رؤسای مجالس ایران و لبنان در گفتگوی تلفنی بر ضرورت گنجانده شدن لبنان در آتش‌بس احتمالی میان ایران و آمریکا تاکید کردند و حملات اسرائیل به جنوب این کشور را محکوم نمودند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران ، و نبیه بری، رئیس مجلس نمایندگان لبنان ، در تماسی تلفنی ضمن تبادل نظر پیرامون آخرین تحولات منطقه‌ای، به طور ویژه بر ضرورت گنجانده شدن لبنان در هرگونه توافق آتش‌بس احتمالی میان ایران و آمریکا تاکید کردند. این گفتگو در پی حملات مکرر ارتش اسرائیل به جنوب لبنان و افزایش تنش‌ها در منطقه صورت گرفت.

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مجلس لبنان، قالیباف و بری در این رایزنی تلفنی، ابعاد مختلف حملات اسرائیل به مناطق جنوبی لبنان و پیامدهای آن بر امنیت و ثبات منطقه را مورد بررسی قرار دادند. موضوع اصلی مورد تاکید طرفین، لزوم برقراری آتش‌بس فراگیر بود که بتواند شامل توقف حملات علیه لبنان نیز بشود. این در حالی است که پیشتر در هشتم آوریل، آمریکا و ایران اعلام آتش‌بس موقت کرده بودند. تهران در آن زمان مدعی شده بود که این توافق شامل لبنان نیز می‌شود، اما واشنگتن این موضوع را رد کرده بود. این اختلاف نظر بر اهمیت تاکید مجدد روسای دو مجلس بر گنجاندن لبنان در آتش‌بس صحه می‌گذارد.

رئیس مجلس ایران در این مکالمه، با اشاره به پیوندهای عمیق میان امنیت دو کشور، بر ضرورت تلاش مشترک برای برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه تاکید ورزید. وی مردم لبنان را بخشی جدایی‌ناپذیر از خود دانست و اولویت بالای تهران را در پیگیری برقراری آتش‌بس در لبنان مورد اشاره قرار داد. قالیباف همچنین به تلاش‌های گسترده ایران در مذاکرات اخیر در اسلام‌آباد اشاره کرد که هدف آن متعهد کردن طرف‌های درگیر به اجرای یک آتش‌بس دائمی در تمامی مناطق منازعه بود. این اظهارات نشان‌دهنده عزم جدی ایران برای حمایت از لبنان و تلاش برای کاهش تنش‌ها است.

از سوی دیگر، نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، در این گفتگوی تلفنی گزارشی از وضعیت میدانی جنوب لبنان ارائه داد و ارتش اسرائیل را به ارتکاب جنایات جنگی و آواره‌سازی سیستماتیک شهروندان لبنانی متهم کرد. وی بر مقاومت نیروهای لبنانی در برابر تجاوزات اسرائیل تاکید کرد و هرگونه ارتباط رسمی یا غیررسمی با دولت اسرائیل را به شدت رد نمود. بری اینگونه روابط را مغایر با منافع ملی لبنان و حقوق مردم این کشور دانست و بر لزوم حفظ تمامیت ارضی و استقلال لبنان در برابر فشارهای خارجی تاکید کرد. موضع قاطع بری نشان‌دهنده وحدت نظر میان ایران و لبنان در خصوص مقابله با تجاوزات اسرائیل و پیگیری منافع مشترک منطقه‌ای است.





