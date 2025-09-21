مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، در سمینار سالانه افسران صدور مجوز، بر اهمیت نظارت حرفهای بر باشگاهها تاکید کرد و به چالشهای مالی و زیرساختی پیش روی آنها اشاره نمود. وی بر لزوم کاهش زیان انباشته، ارتقای استانداردهای مالی و زیرساختی، و ایجاد شرایط برابر برای همه باشگاهها تأکید کرد.
به گزارش مشرق، مهدی تاج در مراسم افتتاحیه سمینار سالانه افسران صدور مجوز باشگاههای لیگ برتر آقایان و بانوان اظهار داشت: بسیار خوشحالم که چنین کمیتهای داریم. آنچه در AFC حائز اهمیت است و کاملاً در جریان آن هستم، این است که تنها بخشی که نگاه کنترلی دارد، کمیته صدور مجوز حرفهای است. ارکان دیگر یا تعطیل خواهند شد یا محدودتر عمل میکنند، اما این کمیته همچنان نقش نظارتی خود را حفظ خواهد کرد. وی ادامه داد: تنها محل کنترل باشگاهها، صدور مجوز حرفهای است.
بهطور مثال وقتی زمین چمن ورزشگاه تختی تهران استاندارد نیست، این کمیته باید فشار لازم را برای استانداردسازی وارد کند تا درباره میزبانی باشگاه تصمیمگیری شود. این موضوع کل قاعده را روشن میکند و تکلیف همه را مشخص خواهد کرد. تاج خاطر نشان کرد: همه مدیران با واقعیتها آشنا هستند. باید زیر سقف موجود بهترین عملکرد را ارائه کنیم. خودم در AFC شاهد بودم که زمانی فدراسیون فوتبال ایران تقریباً هیچیک از سؤالهای کنفدراسیون را پاسخ نمیداد، اما امروز به بهترین شکل به کنفدراسیون پاسخ میدهیم. وی با اشاره به اطلاعات به دستآمده از باشگاهها گفت: یکی از مشکلات اصلی، زیان انباشته است. در سال ۱۴۰۱ مجموع زیان انباشته باشگاهها به ۸۴۰ میلیارد تومان رسید. نمیگوییم این عدد باید صفر شود، اما باید روندی رو به بهبود طی کنیم. در جلسه اخیر هیئت رئیسه، زمان مشخصی برای کاهش تدریجی این زیان تعیین شد. رئیس فدراسیون فوتبال تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ میزان زیان انباشته به دو هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان رسید. اگر کمیته صدور مجوز حرفهای ورود نکند، این عدد میتواند در سال جاری به چهار هزار میلیارد تومان برسد. البته این برآورد ذهنی من است، اما در هر حال عدد بسیار بالایی محسوب میشود. اگر باشگاهها نتوانند زیان انباشته خود را کاهش دهند و صورتهای مالی مقبول ارائه کنند، مجوز حرفهای دریافت نخواهند کرد. وی همچنین اظهار داشت: فقط دو باشگاه در حال حاضر صورتهای مالی مقبول دارند. از نظر هزینهکرد، ما در آسیا جزو چهارمین کشور پرهزینه هستیم و برآورد من این است که امسال حتی به رتبه سوم هم برسیم. «ترکیب رقابتی بین باشگاهها متوازن نیست.»، تاج با بیان این جمله یادآور شد: یک باشگاه نزدیک به ۳۰۰ میلیارد هزینه کرده است و باشگاه دیگری بیش از یک همت! همچنین در بحث مالکیت، هشت باشگاه وضعیت مشخصی پیدا کردهاند که جای امیدواری است. راه بازسازی و استانداردسازی باشگاهها همین مسیری است که آغاز کردهایم. نباید مانند گذشته بهصورت باری به هر جهت پیش برویم بلکه باید اصولی عمل کنیم و در جهت استانداردسازی قدم برداریم. این سخنان نشاندهنده اهمیت حیاتی کمیته صدور مجوز حرفهای در کنترل و بهبود وضعیت مالی و زیرساختی باشگاههای فوتبال است. تاکید بر ضرورت کاهش زیان انباشته و ارتقای استانداردهای مالی و زیرساختی، مسیری روشن برای توسعه پایدار فوتبال باشگاهی در ایران ترسیم میکند. اشاره به تفاوتهای فاحش در هزینهکرد باشگاهها و عدم توازن رقابتی، لزوم نظارت دقیقتر و ایجاد شرایط برابر برای همه باشگاهها را برجسته میسازد. همچنین، تأکید بر اهمیت مالکیت شفاف و اصلاح ساختارهای مدیریتی، گامی مهم در جهت حرفهایسازی فوتبال باشگاهی است. در ادامه، مهدی تاج به مقایسه وضعیت فعلی فدراسیون با گذشته اشاره کرد و پیشرفتهای حاصله در تعامل با AFC را مورد تأکید قرار داد. این موضوع نشان میدهد که فدراسیون فوتبال ایران در مسیر بهبود و ارتقای جایگاه خود در سطح بینالمللی گام برمیدارد. از سوی دیگر، وی به چالشهای پیش روی باشگاهها اشاره کرد و نگرانی خود را نسبت به افزایش زیان انباشته ابراز داشت. این نگرانی نشاندهنده اهمیت اتخاذ تدابیر فوری برای کنترل هزینهها و افزایش درآمدها در باشگاهها است. در مجموع، سخنان مهدی تاج در این سمینار، یک نقشه راه برای تحول در فوتبال باشگاهی ایران ارائه میدهد. این نقشه راه بر پایه نظارت دقیق، استانداردسازی، شفافیت مالی و مالکیت متمرکز شده است. اجرای موفقیتآمیز این برنامهها، آینده روشنی را برای فوتبال باشگاهی ایران رقم خواهد زد
مهدی تاج فدراسیون فوتبال مجوز حرفهای زیان انباشته باشگاههای فوتبال