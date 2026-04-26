تاکید بر اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

رئیس سازمان امور اراضی کشور بر اهمیت اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکید کرد و خواستار تلاش جدی در این زمینه شد. این قانون با هدف حفظ حقوق مالکیت، جلوگیری از اختلافات و ایجاد شفافیت در بازار املاک به اجرا در میآید.
رئیس سازمان امور اراضی کشور، داور نامدار، در دومین نشست هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر اهمیت حیاتی و فوری اجرای کامل این قانون تاکید کرد.
ایشان این اقدام را نه تنها یک وظیفه قانونی، بلکه یک مسئولیت سازمانی خطیر برشمردند و خواستار تلاش جدی و مستمر در راستای تحقق این هدف شدند. نامدار با اشاره به تاکیدات مکرر مسئولان ارشد قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کردند که اجرای دقیق و بیکموکاست این قانون، از اولویتهای اصلی این دو نهاد به شمار میرود.
این تاکید نشاندهنده اهمیت راهبردی ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در راستای حفظ حقوق مالکیت، جلوگیری از بروز اختلافات و ایجاد شفافیت در بازار املاک و مستغلات است. رئیس سازمان امور اراضی کشور همچنین بر لزوم انجام استعلامهای دقیق و کامل از تمامی دستگاههای متولی مرتبط با این حوزه تاکید کردند. ایشان خواستار بررسی و اجرای صحیح تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه شدند تا اطمینان حاصل شود که هیچگونه ابهامی در فرآیند ثبت معاملات وجود نداشته باشد.
این رویکرد نشاندهنده توجه ویژه به جزئیات و تلاش برای ایجاد یک سیستم ثبت رسمی کارآمد و قابل اعتماد است. نامدار در ادامه سخنان خود، به اهمیت تسریع در فرآیند عقد قرارداد با شرکتهای صاحب صلاحیت اشاره کردند و خواستار انجام اقدامات لازم در استانها به گونهای شدند که حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز، قراردادهای مربوطه نهایی و امضا شوند. این اقدام به منظور افزایش سرعت و کارایی فرآیند ثبت معاملات و کاهش زمان انتظار برای متقاضیان انجام شده است.
ایشان همچنین اعلام کردند که گزارشهای مربوط به اجرای این قانون در استانها به طور مرتب به وزیر جهاد کشاورزی ارسال خواهد شد و دستگاه قضایی نیز با دقت و جزئیات، نحوه اجرای قانون را در سراسر کشور مورد بررسی قرار خواهد داد. این نظارت مستمر به منظور اطمینان از اجرای صحیح و یکپارچه قانون در تمامی استانها و جلوگیری از هرگونه تخلف یا سوءاستفاده انجام میشود.
اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گامی مهم در راستای اصلاح نظام ثبت اسناد و املاک کشور و ایجاد یک بازار املاک شفاف و امن است. این قانون با الزام به ثبت تمامی معاملات اموال غیرمنقول، از جمله خرید و فروش، انتقال و رهن، به کاهش ریسکهای ناشی از معاملات غیررسمی و جلوگیری از بروز اختلافات حقوقی کمک میکند.
همچنین، با ایجاد یک پایگاه داده جامع و دقیق از اموال غیرمنقول، امکان نظارت و کنترل بر بازار املاک را فراهم میسازد و به دولت در برنامهریزی و سیاستگذاری در این حوزه کمک میکند. علاوه بر مزایای حقوقی و اقتصادی، اجرای این قانون میتواند به افزایش اعتماد عمومی به نظام ثبت اسناد و املاک و تشویق سرمایهگذاری در این حوزه نیز کمک کند.
با ایجاد یک محیط امن و قابل اعتماد برای معاملات اموال غیرمنقول، سرمایهگذاران بیشتری به سرمایهگذاری در این حوزه ترغیب خواهند شد که این امر میتواند به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال کمک کند. در نهایت، اجرای کامل و صحیح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نیازمند همکاری و هماهنگی تمامی دستگاههای متولی مرتبط با این حوزه، از جمله سازمان امور اراضی کشور، قوه قضاییه، وزارت جهاد کشاورزی و دفاتر اسناد رسمی است.
با ایجاد یک سازوکار مناسب برای تبادل اطلاعات و هماهنگی بین این دستگاهها، میتوان فرآیند ثبت معاملات را تسریع و کارایی آن را افزایش داد و به اهداف این قانون دست یافت. این قانون همچنین میتواند به کاهش فساد اداری و رانتخواری در بازار املاک کمک کند. با الزام به ثبت تمامی معاملات، امکان پنهانکاری و سوءاستفاده از خلأهای قانونی کاهش مییابد و شفافیت در فرآیند معاملات افزایش مییابد.
این امر میتواند به ایجاد یک بازار املاک سالم و عادلانه کمک کند و از حقوق مالکان و خریداران محافظت نماید. رئیس سازمان امور اراضی کشور در پایان سخنان خود، از تمامی دستاندرکاران و فعالان در حوزه ثبت اسناد و املاک خواست تا با تمام توان در راستای اجرای این قانون تلاش کنند و از هیچگونه کوششی دریغ نکنند.
ایشان ابراز امیدواری کردند که با همکاری و همدلی تمامی ذینفعان، بتوان این قانون را به طور کامل و موثر اجرا کرد و به اهداف آن دست یافت
