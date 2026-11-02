تاکید پزشکیان بر اولویت معیشت و توقف تولید در برابر توطئه دشمن

مسعود پزشکیان در نشست با استانداران بر ضرورت شناسایی نیازمندان، مدیریت مصرف انرژی برای حفظ تولید و ارائه یارانه به مناطق محروم تاکید کرد.

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران روز دوشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۵ در نشستی تخصصی با حضور استانداران و شهرداران کلان‌شهرها و مراکز استان‌های کشور، بر اولویت‌بندی موضوعات حیاتی معیشت و امنیت اقتصادی تمرکز کرد. وی در این دیدار که با محوریت تقویت پایه‌های زندگی مردم برگزار شد، هشدار داد که دشمنان قصد دارند با ایجاد جنگ روانی و فشارهای اقتصادی، جامعه را تسلیم کنند اما این امر امکان‌پذیر نیست.

شناسایی دقیق نیازمندان و عدالت در توزیع یارانه

رئیس‌جمهور تصریح کرد که دولت نباید بپذیرد عده‌ای از اقشار آسیب‌پذیر در تأمین نیازهای اولیه خود ناتوان باشند و وظیفه اصلی مدیران شناسایی صحیح محرومان است. مسعود پزشکیان اعلام کرد که هدف نهایی رسیدگی بیشتر به کسانی است که نیازمندتر هستند تا ساکنان استان‌های مرزی و محروم دچار مشکل معیشتی نشوند. وی افزود که در این راستا کالاها باید ارزان‌تر از تهران و استان‌های مرکزی در اختیار مردم قرار گیرد و اگر لازم باشد دولت برای تحقق این عدالت اجتماعی یارانه اختصاص خواهد داد.

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قطع یارانه ثروتمندان برای حمایت از قشر ضعیف

پزشکیان با اشاره به لزوم اصلاح ساختار حمایت‌های مالی، بیان داشت که قطع کردن یارانه افراد دارای تمکن بالا برای ارائه کمک بیشتر به نیازمندان یک اقدام ضروری است. رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد که آموزش فرزندان و مدرسه‌سازی در استان‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است و ارتقای تجهیزات آموزشی و روش تدریس نیازمند همکاری خیرین و اعتبارات دولتی است. وی تأکید کرد که این اقدامات عین عدالت بوده و دغدغه اصلی دولت و استان‌ها بهبود کیفیت زندگی و آموزش است.

حفظ تولید صنعتی با مدیریت هوشمند مصرف انرژی

در بخش دیگری از سخنان خود، مسعود پزشکیان بر ضرورت عبور از چالش‌های ساخته شده توسط دشمنان با افزایش تاب‌آوری مردم تأکید کرد. وی اعلام کرد که برای جلوگیری از قطع برق و گاز بخش تولید، باید فرهنگ صرفه‌جویی و مدیریت مصرف انرژی نهادینه شود. رئیس‌جمهور ابراز داشت که حاضر است برق اتاق شخصی خود را قطع کند اما اجازه نمی‌دهد برق و گاز بخش تولید متوقف شود که منجر به بیکاری کارگران گردد.

تعطیلی مراکز پرمصرف و نظارت بر بهره‌وری شرکت‌ها

رئیس‌جمهور دستور داد سالن‌های همایش پرمصرف، استخرها و مراکز بی‌بازده تعطیل شوند تا انرژی آن‌ها به بخش تولید اختصاص یابد. وی همچنین خواستار مدیریت شرکت‌های زیان‌ده و محروم کردن مدیران آن‌ها از امتیازات شد و گفت که به دنبال کسب مجوز از رهبری معظم انقلاب برای اعمال این مقررات است. پزشکیان تأکید کرد که گماردن افراد نالایق از طریق توصیه‌های غیرکارشناسی خیانت به کشور محسوب می‌شود و بخش خصوصی باید بهره‌وری واقعی داشته باشد.

اعتماد به توانمندی داخلی و حل مشکلات با گفت‌وگو

پزشکیان با اشاره به اختیارات داده شده توسط رهبر معظم انقلاب، بیان کرد که تلاش می‌کند مشکلات را از طریق گفت‌وگو حل کند و هیچ‌کس در جنگ منفعت نمی‌برد. وی خاطرنشان کرد که ایران چیزی از کشورهای منطقه کم ندارد و تنها باید باور کنیم که توانمند هستیم و می‌توانیم به قله‌های پیشرفت برسیم. رئیس‌جمهور در پایان یادآور شد که مردم در سال گذشته مردانه در میدان حضور داشتند و وظیفه داریم برای حل مشکلات آنان همیشه در صحنه باشیم.