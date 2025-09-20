حجت‌الاسلام والمسلمین طیبی‌فر در مراسم معارفه مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه لرستان، بر اهمیت حفظ وحدت ملی، نقش موثر نیروهای مسلح در پاسخ به تهدیدات، و ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن تاکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طیبی‌فر روز شنبه در آیین معارفه مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه لرستان ، ضمن تقدیر از نقش موثر سازمان‌های موشکی و نیروی هوافضا در عملیات‌های اخیر، اظهار داشت که پاسخ‌های قاطع جمهوری اسلامی توانسته است موازنه را تغییر دهد.

وی انسجام ملی و همگرایی جناح‌های مختلف در تبعیت از رهبری را بزرگ‌ترین نعمت کشور دانست و تاکید کرد کسانی که به دنبال تضعیف این وحدت باشند، به نظام خیانت می‌کنند، زیرا مردم ایران با اتحاد و پشتیبانی از رهبر و نظام، توانسته‌اند در برابر فشارها و توطئه‌ها مقاومت کنند و دشمنان را به عقب‌نشینی وادارند. طیبی‌فر همچنین با اشاره به تحولات اخیر منطقه و اقدامات رژیم صهیونیستی، این تحرکات را ادامه‌ی همان طراحی دشمن برای تجزیه و سرنگونی جمهوری اسلامی ارزیابی کرد. وی با اشاره به دفاع مقدس، آن را نمونه‌ای روشن از ایستادگی ملت و نیروهای مسلح دانست که مانع از جدایی حتی یک وجب از خاک ایران شد و افزود: امروز همچنان مقاومت جانانه رزمندگان و حضور گسترده مردم از دستاوردهای مهم آن دوره به شمار می‌رود. وی همچنین با اشاره به آشکار شدن ماهیت رسانه‌های بیگانه، آن‌ها را سربازان دشمن معرفی کرد و از مردم خواست به این رسانه‌ها اعتماد نکنند. حجت‌الاسلام والمسلمین طیبی‌فر ریشه دشمنی قدرت‌های استکباری با ایران را تاریخی عنوان کرد و به این نکته اشاره کرد که این خصومت‌ها از دوران امپراتوری عثمانی آغاز شده و تا قراردادهایی مانند گلستان و ترکمنچای و در دوره‌های بعد با تحریک گروهک‌ها، جنگ تحمیلی و پروژه تجزیه‌طلبی ادامه داشته است. وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت حفظ وحدت ملی و نقش آن در مقابله با توطئه‌های دشمن تاکید کرد. طیبی‌فر با اشاره به تلاش‌های دشمنان برای ایجاد تفرقه در صفوف ملت، ضرورت هوشیاری و بصیرت مردم را در برابر این توطئه‌ها یادآور شد. وی همچنین بر لزوم تقویت بنیه دفاعی کشور و آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با هرگونه تهدید تاکید کرد. طیبی‌فر در ادامه سخنان خود با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمینه‌های مختلف، بر ضرورت حفظ و حراست از این دستاوردها تاکید کرد و از تلاش‌های مسئولان و خدمتگزاران نظام در این راستا قدردانی کرد. وی همچنین با اشاره به نقش مهم روحانیت در هدایت و رهبری جامعه، بر لزوم تقویت جایگاه روحانیت و بهره‌گیری از رهنمودهای علما و بزرگان دین در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی تاکید کرد. در این مراسم، ضمن تقدیر از زحمات حجت‌الاسلام والمسلمین علی درویشی، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن مفید به عنوان مسئول جدید دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه لرستان منصوب شد. طیبی‌فر در پایان سخنان خود، ضمن تبریک به حجت‌الاسلام والمسلمین مفید، برای ایشان آرزوی موفقیت در انجام وظایف محوله کرد و از خداوند متعال مسئلت نمود که همگان را در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ثابت قدم بدارد. وی بر اهمیت وحدت کلمه و انسجام ملی در مقابله با چالش‌های پیش رو تاکید کرد. طیبی‌فر با اشاره به نقش مردم در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، از آحاد ملت خواست تا با حفظ هوشیاری و بصیرت، در خنثی کردن توطئه‌های دشمنان همواره کوشا باشند. وی همچنین بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تاکید کرد و این فرهنگ را عاملی مهم در حفظ و ارتقای ارزش‌های انقلاب اسلامی دانست. طیبی‌فر در پایان سخنان خود، ضمن تشکر از حضور پرشور مردم در این مراسم، برای همه آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون کرد





