسی، اخبار داخلی دیگری مانند تکذیب تعطیلی مدارس مازندران و اردبیل در تاریخ سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ و پیش‌بینی هوای فارس مبنی بر تداوم بارش در جنوب و مرکز استان، نشان‌دهنده تنوع اخبار منتشر شده در این بازه زمانی است. با این حال، تمرکز اصلی رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بر اظهارات علی العماد و واکنش‌های دیپلماتیک سوریه و عربستان است. این رویدادها نشان می‌دهد که یمن همچنان به کانون اصلی درگیری‌های نیابتی و تحولات ژئوپلیتیک در خاورمیانه تبدیل شده است و بازیگران منطقه‌ای مانند سوریه و عربستان سعی دارند با تغییر استراتژی‌های خود، مواضع جدیدی در این معادله پیچیده ایجاد کنند.