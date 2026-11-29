حکم چهار سال حبس و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی کوروش کرامتی، نوکیش مسیحی، توسط دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی تایید شد. جزئیات پرونده و سوابق حقوقی.

حکم چهار سال حبس تعزیری و پنج سال و یک روز محرومیت از حقوق اجتماعی کوروش کرامتی ، نوکیش مسیحی، توسط شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با حکمی قطعی و بدون تغییر عیناً تأیید شد. این تصمیم در روز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه صادر گردید و روند حقوقی پرونده او را که ماه‌هاست در جریان است، به مرحله نهایی خود نزدیک کرد.

سوابق دستگیری و مراحل قضایی پرونده

پیش از این در تاریخ ۳۱ تیرماه امسال، شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی حسین یزدان‌خواه، کرامتی را به اتهام "فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام" به تحمل چهار سال حبس تعزیری و نیز محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال و یک روز محکوم کرده بود. این حکم اولیه مبنای تصمیم بعدی دادگاه تجدیدنظر قرار گرفت که در نهایت آن را رد کرد و تایید نمود.

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فرآیند حقوقی این پرونده از زمان بازداشت کرامتی در خردادماه آغاز شد. ماموران اداره اطلاعات استان خراسان رضوی در جریان عملیات دستگیری، به منزل وی یورش بردند و اقدام به تفتیش مکان مورد نظر کردند. در این حمله، شماری از وسایل شخصی کرامتی به همراه کتاب‌های مقدس و نمادهای مسیحی که در منزل یافت شد، ضبط و کنسل شد.

شرایط بازداشت و آزادی موقت با وثیقه سنگین

کوروش کرامتی پس از بازداشت اولیه، ده روز را در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد سپری کرد و در این مدت مورد بازجویی قرار گرفت. پس از پایان مراحل بازجویی، او به زندان وکیل‌آباد در شهر مشهد منتقل شد و در شرایط سخت‌تری نگهداری گردید.

این زندانی عقیدتی پس از گذشت سه ماه از بازداشت موقت، سرانجام با تودیع وثیقه‌ای به مبلغ سه میلیارد تومان موفق به کسب آزادی موقت شد. با وجود آزادی از زندان، پرونده قضایی او همچنان در جریان بود و سرانجام منجر به تایید حکم اولیه در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی شد.

پیامدهای حکم و وضعیت حقوقی نوکیشان در ایران

این تایید حکم نشان‌دهنده تداوم روند قضایی سخت‌گیرانه علیه فعالیت‌های مذهبی غیررسمی و فعالیت‌های تبلیغی در ایران است. محکومیت به حبس طولانی مدت همراه با محرومیت از حقوق اجتماعی، کرامتی را از انجام بسیاری از فعالیت‌های مدنی و اجتماعی بازخواهد داشت. این تصمیم دادگاه تجدیدنظر که عیناً حکم دادگاه بدوی را تایید کرده است، راه هرگونه اعتراض یا تغییر در روند محکومیت را بسته است.