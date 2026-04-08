در گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور ایران و فرانسه، بر ضرورت آتش‌بس در لبنان و تلاش برای صلح و ثبات در منطقه تاکید شد. مسعود پزشکیان و امانوئل ماکرون در مورد تحولات منطقه‌ای و نقش فرانسه در این زمینه تبادل نظر کردند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران ، مسعود پزشکیان، در گفتگوی تلفنی با امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه ، بر ضرورت برقراری آتش‌بس در لبنان تاکید کرد و به نقش مهم فرانسه در این زمینه اشاره نمود. این گفت‌وگو که پیرامون تحولات منطقه‌ای و پس از اعلام آتش بس میان ایران و نیروهای متجاوز آمریکایی و رژیم صهیونیستی صورت گرفت، بر عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران برای استقرار صلح ، ثبات و امنیت در سراسر منطقه صحه گذاشت.

دکتر پزشکیان با اشاره به طرح ۱۰ ماده‌ای ایران، تاکید کرد که برقراری آتش‌بس در لبنان یکی از شروط اصلی این طرح بوده است و نقش فرانسه، به عنوان یکی از طرف‌های ضامن آتش‌بس پیشین در لبنان، در این مقطع زمانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وی همچنین پذیرش آتش‌بس از سوی ایران را نشانه‌ای از مسئولیت‌پذیری و اراده جدی ایران برای حل‌وفصل مناقشات از طریق دیپلماسی دانست. در این مکالمه تلفنی، رئیس جمهور ایران، ضمن انتقاد از عدم موضع‌گیری صریح و قاطع کشورهای اروپایی در محکومیت جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، خواستار ایفای نقش مؤثر و مسئولانه اروپا در حمایت از ثبات و امنیت پایدار در منطقه شد. ایشان همچنین از اروپا خواست تا با اعمال فشار بر آمریکا و رژیم صهیونیستی، آنها را به پایبندی به تعهدات خود و مقابله با هرگونه نقض تعهد وادار سازد. پزشکیان ناامنی‌های ایجاد شده در تنگه هرمز را نتیجه مستقیم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و بر ایفای نقش مسئولانه ایران در تأمین عبور ایمن شناورها در این آبراه حیاتی با حفظ منافع و امنیت ملی ایران تاکید نمود، همانطور که در سالیان گذشته این نقش را به خوبی ایفا کرده بود. در ادامه این گفت‌وگو، رئیس جمهور فرانسه با قدردانی از اقدام جمهوری اسلامی ایران در آزادی دو شهروند فرانسوی، اعلام آتش‌بس را گامی مهم در مسیر خاتمه کامل جنگ و برقراری صلح پایدار در منطقه دانست. امانوئل ماکرون نیز بر لزوم توقف درگیری‌ها در لبنان تاکید کرد و آمادگی پاریس برای همکاری در تلاش‌های بین‌المللی جهت استقرار صلح و امنیت در منطقه خلیج فارس را اعلام نمود. این تبادل نظرها نشان‌دهنده اهمیت تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران‌های منطقه‌ای و دستیابی به صلح و ثبات پایدار در خاورمیانه است. این گفتگوها در حالی صورت گرفت که منطقه همچنان شاهد تنش‌ها و چالش‌های امنیتی است و نیاز به همکاری‌های بین‌المللی برای کاهش این تنش‌ها بیش از پیش احساس می‌شود. ایران همواره بر حل و فصل اختلافات از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی تاکید داشته و تلاش‌های خود را برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه ادامه خواهد داد. فرانسه نیز به عنوان یکی از بازیگران مهم بین‌المللی، نقش مهمی در این راستا ایفا می‌کند و می‌تواند در تسهیل روند صلح و ثبات در منطقه موثر باشد





