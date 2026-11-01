تایید اعدام آرمان معرفتی توسط دیوان عالی کشور پس از اعتراضات دی

دیوان عالی کشور حکم اعدام آرمان معرفتی را تایید کرد. او به اتهام آتش زدن مسجد و حوزه علمیه در زندان قزلحصار محبوس است و سابقه اعدام همپروندهانش را دارد.

دیوان عالی کشور حکم اعدام آرمان معرفتی را که یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه سال گذشته است، تایید کرد. معرفتی که هم‌اکنون در زندان قزلحصار کرج نگهداری می‌شود، پیش‌تر توسط شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به این مجازات محکوم شده بود.

تایید حکم اعدام در زندان قزلحصار

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی خبرگزاری هرانا، آرمان معرفتی در واحد سه، سالن سی‌وهفت این زندان نگهداری می‌شود. تایید نهایی حکم توسط دیوان عالی کشور، روند دادرسی او را که برای مدت‌ها طول کشیده بود، به مرحله اجرا نزدیک می‌کند. این خبر تأییدیه‌ای بر محکومیت نهایی او در پرونده‌ای است که جنجالی بودن آن از همان مراحل اولیه محاکمه مشهود بود.

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اتهامات سنگین و آتش‌زدن اماکن مذهبی

متهمان در این پرونده با اتهامات بسیار سنگینی روبه‌رو بوده‌اند که منجر به صدور حکم اعدام شده است. اتهامات مندرج در حکم صادره علیه آرمان معرفتی شامل مشارکت در اقدامات عملیاتی علیه امنیت کشور، ورود به اماکن مذهبی با نیت تخریب، و به‌ویژه مشارکت در آتش‌زدن مسجد و حوزه علمیه است. این اتهامات نشان‌دهنده شدت عملکرد قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با وقایع آن دوران بوده است.

در جریان رسیدگی به پرونده، نماینده دادستان در اسفند ماه سال گذشته اعلام کرده بود که اتهام اصلی معرفتی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور از طریق حضور در اعتراضات بوده است. این عنوان اتهامی اولیه، زمینه‌ساز بررسی‌های گسترده‌تری در دادگاه شد و پرونده وارد فاز پیچیده‌تری از دادرسی گردید.

تغییر عنوان اتهامی و خسارات میلیاردی

اما در فرآیند دادرسی، قاضی پرونده با استناد به ماده بیست و هشتصد قانون آیین دادرسی کیفری، عنوان اتهامی را تغییر داد و آن را به مشارکت در اقدامات عملیاتی علیه امنیت کشور، ورود به اماکن مذهبی با قصد تخریب، و مشارکت در آتش‌زدن مسجد و حوزه علمیه محدود کرد. این تغییر عنوان، همراه با اعلام خسارتی به ارزش حدود پنجاه میلیارد تومان بود که بر شدت محکومیت و نوع اتهامات تأثیر مستقیم داشت. این جزئیات حقوقی نشان می‌دهد که چگونه دادگاه بر جنبه‌های امنیتی و مالی خسارات وارد شده تمرکز کرده است.

سوابق پرونده و سرنوشت همپروندهان

آرمان معرفتی پیش‌تر به همراه دو متهم دیگر به نام‌های مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی در یک پرونده مشترک محاکمه شده بود. سرنوشت این دو همپرونده، پیش‌بینه‌ای روشن از پیامدهای این نوع احکام ارائه می‌دهد. حکم اعدام مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی در خرداد ماه سال جاری اجرا شد. این دو نیز با اتهاماتی مشابه از جمله همکاری با اسرائیل و دولت‌های متخاصم، ایجاد ناامنی و رعب عمومی، تخریب اموال عمومی و مشارکت در اقدامات عملیاتی علیه امنیت کشور محکوم شده بودند.

مرکز رسانه قوه قضاییه در اسفند ماه سال گذشته از برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده این سه متهم خبر داده بود. این جلسه نقطه عطفی در روند دادرسی بود که در آن تغییرات عمده‌ای در عناوین اتهامی و ابعاد حقوقی پرونده رخ داد. تمرکز بر آتش زدن اماکن مذهبی به عنوان یکی از محورهای اصلی اتهام، توجه رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری را به خود جلب کرد.

آرمان معرفتی، مردی حدودا چهل و هشت ساله، اهل سقز و ساکن تهران است. شغل او پیش از بازداشت، کار در میدان میوه و تره‌بار بوده است. او در جریان اعتراضات سراسری در تهران بازداشت شد و پس از مدتی نگهداری در زندان تهران بزرگ، در خرداد ماه سال گذشته به زندان قزلحصار انتقال یافت. انتقال او به این زندان که در کرج قرار دارد، نشان‌دهنده تغییر مکان نگهداری زندانیان امنیتی در آن مقطع بوده است. وضعیت فعلی او در سلول اختصاصی در زندان قزلحصار، هنوز ادامه دارد و انتظار می‌رود پس از اجرا، پرونده او بسته شود.