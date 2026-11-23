کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در مراسم پذیرش اعتبارنامه سفیران ابراز کرد که صلح، توسعه و رفاه اهداف اصلی سیاست خارجی این کشور است. این بیانیه نشان‌دهنده رویکرد دیپلماتیک جدید پیونگ‌یانگ در قبال جامعه جهانی است.

کیم جونگ اون ، رهبر کره شمالی ، در جریان مراسم رسمی پذیرش اعتبارنامه‌های سفیران ده کشور مختلف در پایتخت این کشور، سخنان مهمی را در خصوص اصول و اهداف راهبردی دیپلماسی پیونگ‌یانگ به زبان آورد. وی در این سخنرانی که با حضور دیپلمات‌های اعزامی از کشورهای مختلف برگزار شد، بر خط‌مشی شفاف و صلورجویانه حکومت کره شمالی در صحنه بین‌المللی تاکید کرد و اعلام نمود که سلطه‌طلبی و توسعه‌خواهی بیجا از اصول بنیادین این ابرقدرت کمونیستی نیست.

اهداف اصلی دیپلماسی کره شمالی چیست

رهبر کره شمالی در این مراسم توضیح داد که سه محور اصلی، صلح، توسعه و رفاه مردم، اهداف اساسی سیاست خارجی این کشور محسوب می‌شوند. بر اساس بیانیه‌های منتشر شده توسط خبرگزاری اسپوتنیک، کیم جونگ اون صراحتا اعلام کرد که کره شمالی هیچ‌گاه به دنبال سلطه‌گری، تجاوزگری یا اعمال زور در روابط بین‌الملل نیست. وی با بیان اینکه خشونت و رفتارهای تهاجمی در هیچ بخشی از سیاست خارجی پیونگ‌یانگ جایگاه ندارد، بر ثبات و پایداری مواضع این کشور در عرصه جهانی تاکید ورزید. وی ادامه داد که رهبری کره شمالی همواره بر موضع ثابت و غیرقابل تغییر برای دفاع از عدالت و صلح بین‌المللی، تلاش مستمر برای پیشرفت و توسعه داخلی، و ترویج دوستی و هماهنگی با سایر ملل در سراسر جهان پایبند بوده است. این اظهارات نشان‌دهنده تلاش دیپلماتیک برای تغییر تصویر بین‌المللی کره شمالی و نشان دادن رویکردی مسالمت‌آمیز در عین حفظ اصول ایدئولوژیک داخلی است.

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شرایط برقراری روابط دیپلماتیک با جهان

کیم جونگ اون در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که پیونگ‌یانگ آمادگی کامل دارد تا پیوندهای دوستانه و همکاری‌های سازنده را با تمام کشورهایی که به حاکمیت ملی کره شمالی احترام می‌گذارند و با این کشور دوستی برقرار کرده‌اند، تقویت نماید. وی تاکید کرد که این روابط باید بر پایه سه اصل کلیدی استوار باشد: احترام متقابل، برابری در حقوق و منافع مشترک برای تمامی طرفین درگیر در مذاکرات و همکاری‌ها.

رهبر کره شمالی افزود که هدف نهایی این همکاری‌های دیپلماتیک، کمک به رفاه مشترک بشریت است. این بیانیه نشان می‌دهد که کره شمالی مایل است با تکیه بر اصول دیپلماسی کلاسیک و دوری از تنش‌های نظامی، زمینه‌های لازم برای تعامل سازنده با جامعه بین‌المللی را فراهم آورد. این رویکرد می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر نحوه برقراری ارتباط سفارتخانه‌ها و مقامات دیپلماتیک با پایتخت کره شمالی داشته باشد.

تحلیل تحولات اخیر در روابط بین‌الملل

بررسی این سخنان در کنار تحولات اخیر نشان می‌دهد که کره شمالی سعی دارد با ارائه پیام‌های صلح‌آمیز، توجه جامعه جهانی را از تنش‌های منطقه‌ای به سمت همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی سوق دهد. این استراتژی دیپلماتیک در حالی اجرا می‌شود که همزمان گزارش‌هایی از تحرکات مرزی و تغییر در ساختارهای امنیتی این کشور نیز منتشر شده است. کیم جونگ اون با حضور در مراسم پذیرش سفیران، تلاش کرد تا چهره‌ای باز و گفتگوپذیر از حکومت خود به نمایش بگذارد.

در نهایت، تاکید رهبر کره شمالی بر اصول احترام متقابل و منافع مشترک، می‌تواند به عنوان نقطه عطفی در تاریخ دیپلماسی این کشور تلقی شود. اگرچه اعمال عملی این اصول در بستر پیچیده روابط بین‌الملل با چالش‌های خاص خود همراه است، اما پیام روشن کیم جونگ اون برای جهان این است که کره شمالی آماده گفتگو و همکاری است، به شرطی که حقوق و حاکمیت این کشور به رسمیت شناخته شود. این رویکرد می‌تواند در آینده نزدیک تاثیرات قابل توجهی بر معادلات سیاسی منطقه و جهان داشته باشد.