تاکید بر دیپلماسی و مقاومت ملی: گزارش سخنگوی دولت درباره جنگ تحمیلی و بازسازی

سخنگوی دولت با تاکید بر اهمیت دیپلماسی در تامین منافع ملی، به تشریح دستاوردهای مقاومت در برابر تجاوز پرداخت و به آسیب‌های ناشی از جنگ تحمیلی و برنامه‌های بازسازی کشور اشاره کرد.

فاطمه مهاجرانی، امروز یکشنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۵ در یک گزارش تلویزیونی با تاکید بر اهمیت دیپلماسی برای ایران، اعلام کرد که دستگاه دیپلماسی کشور به منظور تامین، حفظ و صیانت از منافع ملی، به فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد. وی همچنین خاطرنشان کرد که این تلاش‌ها در شرایطی انجام می‌شود که نیروهای مسلح ایران در آمادگی کامل به سر می‌برند و مردم نیز با حضور گسترده در خیابان‌ها، حمایت خود را از نیروهای مسلح ابراز داشته‌اند.

مهاجرانی با اشاره به اینکه ایران آغازگر جنگ نبوده است، افزود که دشمن جنگ را آغاز کرد، رهبر انقلاب را به شهادت رساند و با تصور غلط بر این باور بود که با ترور اهداف نظامی و دیپلماتیک، می‌تواند نظام جمهوری اسلامی ایران را سرنگون کند. اما در نهایت، دشمن به اهداف خود نرسید و درخواست آتش‌بس داد، در حالی که جمهوری اسلامی ایران به دلایل متقن و مشخص، پیروز این نبرد بود و نشان داد که در برابر قدرت نظامی بلامنازع دنیا ایستاده و سر تسلیم فرود نیاورده است. سخنگوی دولت با اشاره به مقاومت چهل روزه ایران در برابر دشمن متجاوز، اذعان داشت که ایران توانست موضوع «تغییر رژیم» را که دشمن دنبال می‌کرد، به تغییر «رژیم حاکمیت ایران بر تنگه هرمز» تبدیل کند، که این مهمترین دستاورد مقاومت ملت ایران بود. \مهاجرانی با تاکید بر اینکه علی‌رغم شهادت رهبر انقلاب و از دست دادن جمعی از افراد تاثیرگذار در حوزه‌های نظامی و دیپلماسی، کشور همچنان با قدرت به راه خود ادامه می‌دهد، تصریح کرد که این نشان از پختگی و استحکام نظام دارد و نباید انتظار داشت که حوادثی از این دست، تغییری اساسی در روند امور ایجاد کند. وی همچنین افزود که جمهوری اسلامی ایران با استفاده از ظرفیت‌های جغرافیایی و ژئوپلیتیک برجسته خود، گام‌های موثری برداشته است و دشمن در این جنگ به اهداف خود نرسید، اگرچه خسارات و داغ‌های بسیاری بر جای ماند. از دست دادن رهبر، کودکان میناب، ورزشکاران لامرد و نوزاد سه روزه، همه و همه غم‌انگیز بود، اما این به معنای تسلیم شدن در برابر دشمن نیست. در ادامه، مهاجرانی به آسیب‌های گسترده جنگ تحمیلی به زیرساخت‌های کشور اشاره کرد و اعلام داشت که بر اساس گزارش‌ها، ۱۲۵ هزار و ۶۳۰ واحد غیرنظامی آسیب دیده‌اند که شامل ۱۰۰ هزار واحد مسکونی و ۲۳ هزار و ۵۰۰ واحد تجاری می‌شود. علاوه بر این، ۳۳۹ مرکز درمانی شامل بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، مراکز بهداشتی و اورژانس‌ها آسیب دیده‌اند. ۹۴۲ مدرسه آسیب دیده، ۱۸ مدرسه به طور کامل تخریب شده و مابقی در حال تعمیر و بازسازی هستند. همچنین ۵۵ واحد اورژانس و ۴۱ دستگاه آمبولانس آسیب دیده‌اند. دو فروند بالگرد و یک دستگاه آمبولانس دریایی نیز که وظیفه خدمت‌رسانی به جزایر جنوبی را بر عهده داشتند، دچار آسیب شده‌اند. \مهاجرانی همچنین به تلاش آتش‌نشانان در تهران برای نجات جان شهروندان اشاره کرد و گفت که ۲۷۰ هزار نفر ساعت از آتش‌نشانان با همکاری هلال احمر، ۴۲۷ نفر را از زیر آوار نجات دادند. وی افزود که از زمان آغاز جنگ، یک هزار و ۸۲۹ خانوار و پنج هزار و ۸۸۸ شهروند تهرانی در ۳۹ مجموعه اقامتی پایتخت اسکان داده شده‌اند. گروه‌های آسیب‌دیده به دسته‌های مختلف تقسیم شده‌اند که هر کدام از تسهیلات و کمک‌های متفاوتی بهره‌مند می‌شوند. گروه الف شامل کسانی است که منازل آنها آسیب جزئی دیده‌اند و ۵۰ درصد آنها تعمیر شده است. گروه ب برای تعمیرات، از وام و یا اعزام پیمانکار استفاده می‌کنند. گروه‌های ج و د نیاز به مقاوم‌سازی یا نوسازی کامل دارند که مسئولیت بازسازی ۱۹۳۰ واحد بر عهده شهرداری است. مهاجرانی با اشاره به زمان بازسازی واحدها که از ۳ تا ۲۴ ماه به طول می‌انجامد، اعلام کرد که آسیب‌دیدگان می‌توانند از وام ودیعه مسکن و بن کارت خرید لوازم منزل و ارزاق استفاده کنند. وی همچنین به تعداد شهدای مدافع سلامت در جنگ اشاره کرد و گفت که ۲۶ نفر از کادر درمان شهید شده‌اند. در میان شهدا، ۲۵۸ نفر از بانوان و ۲۲۱ نفر از شهدا زیر ۱۸ سال سن داشتند و ۱۸ شهید زیر ۵ سال نیز تقدیم شده است. در پایان، مهاجرانی به بازدید رئیس‌جمهور از وزارتخانه‌ها اشاره کرد و گفت که دکتر پزشکیان در بازدید از وزارت صنعت، معدن و تجارت بر تأمین کالاهای اساسی، نظارت بر بازار و تسهیل واردات تأکید کرد و از کارگران و کارفرمایان فعال در دوران جنگ قدردانی نمود. وی همچنین به آغاز عملیات بازسازی پل‌ها و مسیرهای ریلی توسط وزارت راه و شرکت راه آهن اشاره کرد که منجر به بازگشت سریع این زیرساخت‌ها به مدار بهره‌برداری خواهد شد





