نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، با تاکید بر اولویت توقف کامل آتش‌بس در غزه، هرگونه مذاکره سیاسی را بدون توقف جنگ غیرقابل قبول دانست و عقب‌نشینی اسرائیل را شرط اصلی هرگونه توافق اعلام کرد.

نبیه بری ، رئیس پارلمان لبنان ، در اظهاراتی قاطع و صریح، بر اولویت مطلق توقف کامل آتش‌بس در غزه پیش از هرگونه مذاکره سیاسی تاکید کرد.

او با رد هرگونه تلاش برای پیش‌برد مذاکرات بدون توقف جنگ، تصریح نمود که هیچ مذاکره‌ای تا زمانی که آتش‌بس برقرار نشود، امکان‌پذیر نخواهد بود. بری با بیان اینکه هیچ عجله‌ای برای ورود به مذاکراتی با نتایج نامعلوم وجود ندارد، هشدار داد که هیچ امتیازی به صورت مجانی در روند مذاکرات اعطا نخواهد شد.

او تاکید کرد که هرگونه مذاکره‌ای که فاقد تضمین‌های لازم برای پایان دادن به تجاوزات باشد، غیرقابل قبول است و عقب‌نشینی کامل نیروهای اسرائیلی از تمامی مناطق اشغالی، شرط اساسی و غیرقابل مذاکره برای هرگونه توافق آتی خواهد بود. رئیس پارلمان لبنان همچنین نسبت به اتکا به وعده‌های غیرقابل اعتماد در خصوص وضعیت جنوب لبنان هشدار داد و بر لزوم مقاومت در برابر فشارهای خارجی تاکید کرد.

این مواضع قاطع، نشان‌دهنده خط قرمزهای لبنان در هرگونه تلاش برای حل و فصل بحران جاری است و بر اهمیت حفظ حاکمیت و استقلال کشور تاکید دارد. بری با اشاره به پیچیدگی‌های سیاسی و منطقه‌ای، بر ضرورت اتخاذ رویکردی محتاطانه و هوشمندانه در مذاکرات تاکید کرد و خواستار توجه به منافع ملی لبنان شد. او همچنین از جامعه بین‌المللی خواست تا نقش سازنده‌ای در توقف جنگ و برقراری صلح پایدار ایفا کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به آتش‌بس در غزه همچنان ادامه دارد، اما با توجه به مواضع سختگیرانه طرفین، چشم‌انداز روشنی برای حل بحران وجود ندارد. رئیس پارلمان لبنان با تاکید بر وحدت و انسجام ملی، خواستار حمایت همه لبنانی‌ها از مواضع اصولی کشور در برابر تجاوزات و فشارهای خارجی شد.

او همچنین بر لزوم تقویت مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن تاکید کرد و اطمینان داد که لبنان در دفاع از حقوق و منافع خود، قاطعانه عمل خواهد کرد. این مواضع قاطع، نشان‌دهنده عزم راسخ لبنان برای حفظ استقلال و حاکمیت خود در برابر تهدیدات خارجی است و بر اهمیت حمایت از مقاومت و ایستادگی در برابر تجاوزات تاکید دارد.

بری همچنین به موضوع دخالت‌های خارجی در امور داخلی لبنان اشاره کرد و هشدار داد که هیچ‌گونه دخالتی در تعیین سرنوشت لبنان پذیرفته نخواهد شد. او بر لزوم حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی لبنان تاکید کرد و خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با فشارهای خارجی شد. این اظهارات، نشان‌دهنده نگرانی عمیق لبنان از دخالت‌های خارجی در امور داخلی کشور است و بر اهمیت حفظ استقلال و حاکمیت ملی تاکید دارد.

علاوه بر این، اخبار دیگری نیز در رسانه‌ها منتشر شده است که نشان‌دهنده تشدید تنش‌ها در منطقه است. ایران به اظهارات اخیر بحرین واکنش نشان داده و تاکید کرده است که علل ریشه‌ای وضعیت موجود به صورت عامدانه نادیده گرفته می‌شود. همچنین، گزارش‌هایی از گشت‌زنی مخفیانه آمریکا با دو ناوشکن و حملات هشداردهنده ایران در تنگه هرمز منتشر شده است.

این تحولات، نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌ها در مورد احتمال وقوع درگیری‌های نظامی در منطقه است و بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها تاکید دارد. در داخل ایران نیز، انتقادات تندی از اظهارات جنجالی شیخ قاسمیان مطرح شده است و برخی خواستار برخورد قاطع با او شده‌اند. عربستان سعودی نیز از ادامه مذاکرات بین ایران و آمریکا حمایت کرده است.

