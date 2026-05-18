مسعود پزشکیان در گردهمایی راویان ایران، ضمن اشاره به چالش‌های امنیتی و اقتصادی، بر ضرورت صداقت با مردم، پرهیز از تفرقه و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های انسانی کشور برای مقابله با فشارها و پیشبرد اهداف ملی تاکید کرد.

مسعود پزشکیان رئیس جمهور در مراسمی که با عنوان راویان ایران برای کارکنان روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی برگزار شد سخنان قابل تأملی را بیان کرد.

او در ابتدای سخنان خود به گونه‌ای صیمانه اشاره کرد که حتی از جزئیات دقیق حضور خود در این مراسم آگاه نبوده اما از اینکه در محیطی قرار گرفته که می‌تواند با مردم ارتباط برقرار کند ابراز خرسندی کرد. رئیس جمهور با تأکید بر این نکته که پروتکل‌های سختگیرانه نباید مانع خدمت‌رسانی به مردم شوند خاطرنشان کرد که هدف اصلی هر مقامی در دولت باید خدمتگزاری خالصانه باشد.

او بر این باور است که تا آخرین لحظات زندگی باید در مسیر خدمت به مردم گام برداشت و شهادت در راه این هدف را یک رستگاری بزرگ دانست. وی تصریح کرد که ترس از مرگ یا پنهان شدن در برابر تهدیدها با فلسفه مبارزه در تضاد است و هر کسی که برای وطنش می‌جنگد باید پذیرای هر اتفاقی باشد. در بخش دیگری از سخنان خود رئیس جمهور به فضای بین‌المللی و جنایات رخ داده در منطقه پرداخت.

او با اشاره به ترور رهبران و دانشمندان و حتی دانش‌آموزان ایرانی اظهار داشت که دنیای امروز که مدعی رعایت حقوق بشر و قوانین بین‌المللی است در برابر این جنایات تنها نظاره‌گر بوده است. وی با انتقاد شدید از کسانی که در داخل یا خارج از کشور این اقدامات را تشویق کردند بیان کرد که این رفتارها هرگز با وجدان بشری سازگار نیست.

رئیس جمهور همچنین شباهتی میان جنایات در خاک ایران و وقایع دردناک در غزه و فلسطین ترسیم کرد و اشاره کرد که رسانه‌های غربی چگونه تلاش می‌کنند جنایات گسترده را تحت عنوان دفاع از خود توجیه نمایند. او هشدار داد که دشمنان در ابتدا قصد داشتند با سرعت نظام جمهوری اسلامی را سرنگون کنند اما اکنون استراتژی خود را به ایجاد تفرقه و اختلاف افکنی تغییر داده‌اند تا از درون جامعه را متلاشی کنند.

یکی از محورهای اصلی سخنان رئیس جمهور موضوع چالش‌های اقتصادی و گرانی بود. وی با صراحتی کم‌نظیر تأکید کرد که در شرایط فعلی و در فضای تقابل با دشمن احتمال گرانی وجود دارد و مردم باید برای رسیدن به اهداف والاتر این سختی‌ها را بپذیرند. او هشدار داد که برخی افراد با بهره‌برداری از نارضایتی‌های معیشتی سعی می‌کنند فضای تفرقه ایجاد کنند و صدای اعتراضات را به ابزاری برای تخریب تبدیل نمایند.

پزشکیان تأکید کرد که نمی‌توان همزمان هم خواهان عزت و استقلال بود و هم از پذیرفتن هزینه‌های آن شانه خالی کرد. وی خاطرنشان کرد که دولت و کارشناسان شبانه‌روزی در تلاش هستند و حتی در روزهای تعطیل نیز برای کاهش فشارها بر مردم فعالیت می‌کنند اما واقعیت این است که زیرساخت‌های حیاتی کشور از جمله نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و تأسیسات گازی هدف حملات قرار گرفته‌اند و این آسیب‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت.

در نهایت رئیس جمهور بر لزوم صداقت با جامعه تأکید کرد و بیان داشت که نباید با شعارهای توخالی ادعا کرد که دشمن در حال نابودی مطلق است و ما هیچ مشکلی نداریم. او معتقد است که هر دو طرف با مشکلات جدی روبرو هستند اما ایران هرگز در برابر فشارهای خارجی سر خم نخواهد کرد.

وی خواستار تدبیر در اداره مملکت و همکاری همه‌جانبه مردم شد و پیشنهاد کرد که جامعه با اصلاح الگوی مصرف و پایین آوردن توقعات خود به دولت کمک کند تا کشور بتواند در برابر طوفان‌ها ایستادگی کند. رئیس جمهور همچنین بر اهمیت شمولیت و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های انسانی فارغ از قومیت، زبان و دیدگاه سیاسی تأکید کرد و گفت که هیچ کس نباید تصور کند عقل کل است.

او معتقد است برای رسیدن به سربلندی ملی باید به همه اجازه داد تا نقش خود را ایفا کنند و از هر تفاوتی به عنوان یک نقطه قوت برای پیشرفت ایران استفاده شود





مسعود پزشکیان وحدت ملی اقتصاد مقاومتی راویان ایران امنیت ملی

