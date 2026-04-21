رئیس‌جمهور لبنان با بیان اینکه مذاکرات به معنای تسلیم نیست، بر ضرورت توقف تجاوزات صهیونیستی و خروج اشغالگران به عنوان پیش‌شرط اصلی گفتگوهای صلح تاکید کرد.

رئیس‌جمهور لبنان در تازه‌ترین موضع‌گیری رسمی خود، ضمن تاکید بر ضرورت فوری پایان دادن به حملات و تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی و خروج کامل نیروهای اشغالگر از اراضی این کشور، راهبرد دولت بیروت برای ورود به مسیر مذاکرات را تبیین کرد.

وی با بیان اینکه دیپلماسی در شرایط بحرانی نوعی جنگ بدون خون‌ریزی محسوب می‌شود، تصریح کرد که پیگیری مسیرهای گفت‌وگو هرگز به منزله ناتوانی یا تسلیم در برابر فشارهای دشمن نیست، بلکه یک انتخاب راهبردی برای صیانت از امنیت ملی و استقرار صلح پایدار در منطقه پرآشوب خاورمیانه است. در این چارچوب، دولت لبنان اولویت اصلی خود را توقف بی‌قید و شرط ماشین جنگی رژیم صهیونیستی و بازگشت امنیت به مناطق مرزی قرار داده است تا پس از تحقق این پیش‌شرط‌ها، بتوان در فضایی عادلانه در مورد آینده گفت‌وگو کرد. ژوزف عون در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه وظیفه ملی و مسئولیت اجرایی او ایجاب می‌کند که از تمامی ابزارهای موجود برای کاهش آلام مردم لبنان استفاده کند، خاطرنشان کرد که مذاکره یک ابزار سیاسی برای حل گره‌های کور است و نباید آن را با امتیازدهی به دشمن اشتباه گرفت. وی افزود که هدف نهایی از این رویکرد، کاهش تنش‌ها و جلوگیری از تکرار فجایع انسانی است که طی ماه‌های اخیر بر سر مردم لبنان آوار شده است. عون تاکید کرد که هرگونه تصمیم‌گیری در این مسیر با رعایت خطوط قرمز ملی اتخاذ شده است و دولت نسبت به حفظ حاکمیت ارضی کشور حساسیت ویژه دارد. با این حال، وی اذعان داشت که مسیر پیش رو مسیری دشوار است و به حمایت همه‌جانبه مردم و جریان‌های سیاسی داخلی نیاز دارد تا بتوان در برابر زیاده‌خواهی‌های رژیم صهیونیستی ایستادگی کرد. این در حالی است که اعلام خبر شروع دور جدید مذاکرات، واکنش‌های متفاوتی را در فضای داخلی لبنان به همراه داشته و منجر به برگزاری تجمعات اعتراضی در برخی شهرهای این کشور شده است. بسیاری از جریان‌های مقاومت و گروه‌های مردمی معتقدند که مذاکره با رژیم صهیونیستی پیش از عقب‌نشینی کامل، به نوعی مشروعیت‌بخشی به اشغالگری تلقی می‌شود و باید بر لزوم خروج فوری اشغالگران پیش از هرگونه تعامل سیاسی تاکید کرد. در همین راستا، ناظران سیاسی منطقه بر این باورند که شکاف میان دولت و بخشی از جامعه مدنی لبنان، چالش اصلی در مسیر پیشبرد این سیاست دیپلماتیک است. در سطح بین‌المللی نیز، کنشگران منطقه‌ای به دقت تحولات میدانی و دیپلماتیک بیروت را دنبال می‌کنند، چرا که هرگونه تغییر در معادلات سیاسی لبنان می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر موازنه قدرت در منطقه داشته باشد و به همین دلیل، ضرورت رویکرد عقلانی در مواجهه با این شرایط بیش از پیش احساس می‌شود





