محمد مخبر ، در دیدار با اعضای هیئت مدیره شرکتهای پتروشیمی کشور، با تاکید بر اهمیت مقطع کنونی در تاریخ انقلاب اسلامی، پیروزی نهایی در نبرد جاری را ضامن امنیت و آسایش پایدار برای ایران دانست.
او اظهار داشت که این پیروزی، به گونهای خواهد بود که هیچ دشمنی دیگر جرأت طمعورزی نسبت به خاک و ناموس این سرزمین را نخواهد داشت. مخبر با اشاره به چالشهای لجستیکی پیش روی آمریکا و رژیم صهیونیستی و تاثیرگذاری ضربات دقیق نیروهای مسلح ایران بر محاسبات دشمن، تصریح کرد که در جمهوری اسلامی، احقاق حقوق مردم همواره در اولویت قرار دارد.
او امنیت و آرامش را به عنوان دستاوردهای کلیدی پس از پیروزی در این نبرد برشمرد و افزود که این دو عامل، خسارات وارده به زیرساختهای اقتصادی، از جمله مجتمعهای پتروشیمی، را جبران خواهد کرد. مخبر در ادامه، به محدودیتهای ارزی ناشی از جنگ و افزایش تقاضا برای ارز اشاره کرد و بر ضرورت ایجاد یک مدیریت واحد و هماهنگ تاکید نمود.
این مدیریت باید بر پایه دو اصل تفویض اختیار به مدیران و تسهیلگری در فرآیندها شکل گیرد تا در وهله اول، بازسازی واحدهای آسیبدیده و سپس حل مشکلات مربوط به ارز را در دستور کار قرار دهد. او نقش کلیدی وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، نفت و بانک مرکزی را در این زمینه برجسته کرد و خواستار همکاری نزدیک این نهادها شد.
مخبر همچنین بر اهمیت بهرهگیری از ظرفیت دیپلماسی و همکاری با کشورهای دوست برای واردات کالاهای مورد نیاز و تسریع فرآیند بازسازی تاکید کرد. او با اشاره به نقش حیاتی شرکتهای دانشبنیان و نخبگان کشور، پیشنهاد داد که با استفاده از توانمندیهای این شرکتها، بتوان مدت زمان بازسازی را کاهش داد و کیفیت کار را ارتقا بخشید.
مخبر افزود که استفاده از فناوریهای نوین و دانش بومی، نه تنها در بازسازی زیرساختها بلکه در توسعه و پیشرفت صنایع پتروشیمی نیز نقش بسزایی خواهد داشت. او بر لزوم سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و حمایت از نوآوری در این حوزه تاکید کرد. مخبر همچنین از تلاشهای جهادی کارکنان صنعت پتروشیمی در حفظ تداوم تولید و خدمترسانی به مردم، علیرغم حملات تروریستی و جنایتکارانه دشمن، قدردانی کرد و بر ادامه این روند با جدیت بیشتر تاکید نمود.
او افزود که مقاومت و پایداری صنعت پتروشیمی، نشاندهنده عزم راسخ مردم ایران در مقابله با تهدیدات و تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی است. مخبر در پایان، بر اهمیت حفظ وحدت و همبستگی در برابر دشمنان و تلاش برای تقویت اقتصاد کشور در شرایط جنگی تاکید کرد. او از اعضای هیئت مدیره شرکتهای پتروشیمی خواست تا با همدلی و همکاری، نقش خود را در تحقق این اهداف به نحو احسن ایفا کنند.
مخبر همچنین بر لزوم توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی در فرآیند بازسازی و توسعه صنایع پتروشیمی تاکید کرد و خواستار ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای جوانان و ایجاد ارزش افزوده در این حوزه شد. او افزود که صنایع پتروشیمی باید به عنوان یکی از موتورهای محرکه توسعه اقتصادی کشور، نقش خود را در ایجاد ثروت و رفاه برای مردم به نحو شایستهای ایفا کنند.
مخبر همچنین بر اهمیت توجه به مسائل زیستمحیطی در فعالیتهای صنایع پتروشیمی تاکید کرد و خواستار استفاده از فناوریهای پاک و کاهش آلودگیهای زیستمحیطی در این حوزه شد. او افزود که حفظ محیط زیست، وظیفهای همگانی است و صنایع پتروشیمی باید در این زمینه پیشگام باشند
