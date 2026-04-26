تاکید لاوروف بر حل بحران تنگه هرمز و ازسرگیری مذاکرات صلح اوکراین

وزیر امور خارجه روسیه خواستار حل فوری بحران تنگه هرمز و ازسرگیری جدی تلاش‌ها برای صلح در اوکراین از سوی آمریکا شد. او همچنین به احیای نشانه‌های نژادپرستی در اوکراین اشاره کرد.

سرگئی لاوروف ، وزیر امور خارجه روسیه ، امروز بر اهمیت حل‌وفصل فوری وضعیت پیچیده تنگه هرمز و همچنین ازسرگیری جدی تلاش‌ها برای تسهیل روند صلح در اوکراین از سوی ایالات متحده آمریکا تاکید کرد.

لاوروف در اظهاراتی که خبرگزاری ریانووستی منتشر کرده، تصریح نمود که اولویت اصلی برای آمریکا باید یافتن راه حلی سریع و موثر برای بحران تنگه هرمز باشد و پس از آن، توجه خود را به بحران اوکراین معطوف کند. این تاکید در پی تصمیم ایران مبنی بر محدود کردن تردد کشتی‌های آمریکایی، صهیونیستی و متحدانشان در تنگه هرمز و اعمال شرایط سختگیرانه برای سایر کشتی‌های تجاری پس از آغاز تنش‌های اخیر و جنگ غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.

این اقدام ایران، بازارهای جهانی انرژی و مالی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و منجر به افزایش قابل توجه قیمت سوخت در بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای اروپایی شده است. اگرچه ایران پس از برقراری آتش‌بس موقت با آمریکا با بازگشایی مشروط تنگه هرمز موافقت کرد، اما نقض آتش‌بس توسط آمریکا در لبنان و ارائه درخواست‌های غیرمنطقی در مذاکرات اسلام‌آباد، باعث شد ایران بار دیگر تنگه هرمز را به حالت قبلی بازگرداند و قانون را بر کشتی‌های متخلف اعمال کند.

علاوه بر این، ایران ابتکار عمل دریافت عوارض برای عبور کشتی‌های تجاری از این آبراه بین‌المللی را مطرح کرده و اخیراً اعلام شده است که مرحله‌ای از این عوارض به خزانه کشور واریز شده است. لاوروف همچنین در ادامه سخنان خود، به احیای نشانه‌های نژادپرستی و نازیسم در اوکراین اشاره کرد و گفت که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، از این روند حمایت می‌کند.

او با اشاره به اظهارات زلنسکی مبنی بر اینکه اوکراین از تمام کشورهای اروپایی دفاع خواهد کرد و قدرتمندترین ارتش اروپا را در اختیار دارد، ابراز نگرانی کرد که این رویکرد به نتیجه مطلوبی نخواهد انجامید. لاوروف همچنین به اصرار زلنسکی برای عضویت فوری اوکراین در اتحادیه اروپا انتقاد کرد و این کشور را به حمایت از رژیم‌های نژادپرست، ممنوعیت فرهنگ روسی و سرکوب کلیسای ارتدکس قانونی متهم کرد.

درخواست لاوروف برای ازسرگیری تلاش‌های صلح‌آمیز در اوکراین، در حالی مطرح می‌شود که مذاکرات صلح ژنو که در اواخر فوریه ۲۰۲۶ با حضور نمایندگان روسیه، اوکراین و آمریکا برگزار شد، به نتیجه نرسید. با این حال، زلنسکی اخیراً در سفر به جمهوری آذربایجان، آمادگی خود را برای برگزاری مذاکرات صلح در آینده نزدیک در این کشور اعلام کرده است، مشروط بر اینکه روسیه برای دیپلماسی آماده باشد.

او تاکید کرد که روسیه باید توانایی پایان دادن به جنگ را داشته باشد. در مقابل، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرده است که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در صورت وجود دیداری هدفمند و سازنده برای نهایی کردن توافقات با زلنسکی، آماده این دیدار خواهد بود. با این حال، او همچنین تاکید کرد که مسکو اراده سیاسی لازم از سوی کی‌یف برای حل‌وفصل بحران اوکراین را مشاهده نمی‌کند.

پسکوف تصریح کرد که دستیابی به اهداف «عملیات نظامی ویژه» و تامین منافع روسیه از اولویت‌های اصلی مسکو است و این اهداف به محافظت از روسیه در برابر تهدیدات تروریستی از سوی کی‌یف کمک خواهد کرد. او همچنین آمادگی روسیه برای دیدار با مذاکره‌کنندگان آمریکایی در مورد بحران اوکراین را اعلام کرد و گفت که مسکو از این دیدار استقبال می‌کند.

به طور خلاصه، موضع روسیه بر حل بحران تنگه هرمز به عنوان پیش‌شرطی برای پیشرفت در مذاکرات اوکراین و همچنین مشاهده اراده سیاسی واقعی از سوی کی‌یف برای دستیابی به صلح استوار است





