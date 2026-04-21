مسعود پزشکیان در پیام بزرگداشت روز سعدی، با ستایش این شاعر بزرگ به عنوان معمار مدنیت ایرانی، بر لزوم بهرهگیری از میراث فکری وی برای مواجهه با چالشهای فرهنگی و اجتماعی امروز کشور تاکید کرد.
مسعود پزشکیان ، رئیسجمهور ایران در پیامی رسمی به مناسبت یکم اردیبهشتماه، روز بزرگداشت شیخ مصلحالدین سعدی شیرازی ، جایگاه رفیع این شاعر و اندیشمند بزرگ را در تکوین و استمرار فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی مورد ستایش قرار داد. رئیسجمهور در این پیام با اشاره به نقش بیبدیل سعدی در تاریخ ادبیات فارسی ، وی را معمار احیای مدنیت و اخلاق پس از بحرانهای سهمگین تاریخی، بهویژه دوران پس از حمله مغول برشمرد.
به باور دکتر پزشکیان، سعدی با بهرهگیری از حکمت عملی و زبان شیوای خود، توانست روح تازهای در کالبد جامعه ایرانی بدمد و با ترویج آموزههایی نظیر مدارا، عدالتخواهی، مسئولیتپذیری اجتماعی و همزیستی مسالمتآمیز، پیریزی یک ساختار فکری نوین را ممکن سازد که تا به امروز به عنوان ستون خیمه هویت ملی ما باقی مانده است. رئیسجمهور در بخش دیگری از این بیانیه با بازخوانی شرایط کنونی کشور، تأکید کرد که در جهان امروز که با چالشهای پیچیده فرهنگی و سیاسی روبهرو هستیم و دشمنان تمدنستیز تلاش میکنند موجودیت و هویت ملت ایران را تضعیف کنند، بازگشت به میراث مکتوب و فکری سعدی یک ضرورت راهبردی است. سعدی در نگاه پزشکیان، صرفاً یک شاعر غزلسرا نیست، بلکه حکیمی است که با نگاهی دقیق به حقوق انسانها و ضرورت اصلاحات اجتماعی، راهکارهایی را برای مدیریت بحرانهای اجتماعی ارائه داده است. از نظر دولت، بهرهگیری از این سرمایههای غنی فرهنگی میتواند به تقویت انسجام ملی و ایستادگی در برابر فشارهای بیرونی کمک شایانی کند؛ چرا که اندیشههای سعدی ریشه در باورهای اصیل دینی و اخلاق انسانی دارد و میتواند نقشه راهی برای بازسازی جامعه در مسیر پیشرفت و تعالی باشد. در ادامه این پیام، رئیسجمهور ضمن دعوت از اهالی فرهنگ و دانشگاهیان برای واکاوی عمیقتر در آثار گرانسنگی همچون گلستان و بوستان، تصریح کرد که سعدی با نگاهی ققنوسوار توانست فرهنگ ایرانی را از ویرانههای گذشته به اوج شکوه بازگرداند و امروز نیز ما نیازمند همین نگاه امیدوارانه و مدبرانه برای ساختن آیندهای روشن هستیم. در واقع، پیام پزشکیان بازتابدهنده این حقیقت است که زبان فارسی و ادبیات کلاسیک، ابزاری قدرتمند برای قدرت نرم ایران در عرصه بینالمللی است. وی با تبریک این روز فرخنده به تمامی فارسیزبانان و دوستداران تمدن ایرانی در سراسر جهان، ابراز امیدواری کرد که با توسل به آموزههای بلند انسانی که در کلام سعدی متبلور است، مسیر اعتلای جامعه و تقویت روحیه امید و همدلی در میان آحاد ملت بیش از پیش هموار گردد و ارزشهای اخلاقی بیش از گذشته در ارکان جامعه نهادینه شود
