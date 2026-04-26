Head Topics

تاکید مخبر بر پیروزی نهایی و بازسازی زیرساخت‌ها پس از نبرد

اقتصادی - سیاسی News

📆4/26/2026 5:32 PM
📰EtemadOnline
137 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 86% · Publisher: 59%

محمد مخبر در دیدار با مدیران پتروشیمی کشور، پیروزی نهایی در نبرد جاری را ضامن امنیت ایران دانست و بر بازسازی زیرساخت‌ها و حل مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ تاکید کرد.

محمد مخبر ، در دیدار با اعضای هیئت مدیره شرکت‌های پتروشیمی کشور، با تاکید بر اهمیت مقطع کنونی در تاریخ انقلاب اسلامی، پیروزی نهایی در نبرد جاری را ضامن امنیت و آسایش پایدار برای ایران دانست.

او اظهار داشت که این پیروزی، به گونه‌ای خواهد بود که هیچ دشمنی دیگر جرأت طمع‌ورزی نسبت به خاک و ناموس این سرزمین را نخواهد داشت. مخبر با اشاره به چالش‌های لجستیکی پیش روی آمریکا و رژیم صهیونیستی و تاثیرگذاری ضربات دقیق نیروهای مسلح ایران بر محاسبات دشمن، تصریح کرد که در جمهوری اسلامی، احقاق حقوق مردم همواره در اولویت قرار دارد.

او امنیت و آرامش را به عنوان دستاوردهای کلیدی پس از پیروزی در این نبرد برشمرد و افزود که این دو عامل، خسارات وارده به زیرساخت‌های اقتصادی، از جمله مجتمع‌های پتروشیمی، را جبران خواهد کرد. مخبر در ادامه، به محدودیت‌های ارزی ناشی از جنگ و افزایش تقاضا برای ارز اشاره کرد و بر ضرورت ایجاد یک مدیریت واحد و هماهنگ تاکید نمود.

این مدیریت باید بر پایه دو اصل تفویض اختیار به مدیران و تسهیل‌گری در فرآیندها شکل گیرد تا در وهله اول، بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و سپس حل مشکلات مربوط به ارز را در دستور کار قرار دهد. او نقش کلیدی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نفت و بانک مرکزی را در این زمینه برجسته کرد و خواستار همکاری نزدیک این نهادها شد.

مخبر همچنین بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی و همکاری با کشورهای دوست برای واردات کالاهای مورد نیاز و تسریع فرآیند بازسازی تاکید کرد. او با اشاره به نقش حیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان کشور، پیشنهاد داد که با استفاده از توانمندی‌های این شرکت‌ها، بتوان مدت زمان بازسازی را کاهش داد و کیفیت کار را ارتقا بخشید.

مخبر افزود که استفاده از فناوری‌های نوین و دانش بومی، نه تنها در بازسازی زیرساخت‌ها بلکه در توسعه و پیشرفت صنایع پتروشیمی نیز نقش بسزایی خواهد داشت. او بر لزوم سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و حمایت از نوآوری در این حوزه تاکید کرد. مخبر همچنین از تلاش‌های جهادی کارکنان صنعت پتروشیمی در حفظ تداوم تولید و خدمت‌رسانی به مردم، علی‌رغم حملات تروریستی و جنایتکارانه دشمن، قدردانی کرد و بر ادامه این روند با جدیت بیشتر تاکید نمود.

او افزود که مقاومت و پایداری صنعت پتروشیمی، نشان‌دهنده عزم راسخ مردم ایران در مقابله با تهدیدات و تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی است. مخبر در پایان، بر اهمیت حفظ وحدت و همبستگی در برابر دشمنان و تلاش برای تقویت اقتصاد کشور در شرایط جنگی تاکید کرد. او از اعضای هیئت مدیره شرکت‌های پتروشیمی خواست تا با همدلی و همکاری، نقش خود را در تحقق این اهداف به نحو احسن ایفا کنند.

مخبر همچنین بر لزوم توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی در فرآیند بازسازی و توسعه صنایع پتروشیمی تاکید کرد و خواستار ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای جوانان و ایجاد ارزش افزوده در این حوزه شد. او افزود که صنایع پتروشیمی باید به عنوان یکی از موتورهای محرکه توسعه اقتصادی کشور، نقش خود را در ایجاد ثروت و رفاه برای مردم به نحو شایسته‌ای ایفا کنند.

مخبر همچنین بر اهمیت توجه به مسائل زیست‌محیطی در فعالیت‌های صنایع پتروشیمی تاکید کرد و خواستار استفاده از فناوری‌های پاک و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی در این حوزه شد. او افزود که حفظ محیط زیست، وظیفه‌ای همگانی است و صنایع پتروشیمی باید در این زمینه پیشگام باشند

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EtemadOnline /  🏆 9. in İR

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-28 11:45:44