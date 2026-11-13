تایید ارتش اسرائیل مبنی بر عدم حمله فوری به ایران به نتانیاهو

ارتش اسرائیل در نشست با نتانیاهو اعلام کرد که در شرایط فعلی نیاز فوری به حمله نظامی به ایران وجود ندارد و ثبات داخلی اولویت است.

ارتش اسرائیل در نشستی حساس که با حضور بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم و گادی آیزنکوت ، مامور تشکیل کابینه جدید برگزار شد، رسماً اعلام کرد که در شرایط کنونی هیچ ضرورت مبرمی برای انجام حمله نظامی مستقیم به ایران وجود ندارد. این تصمیم استراتژیک که پیامی مهم برای منطقه محسوب می‌شود، در جریان مذاکراتی شکل گرفت که بر اساس آن، مقامات ارشد نظامی بر لزوم حفظ ثبات داخلی اسرائیل پیش از هرگونه اقدام تهاجمی تأکید کردند. این رویداد که در سایه‌ی عدم قطعیت‌های سیاسی برای تشکیل دولت جدید رخ داد، نشان می‌دهد که چرخه‌ی تنش‌های نظامی احتمالی در حال حاضر در اولویت‌های فوری قرار نگرفته است.

جزئیات نشست نتانیاهو و اعلام عدم نیاز به حمله فوری

بر اساس گزارش کانال ۱۳ رژیم صهیونیستی، در این جلسه که با میانجیگری اسحاق هرتزوگ، رئیس این رژیم برگزار شد، گای مارکیسانو، منشی نظامی نخست‌وزیر، نیز حضور داشت. در این نشست، فرماندهان ارشد ارتش به وضوح بیان کردند که پیش از هرگونه اقدام نظامی علیه ایران، ثبات داخلی در اسرائیل برای تعیین یک سیاست روشن و پایدار ضروری است. در پایان این دیدار، بیانیه‌ای مشترک صادر شد که در آن تأکید شد گادی آیزنکوت در جریان چالش‌های امنیتی و سیاسی متعددی قرار دارد و توافق شد که تبادل اطلاعات میان طرف‌ها با شدت تداوم یابد.

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این گزارش حاکی از آن است که اگرچه شایعات و گمانه‌زنی‌های زیادی درباره‌ی احتمال حملات گسترده وجود داشت، اما موضع رسمی ارتش اسرائیل در این مرحله، پرهیز از اقدامات جنگی و تمرکز بر موانع داخلی است. نتانیاهو و تیم انتقالی قدرت با دریافت این تحلیل‌های امنیتی، با چالش بزرگی روبرو هستند که چگونه می‌توانند همزمان با تشکیل دولت، سیاست‌گذاری امنیتی دقیقی را برای آینده‌ی روابط با تهران تدوین کنند.

تعارض دیدگاه‌های امنیتی و هشدارهای گادی آیزنکوت

علیرغم اعلام عدم نیاز به حمله فوری، گزارش‌های داخلی از اختلافات عمیق در میان مقامات امنیتی اسرائیل خبر می‌دهد. کانال ۱۲ پیش از این از اختلاف نظر مجدد بین بنیامین نتانیاهو و آویگدور زامیر، رئیس ستاد مشترک ارتش، در مورد احتمال اقدام نظامی علیه ایران گزارش داده بود. این اختلافات در پشت درهای بسته و در زمانی بسیار حساس، یعنی در بحبوحه عدم قطعیت پیرامون ماهیت کابینه بعدی و مدت زمان حضور دولت انتقالی در قدرت، تشدید شده است. آویگدور لیبرمن، رئیس حزب اسرائیل بیتنا نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داد که به دولت انتقالی اجازه داده نمی‌شود بدون نظارت پارلمانی و بدون موافقت صریح تمامی ارکان امنیتی، تصمیماتی اتخاذ کند که اسرائیل را به سوی جنگ بکشاند.

گادی آیزنکوت نیز در نامه‌ای سرگشاده و صریح خطاب به نتانیاهو، خواستار خویشتن‌داری شده است. او در این نامه تأکید کرد که در این مرحله حساس، اتخاذ اقدامات خطرناکی که می‌تواند تا زمان استقرار دولتی جدید با رأی اعتماد کنست به تأخیر بیفتد، غیرمسئولانه است. آیزنکوت هشدار داد که به کارگیری نیروهای امنیتی در غیاب تهدیدی فوری و مستقیم، پیامدهای فاجعه‌باری برای دموکراسی و اعتماد عمومی خواهد داشت و فرماندهان نهادهای امنیتی را نباید در بن‌بست قانون اساسی قرار داد.

رد ادعای CENTCOM و نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران

در میان این تحولات، گزارش‌هایی از سوی منابع اسرائیلی مبنی بر اینکه فرماندهی مرکزی ایالات متحده (CENTCOM) به نمایندگان نظامی اسرائیل در ایالات متحده درباره‌ی لزوم آمادگی برای جنگ احتمالی مجدد با ایران اطلاع داده است، منتشر شد. اما CENTCOM در بیانیه‌ای به الجزیره این ادعا را به طور کامل رد کرد. با این حال، کانال ۱۳ ادعا کرد که ارتش اسرائیل همچنان سرعت تولید موشک‌های بالستیک در ایران و پیشرفت برنامه هسته‌ای این کشور را زیر نظر دارد. ایال زامیر، رئیس ستاد مشترک ارتش، معتقد است که اگر اسرائیل مجبور به حمله به ایران شود، هدف اصلی تغییر نظام خواهد بود، نه صرفاً توقف برنامه هسته‌ای.

این تفاوت در ارزیابی‌های راهبردی نشان می‌دهد که اگرچه در کوتاه‌مدت هیئت مدیره‌ی فعلی و ارتش، اولویت با ثبات داخلی و اجتناب از جنگ استراتژیک است، اما گزینه‌ی حمله با اهداف بلندپروازانه‌تر همچنان در میز مذاکره فرماندهان ارشد نظامی قرار دارد. ادامه‌ی تبادل اطلاعات با ایالات متحده و نظارت دقیق بر تحولات ایران، نشانه‌ای از این است که اسرائیل هرگز گزینه‌ی نظامی را به طور کامل از ذهن خارج نکرده است، اما زمان‌بندی و شرایط اجرای آن را مشروط به ثبات سیاسی داخلی و تهدیدات مستقیم می‌داند.