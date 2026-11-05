تاکید بر تجارت پایدار و صادرات ارزش افزوده در همایش ایران و چین

عبدالساده نیسی مدیرکل دفتر شرق آسیا سازمان توسعه تجارت ایران بر ضرورت ارتقای صادرات با ارزش افزوده و تقویت کریدورهای تجاری با چین در همایش تجارت و سرمایه‌گذاری تاکید کرد.

عبدالساده نیسی ، مدیرکل دفتر شرق آسیا و اقیانوسیه در سازمان توسعه تجارت ایران ، در جریان نهمین همایش تجارت و سرمایه‌گذاری میان ایران و چین بر لزوم ایجاد مشارکتی پایدار، متوازن و مبتنی بر منافع مشترک میان دو کشور تاکید کرد. او با اشاره به ظرفیت‌های عظیم همکاری‌های اقتصادی، تصریح نمود که نگاه جمهوری اسلامی ایران به تعامل با چین تنها محدود به افزایش حجم مبادلات تجاری نیست، بلکه هدف نهایی، شکل‌دهی به ساختاری است که منجر به گسترش تجارت و توسعه سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی دو کشور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی شود.

محورهای راهبردی صادرات با ارزش افزوده

اولین محور راهبردی در همکاری‌های اقتصادی ایران و چین، توسعه صادرات با ارزش افزوده بالاتر عنوان گردید. وی با بیان اینکه یکی از اولویت‌های اصلی ایران حرکت از صادرات مواد خام و نیمه‌خام به سمت توسعه صادرات کالاهای با ارزش افزوده است، خاطرنشان ساخت که این رویکرد نقش مستقیمی در ایجاد درآمد صادراتی بیشتر و اشتغال‌زایی دارد.

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نیسی ظرفیت‌های متنوع ایران را شامل صنایع غذایی، محصولات کشاورزی فرآوری‌شده، پتروشیمی، صنایع معدنی، مصالح ساختمانی و محصولات صنعتی برشمرد و تاکید کرد که همکاری با شرکای چینی می‌تواند به تکمیل زنجیره‌های تامین و تقویت رقابت‌پذیری اقتصادی ایران کمک شایانی کند. از دیدگاه این مقام مسئول، حضور اثربخش بنگاه‌های اقتصادی دو کشور در بازارهای جهانی نیازمند ارتقای کیفیت محصولات و توسعه تولید داخلی است.

نقش حیاتی کریدورهای تجاری و جغرافیایی

تقویت مسیرهای تجاری ایران و چین به عنوان دومین محور مهم و راهبردی، مورد توجه ویژه قرار گرفت. مدیرکل دفتر شرق آسیا سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به موقعیت جغرافیایی استراتژیک ایران، آن را حلقه‌ای موثر در اتصال شرق و غرب و همچنین شمال و جنوب دانست که امکان ایفای نقش محوری در تجارت جهانی را فراهم می‌سازد.

وی کریدورها را صرفاً مسیر انتقال کالا ندانست و افزود که این مسیرها بستری برای گسترش تجارت، توسعه خدمات پشتیبانی، ایجاد مراکز توزیع منطقه‌ای و شکل‌گیری همکاری‌های اقتصادی پایدار هستند. دستیار معاون وزیر در این حوزه گفت که همکاری دوجانبه می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌های مبادله و تسهیل دسترسی به بازارها، زمینه‌ساز افزایش حجم تجارت و شکل‌گیری منافع مشترک بلندمدت برای کشورهای منطقه باشد.

استراتژی‌های برندسازی و زیرساخت‌های الکترونیک

بررسی برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران برای ارتقای جایگاه برند ملی در بازار چین و افزایش اثربخشی مراکز تجاری فعال در این کشور، بخش دیگری از دغدغه‌های مطرح شده بود. وی توسعه همکاری‌های اقتصادی میان استان‌های دو کشور را یکی دیگر از اهداف کلان دانست که نیازمند تعامل مستقیم و هدفمند فعالان اقتصادی در سطح محلی است.

به گفته نیسی، بهره‌گیری از ظرفیت سکوهای تجارت الکترونیک برای معرفی و عرضه کالاهای ایرانی، ابزاریتی ضروری برای نفوذ بیشتر در بازار چین محسوب می‌شود. او امیدواری خود را ابراز کرد که این همایش به شکل‌گیری همکاری‌های جدید، توسعه روابط تجاری، انعقاد توافق‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک میان فعالان اقتصادی دو کشور منجر شود.

زیرساخت‌های اجرایی و حمایت‌های سازمانی

همایش تجارت و سرمایه‌گذاری ایران و چین در حاشیه نهمین نمایشگاه بین‌المللی واردات چین (CIIE) و با برنامه‌ریزی سازمان توسعه تجارت ایران و رایزنان بازرگانی جمهوری اسلامی ایران مستقر در شانگهای و پکن برگزار گردید. این رویداد فرصتی مناسب برای تعامل چهره‌به‌چهره و بررسی راهکارهای عملیاتی در فضای واقعی بازار جهانی بود.

در پایان سخنان خود، نیسی بر آمادگی کامل سازمان توسعه تجارت ایران برای حمایت از گسترش همکاری‌های اقتصادی دو کشور تاکید کرد و ابراز داشت که این سازمان در چارچوب وظایف قانونی خود از توسعه این روابط حمایت کرده و زمینه تسهیل ارتباطات و تعاملات تجاری میان دو کشور را فراهم می‌آورد. این رویکرد نشان‌دهنده تعهد نهادی به ایجاد بستری مساعد برای پیشرفت اقتصادی مشترک است.